إنها مرحلة الشك .. إلى محمد صلاح "احذر من الانتقال إلى الاتحاد" وموسى ديابي خلفية مثالي في ليفربول بشرط!

كلاهما يمر بمرحلة شك مع ناديه، ويحتاج لخطوة لاستعادة سابق عهده من جديد..

من أحد نجوم الصف الأول بالاتحاد، وصاحب البصمة في تحقيق لقب دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 إلى منحه لقب "عالة" على الفريق من قبل الجماهير .. هكذا دار حال الجناح الفرنسي موسى ديابي بين الموسم الماضي والحالي!

صحيح أن حال الاتحاد بشكل عام تبدل تمامًا بين الموسمين من بطل إلى مجرد فريق يحاول اللحاق بالمراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة، لكن حالة موسى ديابي الفردية تستحق الوقوف أمامها لمدى التدهور الذي يمر به، فوجوده في الملعب أصبح يعني أن فريقه يلعب بعشرة لاعبين فقط.

لكن وسط ظلام مستوى المتراجع، خرجت تقارير تزعم اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى بضم صاحب الـ26 عامًا، وعلى رأسها ليفربول ليكون خليفة المصري محمد صلاح .. فماذا يحدث مع موسى ديابي؟ وهل يناسب الريدز؟

  • "إنها مرحلة الشك"

    أوروبا .. هذه هي كلمة السر فيما يمر به موسى ديابي من تراجع كبير في الموسم الجاري، يبدو أنه لاعب تشبع بموسم واحد فقط في دوري روشن السعودي، ولا يريد ما هو أكثر.

    الجناح الفرنسي أراد الرحيل في الميركاتو الشتوي الماضي، بعدما تلقى عرضًا من إنتر الإيطالي، لكن تم رفضه من قبل الاتحاد، ومن حينها لم يستعد عافيته.

    "وما زاد من الطين بلة" طريقة لعب البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ المدير الفني الجديد للاتحاد، والاختلاف بينهما وبين سابقه الفرنسي لوران بلان .. فديابي يتألق عند اللعب كجناح أيمن صريح، فيما يعتمد عليه الاتحاد حاليًا في بعض الأحيان كلاعب وسط أيمن.

    هذا أكده الصحفي الرياضي فيصل الرقيبة بحسب حديث أحد أفراد طاقم عمل موسى ديابي، الذي أوضح: " إنه يمر بفترة شك مع نفسه منذ شهر ديسمبر، بعدما توقفت مفاوضات إنتر الإيطالي معه. هذا الموضوع أثر عليه نفسيًا. ديابي تسعده كرة القدم الجميلة، وأسلوب سيرجيو كونسيساو لا يناسبه، هو يحب الركض خلف الدفاع ويحب المساحات".

  • الأمل يعود من جديد

    صحيح أن الاتحاد خسر المنافسة على لقب دوري روشن السعودي 2025-2026 بنسبة كبيرة إلا أنه لا يزال منافسًا على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين والنخبة الآسيوية، ولا يزال في حاجة لاستعادة موسى ديابي لسابق عهده، ويبدو أن الأمل قادم بالفعل من أوروبا، حيث يوجد تفكير الجناح الفرنسي.

    بحسب "Fussball-Daten" فديابي يحظى باهتمام عدة أندية أوروبية كبرى كتشيلسي، ليفربول، توتنهام، نيوكاسل، إنتر، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

    اسم ليفربول تحديدًا أُعيد ذكره من قبل موقع "TEAMtalk "، الذي أوضح أن النادي الإنجليزي يفكر في ضم جناح الاتحاد بنهاية الموسم الجاري، ليكون خليفة لمحمد صلاح.

    تلك الأنباء إن صدقت، ستكون سلاح ذا حدين بالنسبة للاتحاد وموسى ديابي، فإما سيتأثر تركيزه أكثر في قادم الشهور أو ستكون تلك العروض دافعًا معنويًا له للاستفاقة.

    أما عن جمهور الاتحاد نفسه، فها هو يحتفل بتلك العروض للخلاص من عبء موسى ديابي على الفريق، بل وفتح باب النقاش عن مدى إمكانية إقامة صفقة تبادلية بين ليفربول وناديهم، لاستقدام محمد صلاح!

