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أحمد فرهود

بين الحقيقة والسراب: ثنائية محمد صلاح وبيب جوارديولا "مستحيلة" في طرابزون سبور.. وحذار من نتائج مقابلة أردوغان!

فقرات ومقالات
محمد صلاح
بيب جوارديولا
طرابزون سبور
الدوري التركي الممتاز

محمد صلاح لا يزال في بداياته مع طرابزون سبور.. ولكن!

لم يكن انتقال النجم المصري الكبير محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي، مجرد صفقة عادية في ميركاتو 2026؛ بل بداية لسلسلة من الأخبار المثيرة، التي جاءت بعضها صحيحة وأخرى غير حقيقية.

وبالفعل.. الكثير من الأخبار المثيرة ارتبطت باسم صلاح، منذ يومه الأول في طرابزون؛ وآخرها تلك المُتعلقة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

نعم.. موقع "61saat" كشف عن اجتماع مرتقب بين صلاح وأردوغان؛ حيث كان من المتوقع أن يكون لقاء الرئيس التركي مع النجم المصري في الأسبوع الحالي، قبل أن يتم تأجيله إلى وقتٍ لاحق.

وأشار الموقع إلى أن أرطغرل دوجان، رئيس مجلس إدارة نادي طرابزون سبور، نقل إلى أردوغان خلال اجتماع تم بينهما في الأيام القليلة الماضية، رغبة صلاح الكبيرة في الالتقاء به؛ وهو الأمر الذي قابله الزعيم التركي بترحيبٍ شديد.

أما بخصوص جوارديولا؛ فقد خرجت شائعات عديدة بشأن تحرك مسؤولي طرابزون سبور للتعاقد مع المدير الفني الإسباني، مُستغلين في ذلك صفقة صلاح.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد خبري أردوغان وجوارديولا..

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  • Mohamed Salah Ertugrul Dogan TrabzonsporGetty

    حذار من "اللقاء المرتقب" بين محمد صلاح والرئيس التركي

    في البداية يجب أن نتساءل؛ قائلين: "هل تتذكرون ماذا حدث في الأيام الأولى من انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي؟!".

    إذا كنتم لا تتذكرون؛ فدعونا نشير إلى أن الكثيرين شككوا في حصول طرابزون سبور على "مساعدات مالية" من بعض المسؤولين لإتمام صفقة صلاح، بسبب عدم قدرة النادي على تحملها منفردًا.

    بعدها.. خرج أرطغرل دوجان، رئيس مجلس إدارة نادي طرابزون سبور، لنفي كل هذه الشائعات المرتبطة بصفقة صلاح.

    إلا أن لقاء صلاح المرتقب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذا صحت الأخبار بشأنه بالطبع؛ قد يقودنا إلى جدل جديد، على النحو التالي:

    * أولًا: إدعاءات بتقديم المسؤولين الأتراك "دعمًا خاصًا" لطرابزون سبور؛ من أجل دفع مشروعه الرياضي للأمام، ومنافسة الثلاثي العملاق "جلطة سراي، فنربخشه وبشكتاش".

    * ثانيًا: محاولة استغلال اللقاء والصور المُصاحبة له في أمور خارج الرياضة؛ مثلما حدث مع نجوم سابقين، التقوا مع رؤساء وزعماء دول.

    وبالطبع.. نحن لا نجزم أن هذا سيحدث؛ ولكننا نحلل ما يُمكن أن يستغله البعض بعد اللقاء، بعيدًا عن الجوانب الإيجابية له بالتأكيد.

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    طرابزون سبور.. ثنائية محمد صلاح وبيب جوارديولا "مستحيلة"!

    الآن.. لنذهب إلى الجزئية الأهم؛ وهي الأخبار التي انتشرت بشأن تحرك مسؤولي نادي طرابزون سبور التركي، للتعاقد مع المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

    وكما ذكرنا؛ هذه الأخبار التي انتشرت في الساعات الماضية ذكرت أن طرابزون سبور، سيستغل صفقة صلاح لإقناع جوارديولا بقبول العرض.

