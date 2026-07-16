وسط رفض الإعلام السعودي صفقة محمد صلاح .. مفاجأة في مؤتمر بشكتاش وطلب مو يعطل الصفقة

في وقت كان من المفترض به أن يكمل محمد صلاح مسيرته مع ليفربول حتى عام 2027 بعد تجديد عقده، فاجأ الجميع بإعلان فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي بنهاية الموسم الماضي 2025-26.

هذا القرار جاء على إثر الخلاف الفني الذي نشب بينه وبين المدرب الهولندي أرني سلوت، والذي كان يدفع به على مقاعد البدلاء في أواخر الموسم الماضي، محملًا إياه أمام الجماهير مسؤولية تراجع النتائج.

والآن تتحدث التقارير الصحفية عن اهتمام سعودي، تركي وأمريكي بضم مو خلال الميركاتو الصيفي الجاري في صفقة انتقال حر.