    موسى ديابي في ليفربول؟

    أكثر ما يتمناه جمهور ليفربول حاليًا هو أن يستعيد محمد صلاح مستواه، ويصبح النجم الذي يستند الفريق بأكمله عليه، فمعه تمكن من حصد البطولات؛ آخرها الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

    لكن يبدو الرحيل أقرب من أي شيء آخر بنهاية الموسم الجاري، بحسب عدة تقارير، والسؤال الآن: هل ينجح موسى ديابي في حمل راية ليفربول بعد محمد صلاح؟

    الثنائي يتشابه كثيرًا في "القصور الدفاعية"، فكلاهما لا يقوم بالكثير من الأدوار الدفاعية التي يحتاجها الظهير من خلفهما .. تلك النقطة تحديدًا عانى منها صلاح كثيرًا في ليفربول، وإن كان تألقه في صناعة اللعب وتسجيل الأهداف خفف من عبء تلك الانتقادات بعض الشيء.

    كلاهما كذلك يمتاز بالسرعة، وإجاد إدارة الهجمات المرتدة واللعب في المساحات وخلف المدافعين.

    أما عن الفوارق بينهما، والتي سيعاني بها ليفربول قليلًا إن تعاقد مع ديابي ليخلف النجم المصري فتكمن بشكل أساسي في التحرك بدون كرة في منطقة الجزاء الخصم .. تلك النقطة التي يتفوق بها محمد صلاح على الفرنسي.

    ديابي – كما قلنا – يتألق باللعب كجناح أيمن صريح أكثر من أي شيء آخر، حيث يتسلم الكرة ثم يبدأ في التحرك بها والمراوغة والدخول لمناطق الخطورة بمنطقة جزاء الخصم أو إرسال العرضيات وما إلى ذلك.

    صلاح على النقيض من ذلك، فبخلاف تحركاته على طرف الملعب، يجيد تمامًا التحرك الرائع دون كرة في عمق الملعب والتمركز السليم في مناطق الخطورة فاستلام الكرة، وهو ما يفسر غزارة أهدافه مقارنة ببعض الأجنحة الأخرى كديابي.

    ماذا يعني ذلك؟ .. باختصار إن لم يُحسن موسى ديابي تطوير جانب اللعب دون كرة لديه، فلن ينخرط في منظومة ليفربول بشكل جيد.

    محمد صلاح في الاتحاد؟

    حاليًا لا توجد تقارير تربط محمد صلاح بالاتحاد بشكل واضح، وإن كان الحديث عن أندية الصندوق بشكل عام واهتمام السعودية باستقطاب الجناح المصري في الموسم المقبل.

    لكن جمهور الاتحاد فتح باب النقاش حول الصفقة، بالتزامن مع الحديث عن اهتمام ليفربول بضم موسى ديابي.

    والسؤال الآن: هل سينجح محمد صلاح مع الاتحاد؟

    مو أثبت بما لا يدع أي مجال للشك أنه قادر على حمل راية فريق بأكمله مهما كانت العيوب الفنية به، إذ يعود له الفضل الأكبر في حصد ليفربول لقب الدوري الإنجليزي 2024-2025 رغم القصور لدى المدرب الهولندي آرني سلوت.

    لكن مشكلة الاتحاد في السنوات الأخيرة إدارية أكثر منها فنية في المقام الأول .. حيث لا يعرف معنى الاستقرار في هذا الجانب، ما يجعله يغيب لسنوات عن منصات التتويج، وما حدث بين الموسم الماضي والحالي خير دليل على ذلك.

    تلك البيئة لا تناسب صلاح بدرجة كبيرة، فهو النجم الذي اشتبك مع مدربه الألماني يورجن كلوب في أواخر موسم 2023-2024 كلاميًا مع علمه بقرب رحيله آنذاك.

    وهو نفسه اللاعب الذي خرج في الإعلام مهاجمًا إدارة ليفربول وآرني سلوت، وقتما شعر أن هناك خلل ما يدور خلف الكواليس سواء بشأن مستقبله أو لحالة الفريق الفنية بشكل عام.

    بالمختصر .. نجاح صلاح مع الاتحاد متوقف على استقرار النادي إداريًا وفنيًا، ما يعني أن وضع الموسم الجاري إن استمر في الموسم المقبل، فلا داعٍ لإثقال خزينة النادي وصندوق الاستثمارات بعبء المقابل المادي لمو!

    كذلك بالنسبة للنجم المصري الذي يبحث عن إنهاء مسيرته بشكل يليق بتاريخه في الدوري الإنجليزي، ويحتاج لنادٍ جاهز لحصد البطولات، لا أن يصعدها موسم ويغيب بعده مواسم كما هو حال العميد في المواسم الأخيرة رغم تاريخه الكبير في الماضي.

