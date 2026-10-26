يستفزنا وعلى المدرب إهانته .. ردود الفعل على أداء محمد صلاح بلقاء طرابزون سبور وريزا سبور

إن كانت الإشادات هي السائدة في علاقة جمهور طرابزون سبور مع نجم الفريق المصري محمد صلاح، فاليوم كُسرت تلك القاعدة التي استمرت لأشهر، على إثر ما قدمه مو خلال مواجهة ريزا سبور.









رفاق صلاح حقق فوزًا صعبًا خلال مواجهة ريزا سبور برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ضمن الجولة التاسعة من الدوري التركي 2026-27.

الرباعية لم يضع بها صلاح بصمته سواء بالصناعة أو التسجيل، وإن كان صاحب تمريرتي "بري أسيست" في الهدفين الأول والثالث، مع مجهود بدني قليل على مدار 85 دقيقة شارك بها، لذا تباينت ردود فعل الجماهير حول ما قدمه، وإن كانت الانتقادات هي السائدة.

في السطور التالية، نستعرض سويًا أبرز ما كتبه الجمهور حول أداء محمد صلاح خلال مواجهة طرابزون سبور وريزا سبور..



