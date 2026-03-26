"لا يناسبنا ولم نفكر فيه نهائيًا".. نادٍ سعودي يحسم موقفه من التعاقد مع محمد صلاح

الفرعون المصري محمد صلاح البالغ من العمر 33 سنة، يلعب في صفوف العملاق الإنجليزي ليفربول، منذ صيف عام 2017؛ عندما انضم إليه قادمًا من نادي العاصمة الإيطالية، مقابل 42 مليون يورو.
ويرتبط صلاح بعقدٍ مع ليفربول، حتى 30 يونيو من عام 2027؛ إلا أنه قرر إنهاء مسيرته مع الفريق بنهاية الموسم الرياضي الحالي، رسميًا.
ومنذ الانضمام إلى العملاق الإنجليزي؛ سجل الفرعون المصري 255 هدفًا وصنع 122 آخرين، خلال 435 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.
وتوّج صلاح بجميع الألقاب الممكنة مع ليفربول، والتي وصلت إلى 9 بطولات؛ وذلك على النحو التالي:
* الدوري الإنجليزي: مرتان.
* كأس الرابطة الإنجليزية: مرتان.
* كأس الاتحاد الإنجليزي: مرة.
* الدرع الخيرية "السوبر": مرة.
* دوري أبطال أوروبا: مرة.
* كأس السوبر الأوروبي: مرة.
* كأس العالم للأندية: مرة.