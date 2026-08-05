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Mohamed Salah Trabzonspor GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

عندما تُرفض ملايين السعودية رغم انتصار المال على كرة القدم .. "لغز" محمد صلاح وطرابزون سبور بين فكر ماجي وخطى ديفيد بيكهام!

فقرات ومقالات
محمد صلاح
ترابزونسبور
دوري السوبر التركي
دوري روشن السعودي
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإيطالي
الدوري الأمريكي
كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
ديفيد بيكهام
بيشكتاش
الاتحاد
النصر
إنتر ميامي

محاولة لفك طلاسم تلك الخطوة الغريبة من النجم المصري محمد صلاح..

"هو الخارج عن المألوف"؛ إن توقعت منه أن يصمت .. تجده يتحدث ويثور، وإن انتظرت منه أي رد فعل .. تتفاجأ باختفائه، أما إن حدثك عقلك عن فشله وسقوطه .. يرد عليك بإنجاز أفضل من سابقه، حتى أصبح النجم صاحب المسيرة الأفضل للمحترفين المصريين في ملاعب أوروبا وأحد أبرز نجوم القارة العجوز بشكل عام!

لكن حتى في الأمتار الأخيرة من مسيرته أبى إلا أن يفاجئ جماهيره بـ"ربما" أكبر مفاجأة في مسيرته، إذ اختار الانتقال إلى طرابزون سبور، في خطوة مثّلت صدمة للغالبية تقريبًا.

البعض يقول لـ"مو": "لو اعتزلت لكان أفضل لك!"، وآخرون يرددون: "نادٍ صغير في أحد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى أو حتى الدوري السعودي أفضل من طرابزون سبور" .. ستفتش هنا وهناك، لن تجد إلا لوم من غالبية عشاق الساحرة المستديرة لمحمد صلاح على خطوة طرابزون سبور.

وحتمًا ستظل تلك تيمة "اللوم" سيدة الموقف إلى أن يخرج علينا صلاح متحدثًا عن دوافعه من وراء تلك الخطوة أو حتى يحقق إنجازًا ما مع ناديه التركي الجديد، كي تصمت الألسنة عن النيل منه.

وإلى أن يقرر صلاح إزاحة ستار فكره أمام جماهيره بنفسه، دعونا نفتش سويًا في بعض الأسباب التي تقف وراء "لغز" انتقال محمد صلاح من ليفربول إلى طرابزون سبور..


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  • سيناريو كريستيانو رونالدو يتكرر .. إنجلترا وإيطاليا "طريقك مسدود"!

    الحالة التي عاشها صلاح على مدار الأشهر الماضية تشبه كثيرًا ما مر به النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في شتاء 2023، وقتما دخل في عدة أزمات مع مسؤولي مانشستر يونايتد.

    الفارق الوحيد أن مسؤولي النادي الإنجليزي قرروا معاقبة الدون حينها ببيان رسمي يكشف عن فسخ عقده، بطريقة اعتبرت مهينة بعض الشيء للنجم البرتغالي.



    أما صلاح فتوقيع المخالصة مع الريدز جاء بالتراضي بين الطرفين، وقد أعلنها النجم المصري بنفسه لجماهيره.



    لكن "الحال من بعضه"؛ فرونالدو لم يجد نادٍ كبيرًا في أوروبا يضمه بعد الشياطين الحمر وإن وجد من بين الصغار، فلم يكن هناك أحد قادرًا على تلبية مطالبه المالية.

    والنتيجة؟ كانت المفاجأة انتقاله إلى النصر في دوري روشن السعودي، في عهد "ما قبل الثورة السعودية"، حتى اعتبر بعد ذلك هو قائدها الفعلي الذي دفع كثيرين من ورائه للانتقال إلى المملكة، لتبدأ الكرة السعودية عصرًا جديدًا.

    الآن ربما مر صلاح بالحالة نفسها، فأندية أوروبا لا تستهدف تلك الفئة العمرية (34 عامًا)، وإن فعلت يكون تجاه لاعبين لا يكونون عبئًا على خزائنها المالية، والجميع يعلم أن "مو" لن يتنازل ماليًا إلا في أضيق الحدود .. فهو ووكيله الكولومبي رامي عباس رفعا شعار "المال أولًا"!


