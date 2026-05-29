مباشرالتذاكر
أحمد فرهود

لاعب يدعم نظرية محمد صلاح ورحيل رافينيا أقل خطورة الآن.. أنتوني جوردون "ضربة معلم" من برشلونة

صفقة إنجليزية من العيار الثقيل..

لم تكن مجرد صفقة لترميم خط الهجوم؛ بل عملية معقدة أدارها مسؤولو العملاق الكتالوني برشلونة، بكثير من الدهاء التكتيكي والمالي خلف الأبواب المُغلقة.

الحديث هُنا عن النجم الإنجليزي أنتوني جوردون، جناح النادي المحلي نيوكاسل يونايتد؛ والذي توصل برشلونة إلى اتفاق لضمه هذا الصيف، مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 70 إلى 80 مليون يورو.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن برشلونة سيذهب للخيار الأسهل، وهو تفعيل "بند شراء" النجم الإنجليزي الآخر ماركوس راشفورد، من العملاق المحلي مانشستر يونايتد؛ فاجأ البلوجرانا الشارع الرياضي العالمي، بصفقة جوردون البالغ من العمر 25 سنة.

وخلف مبلغ صفقة جوردون الضخم، تكمن خطة استراتيجية بالغة الذكاء؛ فالعملاق الكتالوني لم يشتر جناحًا عصريًا يتناسب مع أسلوب المدير الفني الألماني هانزي فليك فقط، وإنما نجح في هندسة تركيبة مالية رائعة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد حسم برشلونة صفقة أنتوني جوردون..

    ضربة مالية رائعة رغم ضخامة الصفقة

    لا يزال الشارع الرياضي العالمي، ينتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة؛ من أجل التعرف على القيمة الحقيقية لانتقال النجم الإنجليزي أنتوني جوردون، من النادي المحلي نيوكاسل يونايتد إلى العملاق الكتالوني برشلونة.

    لكن.. حسب الكثير من المصادر الموثوقة؛ فإن "التفاصيل المالية" لصفقة جوردون المرتقبة، هي كالتالي:

    * قيمة الشراء: 70 مليون يورو؛ كـ"مبلغ ثابت" للصفقة.

    * إضافات: 10 ملايين يورو؛ كـ"مكافآت" بناء على أداء اللاعب.

    * راتب: 12 مليون يورو سنويًا للاعب؛ وهو مبلغ شامل "الضرائب".

    * العقد: 5 مواسم؛ حيث يبدأ في 1 يوليو 2026 وينتهي يوم 30 يونيو 2031.

    وبناء على هذه الأرقام؛ سنجد أن صفقة أنتوني جوردون ستُكلف 26 مليون يورو سنويًا، في مساحة "اللعب المالي النظيف" لبرشلونة.

    ولفهم حساب تكلفة صفقة جوردون في مساحة "اللعب المالي النظيف"، بعد عودة العملاق الكتالوني إلى قاعدة "1:1"؛ فيكفي القول إن قيمة الصفقة وهي 70 مليون يورو، ستُقسم على مدة العقد أي 5 سنوات.

    وبالتالي.. ستكون قيمة الصفقة في السنة الواحدة هي 14 مليون يورو، يُضاف إليها راتب اللاعب السنوي وهو 12 مليونًا؛ لتكون التكلفة الإجمالية في مساحة "اللعب المالي النظيف"، 26 مليون يورو.

    وهذه المساحة أقل من تفعيل "بند شراء" النجم الإنجليزي الآخر ماركوس راشفورد، من العملاق المحلي مانشستر يونايتد؛ وذلك بعد انتهاء إعارته مع الفريق الأول لكرة القدم، يوم 30 يونيو 2026.

    التكلفة الإجمالية لصفقة شراء راشفورد نهائيًا؛ هي على النحو التالي:

    * قيمة الشراء: 30 مليون يورو؛ وهو تفعيل لـ"البند" الذي وضعه مانشستر يونايتد عند الإعارة.

    * راتب: 18 مليون يورو سنويًا للاعب؛ وهو مبلغ شامل "الضرائب".

    * العقد: 3 مواسم؛ حيث يبدأ في 1 يوليو 2026 وينتهي يوم 30 يونيو 2029.

    * التكلفة النهائية: 28 مليون يورو سنويًا؛ كمساحة في "اللعب المالي النظيف".

    لذا.. تكلفة صفقة جوردون الأصغر سنًا، والذي يخدم طريقة لعب المدير الفني الألماني هانزي فليك أكثر؛ ستكون أقل حتى من تفعيل "بند شراء" راشفورد، بشكلٍ نهائي.

    كيف يخدم أنتوني جوردون خطة هانزي فليك؟

    الآن.. لنتحدث عن كيفية خدمة النجم الإنجليزي أنتوني جوردون، لطريقة لعب الألماني هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة؛ حيث يُمكن تلخيص ذلك، في التالي:

    * أولًا: ليس جناح أيسر تقليدي؛ بل يجيد الدخول إلى العمق، واللعب كـ"مهاجم وهمي".

    * ثانيًا: لا يمتلك مهارات كبيرة في المراوغة؛ ولكنه يتمتع بسرعات رائعة، وتحركات مبهرة خلف ظهر المدافعين.

    * ثالثًا: لاعب بدني بإمتياز؛ حيث أنه لا يكل أو يمل في عملية الضغط على دفاعات الخصم، والدخول في التحامات معهم.

    أي أننا نتحدث هُنا عن "لاعب مُصغر" من النجم البرازيلي رافينيا دياز، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ والذي يعشقه فليك كثيرًا، ويعتمد عليه بشكلٍ كلي لتنفيذ أسلوبه.

