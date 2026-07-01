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Riyad Mahrez Mohamed Salah GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

محمد صلاح بديلًا لرياض محرز: صفقة تكشف العبث الإداري في الأهلي.. والخوف الأكبر من "سلب إرادة النادي"!

فقرات ومقالات
الأهلي
رياض محرز
ماتياس يايسله
ليفربول
دوري روشن السعودي

صفقة الأهلي وصلاح أسالت الكثير من الحبر..

بين ليلة وضحاها؛ تحوّل سوق الانتقالات في المملكة العربية السعودية إلى "رقعة شطرنج كبرى"، واللاعبون فيها من الأسماء الثقيلة.

والحديث هُنا ليس عن مجرد انتقال عادي؛ بل ما يشبه "صفقة مقايضة غريبة الأطور"، بطلها الثنائي الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح.

هذه الصفقة وضعت محرز في كفة وصلاح بالأخرى؛ وذلك داخل أروقة عملاق جدة النادي الأهلي، الذي توّج بطلًا للنخبة الآسيوية في آخر موسمين.

وحسب آخر الأخبار.. قرر الأهلي فسخ عقد محرز مقابل 15 مليون يورو، وهي قيمة "الشرط الجزائي"؛ مع فتح خط مفاوضات مكثف مع صلاح، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

تعاقد الأهلي مع صلاح بدلًا من محرز - إذا حدث -، ربما يكون من أكثر القرارات المثيرة للجدل؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، في السطور القادمة..

  • Ahli Franck Kessie Ivan ToneyGetty

    الأهلي يستعد لـ"الإحلال والتجديد".. لهذه الأسباب!

    خلال الأيام الماضية، تم الترويج لفكرة واحدة فقط؛ وهي: "الإحلال والتجديد في صفوف عملاق جدة الأهلي"، وذلك في الميركاتو الصيفي الحالي.

    "الإحلال والتجديد" في صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ يأتي رغم سيطرة الفريق على لقب دوري أبطال آسيا "النخبة" في الموسمين الأخيرين، وللأسباب التالية:

    * أولًا: النزول بأعمار اللاعبين؛ بعد تقدم بعض العناصر الأساسية في العمر.

    * ثانيًا: التعاقد مع لاعبين جدد؛ يستطيعون تنفيذ عمليات الضغط وتكتيك المدرب.

    وبالفعل.. إذا نظرنا إلى النجم الجزائري رياض محرز تحديدًا؛ سنجد أنه تقدم في العمر كثيرًا "35 سنة"، بالإضافة إلى عدم قدرته على تطبيق عمليات الضغط كما يجب.

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  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    استراتيجية الأهلي.. محمد صلاح لا يصلح ليكون بديل محرز

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية، بخصوص النجم الجزائري رياض محرز؛ يجب أن نتساءل الآن: "هل محمد صلاح هو البديل المناسب وفقًا للاستراتيجية الجديدة في النادي الأهلي؟!".

    الإجابة بالطبع هي "لا"؛ فلا يُمكن أن يكون صلاح هو "البديل المناسب" لمحرز في الأهلي، إذا اعتمدنا على هذه الاستراتيجية الجديدة.

    السبب في ذلك؛ هو أن صلاح يتشابه مع محرز في نقطتين مهمتين، على النحو التالي:

    * العمر: صلاح أكمل عامه الـ34؛ أي أصغر بعام واحد فقط من محرز.

    * الضغط: لا يُمكن أن يطبق صلاح أسلوب الضغط بشكلٍ مثالي؛ وهو الأمر الذي يعاب على محرز أيضًا.

    وإذا تطرقنا للراتب، الذي يزعم البعض أنه سبب قرار الأهلي بالاستغناء عن محرز؛ فهُنا يجب الإشارة إلى أن صلاح، سيتحصل هو الآخر على مبلغ مالي ضخم، إذا جاء للسعودية.

    أي أن الفارق بين ما يتحصل عليه النجم الجزائري، وما سيتقاضاه الفرعون المصري - حال إتمام صفقته -؛ قد يكون متساويًا، وربما يزيد أو يقل بعض الشيء.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    سلب الإرادة.. محمد صلاح قد يكون مفروضًا على الاهلي

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب أن لا ننسى الكلمات التي ذكرها الصحفي الرياضي خالد الزهراني منذ أيام قليلة، عند حديثه عن صفقة النجم الأرجنتيني ماتياس سولي.

    سولي الذي قيل إنه قد ينتقل إلى الأهلي، في صيف العام الحالي؛ واجه انتقادات عنيفة من جماهير وإعلاميي الراقي، الذين عارضوا التعاقد معه.

    هُنا.. زعم الزهراني المقرب من البيت الأهلاوي، أن بعض الصفقات يتم فرضها على الراقي وبعض أندية دوري روشن السعودي؛ لأهداف استراتيجية أكبر، خاصة بجهاتٍ أخرى.

    ونظرًا لأن النجم المصري محمد صلاح؛ هو أحد المستهدفين من "برنامج الاستقطابات السعودي" منذ عدة سنوات، فهُنا قد يكون اللاعب مفروضًا على الأهلي بالفعل.

    بمعنى.. قد تكون رغبة الأهلي استبدال رياض محرز، بصفقة أخرى أصغر سنًا وأكثر تلبية لأسلوب المدير الفني الألماني ماتياس يايسله؛ لكن "الاستقطابات" اشترط أن يكون فسخ عقد النجم الجزائري، مقابل التعاقد مع صلاح بالذات.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كلمة أخيرة.. صفقة محمد صلاح سيكون لها مكاسب ولكن!

    أخيرًا.. يجب التأكيد على أن كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ ليس معناه الهجوم على الفرعون المصري محمد صلاح، أو التقليل من صفقته.

    نحن تحدثنا عن "الغرابة" في التعاقد مع محمد صلاح بدلًا من النجم الجزائري رياض محرز، نظرًا لاستراتيجية عملاق جدة الأهلي التي تم الترويج لها؛ وليس عن الصفقة ذاتها، والتي سيكون لها الكثير من المكاسب بالطبع.

    والحقيقة أنه لا خلاف على قيمة صلاح الفنية، سواء في تسجيل أو صناعة الأهداف؛ كما أن هذا اللاعب الذي أعلن الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول صيف العام الحالي، سيجلب نسب مشاهدة عالية لمباريات بطل آسيا.

    ورغم ذلك.. تقودنا هذه الصفقة، إذا تمت للأهلي بشكلٍ رسمي؛ إلى مجموعة من النقاط المهمة، وهي:

    * عبث إداري: استبدال محرز الذي حقق إنجازات كبيرة مع الأهلي؛ بصفقة لا تختلف عنه كثيرًا.

    * سلب الإرادة: إذا كان التعاقد مع صلاح بدلًا من محرز؛ مفروضًا على الأهلي من أي جهة أخرى.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لمعرفة ما سيحدث في ميركاتو الأهلي الصيفي، وهل تكتمل صفقة التعاقد مع صلاح أم لا.