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  • المال ومن ثم تأتي كرة القدم!

    بالحديث أكثر عن المال، فهذا الجانب كشفه مسؤولو بشكتاش على مدار الأسابيع الماضية، حيث هاجموا من خلاله صلاح ووكيله رامي عباس في أكثر من مناسبة..

    النجم المصري والوكيل الكولومبي يدركون تمامًا أن العقد الحالي – ربما – هو الأخير لهما في الملاعب، لذا جعلوا المكاسب المالية هي هدفهم الأول والأساسي وراء أي مفاوضات.

    سردال أدالي؛ رئيس بشكتاش، بنفسه أكد أن رامي عباس رفع عمولته من الصفقة لـ35%، وهو رقم قياسي، لم يكن يطلبه.

    الأدهى كان ما كشفه أوندر أوزين؛ المدير الرياضي لبشكتاش، عن طلب رامي عباس حصول صلاح على حقوق صوره بشكل كامل، وهو طلب غير قانوني، كونه يتخطى النسبة المعمول بها في غالبية أندية أوروبا.



    الشاهد وسط كل ذلك، أن صلاح ضحى بالنجاحات الكروية من بداية دخوله في مفاوضات مع بشكتاش؛ الغائب من دوري أبطال أوروبا 2026-27، والذي يعاني لتحقيق لقب الدوري التركي، من أجل تحقيق أكبر مكسب مالي في عقده الأخير بالملاعب، لذا خطوة انتقاله لطرابزون ربما منطقية من هذه الناحية، خاصةً وأن بعض التقارير تزعم أن الأخير منحه حقوق صوره بالكامل خارج تركيا مع نسبة 20% من الحقوق القادمة من داخل البلد.

    أما عن راتبه السنوي، فيُقدر بـ17 مليون يورو .. وهذا ينقلنا لسؤال: إذًا .. لماذا رفض العروض السعودية رغم أنه راتبها كان يتخطى هذا بكثير؟!


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    هنا لا توجد أرقام واضحة، لكن ما يتردد في الإعلام السعودي يؤكد أن المسؤولين عرضوا على محمد صلاح راتب يتخطى ما اتفق به مع طرابزون (17 مليون يورو سنويًا)، لكنه مع ذلك رفض السير على خطى عدة نجوم بأوروبا وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.



    السبب هنا ربما معلوم ومنطقي إلى حد كبير .. فربما حدّث صلاح نفسه قائلًا: "كيف لي أن انتقل لدوري إعلامه يهاجمني بطريقة مهينة بعض الشيء؟!".

    نعم! بعض الإعلاميين السعوديين فرغوا أنفسهم طوال الموسم الماضي وبعد انتهائه، للهجوم على مو في كل مرة تخرج للنور تقارير تتحدث عن تقديم عرض جديد له من أحد أندية دوري روشن.

    نحن لا نتحدث عن الرفض الطبيعي لقدوم صفقة ما، فهذا يحدث عادةً ولا مشكلة به، لكن ربما ما لم يتقبله صلاح هو تغير نغمة الحديث عنه ما بين عامي 2025 و2026 .. فالأول كان يحظى به بترحاب كبير من الغالبية تقريبًا وإلى أي مدى سيكون إضافة لدوري روشن، والثاني أصبح يُحارب به بداعي تراجع المستوى، بل أصبحت الصورة وكأنه يُهاجم لأنه رفض الانتقال لدوري روشن من قبل ليس أكثر.



    تلك الطريقة حكمت على الصفقة بفشلها قبل أن تتم من الأساس، فمؤكد أنه كان سيتحمل سلبيات كل صغيرة وكبيرة تحدث في الفريق السعودي المنتقل إليه، لذا خطوة السعودية لم تكن في الحسبان بالنسبة لصلاح ورامي عباس حتى وإن كان الثمن التضحية بالملايين .. لأن "راحة البال" تفوق كل شيء!


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  • السير على خطى ميسي .. بشروط صلاح

    هذا الشعار رفعه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل ثلاث سنوات، وقتما رفض العرض السعودي، وفضل الانتقال من باريس سان جيرمان إلى إنتر ميامي .. وهذا غالبًا ما فكر به صلاح كذلك في خطوة طرابزون سبور!

