ما إن انتهى مشواره في كأس العالم 2026 مع منتخب مصر، بدأ الحديث يكثر عن مستقبل محمد صلاح، كونه أحد الصفقات الحرة الكبرى في الميركاتو الصيفي الجاري، والجديد في هذا الشأن قادم من تركيا..
وسط رفض الإعلام السعودي صفقة محمد صلاح .. مفاجأة في مؤتمر بشكتاش وطلب مو يعطل الصفقة
ما القصة؟
في وقت كان من المفترض به أن يكمل محمد صلاح مسيرته مع ليفربول حتى عام 2027 بعد تجديد عقده، فاجأ الجميع بإعلان فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي بنهاية الموسم الماضي 2025-26.
هذا القرار جاء على إثر الخلاف الفني الذي نشب بينه وبين المدرب الهولندي أرني سلوت، والذي كان يدفع به على مقاعد البدلاء في أواخر الموسم الماضي، محملًا إياه أمام الجماهير مسؤولية تراجع النتائج.
والآن تتحدث التقارير الصحفية عن اهتمام سعودي، تركي وأمريكي بضم مو خلال الميركاتو الصيفي الجاري في صفقة انتقال حر.
مؤتمر بشكتاش يثير حماس الجمهور بشأن ضم صلاح
عقد نادي بشكتاش في حضور رئيسه سردال أدالي، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا لتقديم الوافد الجديد البلجيكي لياندرو تروسارد للجماهير، التي ملأت مدرجات ملعب توبراش.
وفي نفس اللحظة التي يُعقد بها المؤتمر، نشر حساب النادي التركي عبر منصة "إكس" الفيديو التقديمي للصفقة، والتي يظهر به المغني الشهير مراد بوز، ومن خلفه ركزت الكاميرات على القارة الأفريقية المرسومة على الحائط .. هذا المشهد فسره البعض بأنه إشارة لاقتراب التعاقد مع نجم القارة السمراء المصري محمد صلاح.
ورد الجماهير على الفيديو عبر المؤتمر الصحفي مباشرةً أمام الرئيس سردال أدالي، حيث هز هتاف "يا الله بسم الله، محمد صلاح"، استاد توبراش.
من جانبه، رد رئيس بشكتاش على هتافات الجماهير، بابتسامة عريضة، دون الرد بإجابة شافية لرغبة الجماهير.
طلب صلاح يعرقل الصفقة
فيما أوضح مصدر من داخل بشكتاش تطورات الموقف بشأن ضم المفاوضات مع محمد صلاح، لتوقيع عقود انتقاله للأبيض والأسود في صيف 2026..
وفي تصريحات لموقع "كورة بلس"، أشار إلى اهتمام النادي التركي بالفعل بضم الجناح المصري، بجانب انفتاح الأخير على تلك الخطوة، لكن بشرط تقاضي 15 مليون يورو، وهو الرقم الذي تعجز خزينة بشكتاش عن توفيره.
رفض سعودي لصلاح
الرغبة التركية الجامحة في ضم محمد صلاح، يقابل رفض سعودي للتعاقد مع صاحب الـ34 عامًا..
مسؤولو الكرة السعودية لديهم الرغبة بالفعل في التعاقد مع المصري، لكن الرفض يأتي من الإعلام وقطاع من الجماهير، بداعي تراجع مستوى اللاعب في الموسم الماضي، بجانب سنه، في ظل مطالب التعاقد مع لاعبين صغار في السن.
هذا الرفض مدعوم كذلك بفشل عدد من اللاعبين الكبار في التألق بدوري روشن السعودي ككريم بنزيما ونيمار دا سيلفا جونيور.
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