    إلا أن مصادر مُقربة من طرابزون سبور، حتى ولو لم تكن رسمية أو إعلامية - مثل سردار الناشط ذات الصلة القوية بالنادي التركي -؛ نفت وجود أي تحرك للتعاقد مع جوارديولا، مع وجود أسماء مختلفة تمامًا على طاولة الإدارة.

    وأساسًا وبعيدًا عن أي نفي؛ فإن ارتباط اسم جوارديولا بتدريب فريق طرابزون سبور الأول لكرة القدم، كان واضحًا أنه غير حقيقي منذ البداية.

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    جوارديولا.. أسباب "استحالة" تدريب الفيلسوف الإسباني لطرابزون سبور!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نتحدث الآن عن أسباب عدم منطقية تدريب المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا لنادي طرابزون سبور التركي، حتى بوجود النجم المصري محمد صلاح.

    هذه الأسباب؛ يُمكن تلخيصها في مجموعة من النقاط السريعة، على النحو التالي:

    * أولًا: جوارديولا أعلن أنه سيأخُذ راحة لبعض الوقت مع الابتعاد الكلي عن عالم كرة القدم؛ وبالتالي من الصعب جدًا أن يغيّر رأيه الآن.

    * ثانيًا: جوارديولا إذا قرر العودة إلى عالم التدريب مجددًا؛ فإن ذلك سيكون من بوابة منتخب ما أو لقيادة نادٍ كبير وليس طرابزون سبور بالتأكيد.

    * ثالثًا: جوارديولا من المستحيل أن يقبل مشروعًا رياضيًا لم يخطط له؛ حيث يفضل دائمًا أن يكون ذلك قبل بداية الموسم، وبوقت زمني كافٍ أيضًا.

    * رابعًا: جوارديولا يفضل نوعية معينة من اللاعبين يخدمون أسلوبه؛ وهؤلاء لا يتواجدون في طرابزون سبور، كما لن يستطيع النادي تحمل صفقات عديدة قوية.

    وبناء على ذلك؛ تأكدنا منذ البداية أن ارتباط اسم جوارديولا بفريق طرابزون سبور الأول، أقرب للشائعة منه للحقيقة.

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    محمد صلاح.. القتال لإنجاح مشروع طرابزون سبور وسط أخبار مثيرة عديدة

    الخلاصة من كل ما ذكرناه؛ هو أن اسم النجم المصري محمد صلاح أصبح "مادة دسمة" للأخبار، منذ انتقاله إلى تركيا.

    أحيانًا الأخبار تكون صحيحة ومؤكدة؛ بينما في أوقاتٍ أخرى لا تتعدى كونها شائعة فقط، ولا تمت للحقيقة بصلة.

    ووسط كل ذلك؛ يُمني صلاح النفس لأن يكتب التاريخ مع نادي طرابزون سبور التركي، مثلما فعل في محطاته الكروية السابقة.

    الأمر على الورق صعب جدًا، فنحن نرى فوارق فنية كبيرة جدًا بين طرابزون وأندية القمة في تركيا؛ لكن صلاح أعرب عن ثقته في مشروع فريقه، والقتال لتحقيق الإنجازات.

    وقد لا تكون المشكلة في إمكانات صلاح أو قتاليته، أكثر من تركيبة الفريق نفسه؛ حيث أن النجم المصري يمتلك أرقامًا جيدة حتى الآن، وهي:

    * مباريات: 6.

    * دقائق: 456.

    * مساهمات تهديفية: 5.

    * أهداف: 4.

    * تمريرات حاسمة: 1.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما ستسفر عنه الفترة القادمة، من مسيرة محمد صلاح مع طرابزون سبور.

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طرابزون سبور