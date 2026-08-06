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أحمد فرهود

"رفض عرضًا بـ4 أضعاف راتبه معنا وهذا اللاعب ساعدنا على حسم الصفقة!".. رئيس طرابزون سبور يكشف كواليس ضم محمد صلاح

محمد صلاح
طرابزون سبور
محمود حسن تريزيجيه
دوري السوبر التركي
انتقالات

ماذا قال رئيس طرابزون سبور؟!..

كشف أرطغرل دوغان، رئيس مجلس إدارة نادي طرابزون سبور التركي، عن كواليس مثيرة في صفقة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

صلاح انضم إلى فريق طرابزون سبور الأول لكرة القدم، لمدة موسمين قادمين؛ وذلك بعد 9 سنواتٍ كتب خلالها التاريخ، مع العملاق الإنجليزي ليفربول.

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    طرابزون لم يتحصل على "دعم خاص" لحسم صفقة محمد صلاح

    وفي هذا السياق.. نفى أرطغرل دوغان، رئيس طرابزون سبور التركي، حصول ناديه على أي "دعم خاص"؛ من أجل حسم صفقة النجم المصري محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    دوغان قال في مؤتمر تقديم صلاح، لاعبًا جديدًا في صفوف طرابزون سبور، مساء اليوم الخميس: "الجميع يردد أننا حصلنا على دعم من هُنا أو هُناك، أو أن شركات راعية هي من تحملت قيمة الصفقة؛ لكن هذا الأمر ليس حقيقيًا أبدًا".

    وأعلن دوغان ارتفاع مبيعات التذاكر الموسمية، لمباريات فريق طرابزون الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد حسم صفقة التعاقد مع صلاح، بشكلٍ رسمي.

    وأضاف رئيس النادي التركي، مخاطبًا جماهير طرابزون: "أشكركم على ذلك؛ وطلبي منكم هو أن ننهي بيع التذاكر، اليوم أو غدًا".

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    سبب اختيار محمد صلاح الانضمام إلى طرابزون سبور رسميًا

    واستكمالًا لتصريحاته.. كذب أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، إدعاءات أن يكون "المال"؛ هو سبب إقناع النجم المصري محمد صلاح، بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    وعن ذلك يقول دوغان: "لا يُمكن إقناع صلاح بالمال.. كان هُناك من قدّم عرضًا بـ4 أضعاف الراتب الذي سيتحصل عليه معنا، إلا أنه اختار طرابزون سبور في النهاية".

    وتابع دوغان: "صلاح وقع في حب طرابزون؛ لقد أراد أن يعيش هذه المشاعر الحماسية بيننا".

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    هذا النجم المصري لعب دورًا كبيرًا في صفقة محمد صلاح!

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. أرطغرل دوغان، رئيس نادي طربزون سبور التركي، كشف عن "شخصية محورية" أقنعت النجم المصري محمد صلاح؛ بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

    الشخصية المقصودة هو النجم المصري محمود تريزيجيه، الذي لعب في صفوف طرابزون سبور من 2022 إلى 2024؛ قبل أن يخرج "إعارة" إلى نادي الريان القطري، ثم الانتقال نهائيًا إلى الأهلي القاهري صيف 2025.

    وأشار دوغان إلى أن تريزيجه، تحدث كثيرًا مع صلاح، عن طرابزون "المدينة والفريق"؛ وهو ما كان عنصرًا حاسمًا، لإتمام الصفقة رسميًا.

    واختتم رئيس طرابزون سبور تصريحاته؛ بالقول: "نحن أنهينا ما بدأهُ تريزيجه؛ حيث قدمنا عرضًا ماليًا مهمًا لصلاح، ولكنه لا يوازي ما كان سيتحصل عليه في أماكن أخرى".

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  • Mohamed Salah Liverpool GFXGetty/GOAL

    مسيرة محمد صلاح في عالم الساحرة المستديرة

    محمد صلاح البالغ من العمر 34 سنة، بدأ مسيرته في النادي المحلي المقاولون العرب؛ قبل أن يخرج للاحتراف الأوروبي، صيف 2012.

    وأول تجربة احترافية لصلاح، كانت مع نادي بازل السويسري؛ والذي لعب معه لمدة موسم ونصف، قبل الانتقال إلى العملاق الإنجليزي تشيلسي في يناير 2014.

    ولم يقدّم الفرعون المصري أي شيء يذكر مع تشيلسي، على مدار عامٍ كامل؛ ليرحل إلى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة، في يناير 2015.

    واستعاد صلاح تألُقه مع فيورنتينا، على مدار 6 أشهر؛ ليعيره تشيلسي في صيف 2015 إلى نادي العاصمة الإيطالية روما، ولمدة موسم رياضي واحد فقط.

    وبسبب تألُقه في موسم الإعارة.. قام روما بشراء عقد محمد صلاح نهائيًا، صيف عام 2016؛ وذلك مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ15 مليون يورو.

    ونجح نادي العاصمة الإيطالية في استثمار صلاح، بأفضل طريقةٍ ممكنة؛ حيث باعه في صيف 2017 إلى ليفربول الإنجليزي، مقابل 42 مليون يورو.

    ومع ليفربول.. حقق الفرعون المصري العديد من الأرقام المبهرة على المستوى الشخصي، في الفترة من 2017 إلى 2026؛ بالإضافة إلى تتوّيجه بعديد الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز "مرتين" ودوري أبطال أوروبا.

    * أرقام محمد صلاح مع نادي ليفربول:

    - مباريات: 442.

    - دقائق: 35.798.

    - مساهمات تهديفية: 380.

    - أهداف: 257.

    - تمريرات حاسمة: 123.

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