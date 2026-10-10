ردّ على حسام حسن بطريقة "رونالدو وجيسوس" .. عبقرية ريس عالجت أخطاء محمد صلاح وكاد يسقط في فخ سامسون!

لم يكن اختبارًا صعبًا على محمد صلاح ورفاقه، طرابزون سبور يواصل انطلاقته الرائعة مع مدربه توماس ريس، بعد زلزال جلطة سراي، ليكتسح سامسون سبور بنتيجة (3-0)، في مباراة الجولة السابعة من دوري السوبر التركي "2026-2027".

وبعد ثلاثيته في جلطة سراي، عاد "الملك المصري" ليترك بصمته في تلك المواجهة، رغم أنه لم يزر الشباك، تاركًا تلك المهمة إلى إرنست موتشي وتشيبويكي نوايو وفرانكولينو دجو، في الدقائق 27 و38 و40، فيما واصل طرابزون اللقاء بعشرة لاعبين، بعد تلقي ميليح كاباسكال، بطاقة حمراء مباشرة، في الدقيقة 43.

وتمكن طرابزون من مواصلة العلامة الكاملة في ثاني مبارياته مع توماس ريس، الملقب بـ"مدرب الأزمات"، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، ويحتل المركز الثالث في الدوري التركي، بفارق ثلاث نقاط عن جلطة سراي "المتصدر"، بينما تجمد رصيد سامسون عند أربع نقاط، ليظل في المركز السادس عشر.

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