بين الحقيقة والسراب: ثنائية محمد صلاح وبيب جوارديولا "مستحيلة" في طرابزون سبور.. وحذار من نتائج مقابلة أردوغان!

لم يكن انتقال النجم المصري الكبير محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي، مجرد صفقة عادية في ميركاتو 2026؛ بل بداية لسلسلة من الأخبار المثيرة، التي جاءت بعضها صحيحة وأخرى غير حقيقية.

وبالفعل.. الكثير من الأخبار المثيرة ارتبطت باسم صلاح، منذ يومه الأول في طرابزون؛ وآخرها تلك المُتعلقة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

نعم.. موقع "61saat" كشف عن اجتماع مرتقب بين صلاح وأردوغان؛ حيث كان من المتوقع أن يكون لقاء الرئيس التركي مع النجم المصري في الأسبوع الحالي، قبل أن يتم تأجيله إلى وقتٍ لاحق.

وأشار الموقع إلى أن أرطغرل دوجان، رئيس مجلس إدارة نادي طرابزون سبور، نقل إلى أردوغان خلال اجتماع تم بينهما في الأيام القليلة الماضية، رغبة صلاح الكبيرة في الالتقاء به؛ وهو الأمر الذي قابله الزعيم التركي بترحيبٍ شديد.

أما بخصوص جوارديولا؛ فقد خرجت شائعات عديدة بشأن تحرك مسؤولي طرابزون سبور للتعاقد مع المدير الفني الإسباني، مُستغلين في ذلك صفقة صلاح.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد خبري أردوغان وجوارديولا..