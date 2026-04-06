"الحل المثالي للجميع": اقتراح إنجليزي ينقل صلاح إلى الهلال في صفقة تبادلية مع ليفربول!

وكان موقع "winwin" قد حصل على رأي أحد المسؤولين في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حول انتقال محمد صلاح إلى المملكة، خاصة وأنه كان عنصرًا مطلوبًا قبل ثلاث سنوات، مثلما أكد أنمار الحائلي، رئيس الاتحاد الأسبق.

ومع عدم ذكر اسم المسؤول، أكد أن صلاح لم يعد يناسب استراتيجية الثورة الكروية السعودية، التي أصبحت تركز على اللاعبين الشباب الأصغر سنًا، والذين لديهم قيمة لإعادة البيع فيما بعد".

وأضاف "صفقة صلاح لن تزيد عوائد البث التليفزيوني لدوري روشن، فقد قمنا ببيع جميع الحقوق الإعلامية الآن للمواسم الخمسة المُقبلة، ولكن بالطبع سيكون صلاح اسمًا مذهلًا إذا انضم للدوري السعودي".

أيضًا، أثار الإعلامي سعود الصرامي، جدلًا كبيرًا حول رأيه إزاء نجم ليفربول، حيث قال، عبر برنامج "ملاعب" مع فيصل الجفن، إن الإعلام المصري يحاول تسويق محمد صلاح للسعودية، باقتراح ذهابه إلى الاتحاد، أو الهلال أو النصر، وهو لاعب "منتهي قاضي" على حد وصفه.

وأضاف الصرامي "يكفينا لاعب النجمة (يقصد نبيل دونجا)، كلما شاهدت مباراة النصر، رأيته في الملعب، مثلما أشاهد أحمد عفيفي (المحلل المصري في قنوات ثمانية) بشكل مستمر، وعندما خرج (دونجا) خسر النجمة (2-5)".

ورشح الصرامي، عودة محمد صلاح، إلى الدوري المصري من بوابة سموحة، رافضًا فكرة قدومه إلى الدوري السعودي.