    ورافينيا ليس مثل الأجنحة البرازيلية الكبيرة، أي أنه ليس لاعبًا مهاريًا بامتياز، أو مراوغًا رائعًا في "1 ضد 1"؛ ولكنه نجم تكتيكي يجيد ضرب دفاعات الخصم بتحركاته الذكية، كما يضغط طوال الـ90 دقيقة بدون تعب.

    لا خوف من رحيل رافينيا دياز عن نادي برشلونة!

    واستكمالًا لحديثنا عن النجم البرازيلي رافينيا دياز؛ لابد من التأكيد على أن العملاق الكتالوني برشلونة قد لا يخشى رحيل هذا اللاعب الآن، بعد صفقة الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون.

    نعم.. برشلونة جدد عقد رافينيا في مايو 2025، وحتى 30 يونيو 2028، ولا ينوي التخلي عنه أبدًا حاليًا؛ لكن هُناك مجموعة من الحقائق المهمة التي يجب التوقف عندها، وهي:

    * أولًا: رافينيا سيكمل عامه الثلاثين، في شهر ديسمبر القادم.

    * ثانيًا: معروض على رافينيا مبالغ مالية ضخمة، للانتقال إلى دوري روشن السعودي.

    * ثالثًا: برشلونة وعد رافينيا بتسهيل رحيله بعد كأس العالم 2026، إذا رغب هو في ذلك.

    وهُنا.. أصبح برشلونة يمتلك البديل الجاهز، حال قرر رافينيا الرحيل هذا الصيف، للذهاب إلى دوري روشن السعودي للمحترفين - حيث الراتب السنوي الضخم -؛ وإن كان هذا الأمر مستبعدًا، حتى وقت كتابتنا لهذا التقرير.

    وإذا استمر رافينيا موسم 2026-2027؛ فإن احتمالية رحيله في الصيف القادم ستزداد بشكلٍ أكبر، حيث ستظهر أهمية صفقة جوردون وقتها.

    وكما ذكرنا في السطور الماضية؛ فإن جوردون هو "نسخة مُصغرة" من أسلوب لعب رافينيا، الذي يعتمد على الركض والضغط والتحرك خلف دفاعات الخصم.

    أنتوني جوردون.. نجم يظهر بقوة في المباريات الكبيرة

    على جانب آخر.. يجب الإشارة إلى أن الكثيرين شككوا في صفقة النجم الإنجليزي أنتوني جوردون، مع الترديد أنه غير قادر على خدمة العملاق الكتالوني برشلونة؛ بسبب "قلة" مساهماته التهديفية، خاصة في الموسم الرياضي 2025-2026.

    جوردون اكتفى بتسجيل 17 هدفًا وصناعة 5 آخرين، خلال 46 مباراة رسمية مع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

    ومن بين هذه الأهداف؛ ستة فقط سجلها في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وتحديدًا في 26 مباراة.

    إلا أن هُناك بعض الحقائق التي يجب عدم التغافل عنها، بالتزامن مع حديث البعض عن "قلة" المساهمات التهديفية للنجم الإنجليزي الشاب؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: أداء نيوكاسل يونايتد غير الجيد في موسم 2025-2026؛ والذي لا يساعد أي لاعب على تسجيل الكثير من الأهداف.

    * ثانيًا: مساهمات جوردون لا تقتصر على التهديف فقط؛ بل هو يُساهم في عمليات الضغط وخلق المساحات لزملائه.

    * ثالثًا: جوردون يظهر في جميع المباريات الكبيرة تقريبًا؛ وهو ما يؤكد قيمته الفنية الكبيرة وشخصيته القوية.

    وللتأكيد على النقطة الثالثة، يكفي القول إن جوردون هو ثاني أكثر لاعب مساهمة تهديفيًا "تسجيل وصناعة"، ضد الستة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ وذلك منذ بداية موسم 2023-2024، وحتى نهاية العام الرياضي 2025-2026.

    والستة الكبار هم: "مانشستر سيتي، ليفربول، مانشستر يونايتد، تشيلسي، آرسنال وتوتنهام هوتسبير"؛ حيث جاءت أرقام جوردون ضدهم، كالتالي:

    * مساهمات تهديفية: 22.

    * أهداف مسجلة: 14.

    * تمريرات حاسمة: 8.

    ولا يسبق جوردون في ذلك، إلا النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي؛ الذي ساهم في 25 هدفًا ضد كبار "البريميرليج" في آخر 3 مواسم، حيث سجل 19 وصنع 6 تمريرات حاسمة.

    محمد صلاح.. عندما دعم أنتوني جوردون "نظرية" الجناح الفعال

    أخيرًا.. يجب التطرق إلى تصريحين مهمين للنجم الإنجليزي أنتوني جوردون؛ حيث أدلى بهما قبل الانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: اعترافه بأنه من أشد المعجبين بالفرعون المصري محمد صلاح.

    * ثانيًا: اعترافه بأن برشلونة هو أصعب نادٍ من الممكن مواجهته.

    وعن إعجابه بصلاح.. أرجع جوردون ذلك لأنه غيّر مفهوم الجناح الهجومي؛ من كونه لاعبًا مهاريًا "1 ضد 1"، إلى نجم يخلق المساحات ويسجل الأهداف.

    أما بخصوص برشلونة؛ فقد صرح بذلك بعد خسارة نيوكاسل يونايتد (1-2) ضد العملاق الكتالوني، في مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    وشدد على أنه لم ير أي فريق، يستطيع الضغط والسيطرة على الكرة بهذا الشكل، على أرضية ميدان نيوكاسل بالذات.

    وتصريحات أنتوني جوردون أساسًا، تؤكد المواصفات الكروية التي يتمتع بها، وأسلوب اللعب الذي يحب أن ينتهجه؛ واللذين تحدثنا عنهما مطولًا، في تقريرنا.