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أحمد فرهود

محمد صلاح يرد على مطالبات رحيله من طرابزون سبور.. ويؤكد: مسيرتي لم تكن سهلة

محمد صلاح
طرابزون سبور
الدوري التركي الممتاز
دوري المؤتمر الأوروبي
انتقالات

ماذا قال النجم المصري؟!

وجّه النجم المصري محمد صلاح "رسالة حاسمة"، مساء اليوم الجمعة، إلى كل من يُشكك في مشروع نادي طرابزون سبور التركي.

صلاح انتقل إلى فريق طرابزون سبور الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك بعد رحلة أسطورية مع العملاق الإنجليزي ليفربول، استمرت من 2017 إلى 2026.

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    انتقاد محمد صلاح.. والتشكيك في مشروع طرابزون سبور!

    منذ اليوم الأول لإعلان نادي طرابزون سبور التركي، التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح؛ والكثير ينتقد اللاعب بسبب اختياره، ويزعم أنها "بداية نهاية" مسيرته.

    وسيتحصل صلاح الذي انضم إلى طرابزون سبور لمدة موسمين، على 17 مليون يورو "سنويًا"؛ بالإضافة إلى نسبة من بيع منتجات النادي التي تحمل اسمه وصوره، وبعض المكافآت الأخرى.

    وهُنا.. الانتقادات ليست بسبب العرض المالي، وإنما المشروع الرياضي؛ الذي يرى الكثيرون أنه أقل من قيمة النجم المصري، وهو ما بدأ يتضح في الآتي:

    * أولًا: تحقيق فوز وتعادل؛ في أول جولتين من مسابقة الدوري التركي.

    * ثانيًا: الغياب عن الدوري الأوروبي؛ بعد الخسارة في التصفيات النهائية.

    وخسر طرابزون سبور (0-1) على أرضه ضد نادي فيرينتسفاروشي المجري، في ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة إلى مرحلة الدوري من مسابقة الدوري الأوروبي؛ قبل أن يسقط مجددًا وبـ"رباعية نظيفة"، في مباراة الإياب.

    وبالتالي.. تحوّل طرابزون سبور للمشاركة في المسابقة "الأقل قاريًا"، وهي دوري المؤتمر الأوروبي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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    مسيرة محمد صلاح لم تكن سهلة أبدًا

    وفي هذا السياق.. رد النجم المصري محمد صلاح أولًا، على من يتحدث عن "بداية نهاية" مسيرته الكروية؛ وذلك بالانتقال إلى نادي طرابزون سبور التركي، في صيف العام الحالي.

    وعن ذلك يقول صلاح في رسالة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة: "لم يكن أي شيء في مسيرتي المهنية سهلًا؛ فالليالي العصيبة وخيبات الأمل، جزء لا يتجزأ من كرة القدم".

    وشدد النجم المصري على أنه تعلّم، طوال مسيرته في عالم الساحرة المستديرة؛ كيف يحوّل الخيبات والليالي العصيبة، إلى دافع للنجاح والألقاب.

  • ثقة محمد صلاح الكبيرة في مشروع طرابزون

    ثم.. تطرق النجم المصري محمد صلاح للحديث عن مشروع نادي طرابزون سبور التركي؛ والذي يشهد تشكيكًا كبيرًا للغاية، بعد البداية غير الجيدة في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وأعرب صلاح عن ثقته الكبيرة في مشروع طرابزون؛ قائلًا: "أؤمن حقًا بأننا قادرون على تحقيق النجاح.. وسنحققه بالفعل".

    وشدد النجم المصري على أن العبارة التي رددها، عندما انضم إلى الفريق التركي، وهي "جئتُ إلى هنا من أجل الفوز"؛ لم تكن مجرد شعار بالنسبة له، بل إيمانًا بالقدرة على تحقيق ذلك.

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    رد حاسم من محمد صلاح على مطالبات الرحيل!

    وأخيرًا.. رفض النجم المصري محمد صلاح كل المُطالبات التي توجه إليه؛ بالقفز من سفينة نادي طرابزون سبور التركي، حفاظًا على مسيرته الكروية.

    وقال صلاح بخصوص ذلك: "طرابزون هو فريقي.. أنا جزء من هذا المشروع بكل جوارحي؛ ولن تغير ليلة الأمس هذه الحقيقة"، في إشارة إلى توديع حلم المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي.

    أي أن صلاح أعلنها صراحة؛ بأنه سيكمل عقده مع طرابزون سبور لتحقيق الأهداف التي جاء من أجلها، دون أي تراجع.

الدوري التركي الممتاز
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طرابزون سبور
طرابزون سبور