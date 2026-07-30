ليفربول ورحلة البحث عن بديل صلاح .. صفقة باركولا "ستدمر كرة القدم" ورهان ريال مدريد هو الخيار الآمن لإيراولا!

هناك دائمًا قاعدة ثابتة، عندما يتعلق الأمر بالتعاقد مع لاعب بديل لنجم أسطوري أو عنصر بارز في الفريق، وهو استبداله بتوليفة مناسبة، بدلًا من تعويضه بشكل مباشر.
من الصعب العثور على بديل صلاح، ولكن فكرة النظر إلى الأجنحة اليسرى فقط، قد يخلق حالة من عدم التوازن في فريق المدرب أندوني إيراولا.
أجنحة ليفربول الحالية هم : الوافد الجديد فيكتور مونوز، ريو نجوموها وكودي جاكبو "أجنحة يسرى" وفيديريكو كييزا "جناح أيمن".
وبالطبع، كييزا لا يمكن وضعه في الاعتبار، ورحيله هو الاحتمال الأقرب، مما يترك الفريق بلا أي جناح أيمن، حتى الثنائي إيزاك وهوجو إيكيتيكي، يمكن الاعتماد عليهما بالجانب الأيسر أكثر من أي مكان آخر.
ونفس الأمر ينطبق على فلوريان فيرتس، صانع الألعاب الألماني، الذي يمكنه اللعب كجناح أيسر أيضًا، وإن كان نجم باير ليفركوزن السابق خذل جماهير الريدز وأحبطهم بمستوياته المتواضعة الموسم الماضي.
إذن .. هذا يتركنا أمام فكرة الرهان، وهي التعاقد مع جناح أو اثنين لتدعيم صفوف الفريق، لخلق توليفة مناسبة مع العناصر الموجودة، والاعتماد بشكل أكبر على المنظومة جنبًا إلى جنب مع القدرات الفردية التي يمتلكها "إيكيتيكي وفيرتس وإيزاك وجاكبو وغيرهم".
على سبيل المثال .. عندما غادر كريستيانو رونالدو ريال مدريد، لم يستبدله بلاعب آخر بنفس قيمته "حتى إيدين هازارد فشل في تعويضه"، بل خلق الفريق بعدها بفترة توليفة مكونة من كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور ورودريجو وغيرهم، قادته للسيطرة والهيمنة محليًا وأوروبيًا.
من يمكن الرهان عليه؟ هناك صفقات مقترحة يمكن لليفربول الاتجاه نحوها :
رافائيل لياو : سعره انخفض إلى حوالي 50 مليون يورو وميلان لن يمانع بيعه.
رافينيا : رغم إصراره على البقاء في برشلونة، يمكن اختباره بعرض مفاجئ يُعيده مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي.
كينان يلديز : يوفنتوس أغلق الباب أمام بيعه ورفض انتقاله لآرسنال، ولكن لا مانع من المحاولة.
نيكو ويليامز : انخفض مستواه كثيرًا بعد البقاء مع أتلتيك بيلباو، ولكن إيراولا قام بتطوير العديد من اللاعبين مع بورنموث، ويمكنه تكرار نفس الشيء مع الجناح الإسباني.
عبد الصمد الزلزولي : يعيش فترة مميزة مع ريال بيتيس، والمغربي يتمتع بطفرة هائلة في مسيرته الكروية، وهناك اهتمام متزايد بضمه.
ميكا جوتس : قدرة هائلة على صناعة الفارق مع أياكس أمستردام ومساهمات مميزة الموسم الماضي "17 هدفًا و15 تمريرة حاسمة" ولكن صفقات الدوريات الضعيفة والمتوسطة دائمًا ما تحيط بها الشكوك.
أنطونيو نوسا : تألق مع النرويج في كأس العالم، وهناك اهتمام بضمه من عدة أندية كبرى كخيار أرخص من زميله يان ديوماندي في لايبزيج.
ريان : عاش طفرة مميزة في بورنموث تحت قيادة إيراولا، ويلعب كجناح أيمن، ويمكنه التألق مرة أخرى مع إيراولا ولكن في ملعب أنفيلد.
إيلمان ندياي : من أهم وأفضل الأجنحة في الدوري الإنجليزي، رغم أنه ليس في مستوى صلاح، لكن فكرة ضمه صعبة بسبب العداوة بين إيفرتون وليفربول، كما أنه أصبح قريبًا من الهلال السعودي.
فرانكو ماتانتنونو : انتقل إلى ريال مدريد الصيف الماضي بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان، ولكنه فشل، واستعارته لموسم واحد لن تكلف أي شيء.