    موسم 2025-26 كان مليئًا بالأزمات بالنسبة لمو سواء داخل الملعب أو خارجه، لدرجة دفعته لفسخ عقده مع ليفربول بعد أشهر قليلة من تجديده حتى عام 2027.

    تلك الحالة من عدم الاستقرار التي خُلقت حوله مؤكد أنها كانت ستنعكس عليه في أي نادٍ آخر كبير سواء في إنجلترا أو أي من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى .. فالجميع كان سيترقب كيف سيرد على ليفربول وتراجع نتائجه وما شابه.

    على جانب آخر، وهي نقطة ربما تكون مشتركة مع ميسي ألا وهو "التفرغ لخدمة المنتخب الوطني"، هذا ما قرر ليو بعد كأس العالم 2022 باختياره الانتقال لإنتر ميامي، وربما وجهة نظر صلاح هي نفسها بعد الإنجاز المصري في مونديال 2026 بالوصول لدور الـ16، حيث يستهدف تحقيق إنجاز مع الفراعنة في كأس أمم أفريقيا 2027 قبل الاعتزال.

    بالمختصر .. طرابزون يعد "منطقة أمان" كبيرة لمحمد صلاح من هذه الناحية مقارنة بالوجهات الأخرى؛ فهو فريق لا يُنتظر منه الكثير، ولن يتعرض به لضغوطات كبيرة، بل سيكون محميًا به بقاعدة جماهيرية كبيرة، استقبلته استقبالًا تاريخيًا بالفعل، بجانب ذلك أمامه فرصة للظهور القاري حتى ولو من بوابة الدوري الأوروبي، مع توفير طاقته الأكبر للمنتخب المصري.



  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    بين فكر ماجي واستثمار بيكهام

    الختام مع الفكر "العائلي" و"الاستثماري"، لنكون قد وضعنا أمامك – عزيزي القارئ – كافة الفرضيات التي ربما قادت صلاح للدوري التركي بالتحديد..

    الشق الأول هنا خاص بماجي؛ زوجة محمد صلاح، حيث اشترى هذا الثنائي قصرًا في مدينة بودروم الساحلية في تركيا قبل عام تقريبًا، لتعكس تلك الخطوة عشق الأسرة لـ"بلد السلاطين".

    وبالعودة لتصريحات صلاح القديمة، فقد أكد أكثر من مرة أن ابنته الكبرى "مكة"، هي الأكثر حزنًا برحيله عن ليفربول.

    لذا الاستقرار الأسري لعب دوره في قرار صلاح حتى ولو على حساب أهدافه الكروية، خاصةً وأنه لن يحقق أكثر مما حققه بالفعل في أوروبا.

    أما الشق الثاني، فهو استثمار ما بعد الاعتزال، وهو ما قد يوفره له السوق التركي إلى حد ما..

    لنقرب الصورة في هذا الشق، فهو شيء أشبه بما فعله النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام حين انتقل إلى لوس أنجلوس جالاكسي في الدوري الأمريكي عام 2007، ووضع بندًا في عقده يضمن له حق تأسيس نادٍ جديد بعد الاعتزال مقابل 25 مليون دولار، وهو ما تحقق بامتلاكه نادي إنتر ميامي بعد ذلك.

    ومن باب تأمين المستقبل بعد الاعتزال ربما هناك ما هو في خطة صلاح وتركيا، حاليًا لا يوجد شيء مؤكد ولا حتى دليل على ذلك .. لكن حتمًا سينكشف ما وراء الكواليس يومًا ما ولو بعد اعتزال مو، خاصةً وأنه من اللاعبين الذين لم يستثمروا في مشروع حقيقي خلال مسيرتهم في الملاعب.


  • أخيرًا .. بين كل تلك الأسباب، ما علينا حاليًا سوى انتقال ما سيقدمه صلاح لجماهيره من بوابة طرابزون سبور، اعتدنا منه على الخروج عن المألوف دائمًا، لذا ننتظر نجاحًا جديدًا غير متوقع، ليقود تلك المدينة لتحقيق أحلامها!