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أحمد فرهود

القصة كاملة: الاتفاق مع محمد صلاح "كذبة".. والاتحاد ينتظر هذه التنازلات المثيرة منه!

الاتحاد
محمد صلاح
دوري روشن السعودي
انتقالات

حلقة جديدة من مسلسل مستقبل محمد صلاح..

"هل توصل عملاق جدة الاتحاد إلى اتفاق مع الفرعون المصري محمد صلاح بالفعل؟!"؛ هذا هو السؤال الذي يطرحه كل عاشق للساحرة المستديرة حاليًا، بعد خبر صحيفة "الصباح" التركية.

صحيفة "الصباح" أعلنت موافقة صلاح، على الانتقال إلى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مقابل راتب سنوي يُقدر بـ25 مليون يورو؛ وذلك بعد تعثُر انضمامه إلى نادي بشكتاش التركي، في الأيام القليلة الماضية.

  • Mohamed Salah Liverpool 2025-26Getty

    لا اتفاق بين الاتحاد ومحمد صلاح حتى الآن!

    وفي هذا السياق.. نفت مصادر مقربة من عملاق جدة الاتحاد، التوصل إلى اتفاق مع الفرعون المصري محمد صلاح؛ مثلما تردد في وسائل الإعلام، خلال الساعات الماضية.

    رغم ذلك، اعترفت المصادر في تصريحات لموقع "winwin"، برغبة الاتحاد القوية في التعاقد مع صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    وأضافت: "رغبة الاتحاد في التعاقد مع النجم المصري، تصطدم بعقبتين كبيرتين؛ يجب حلهما من أجل إتمام الصفقة، بشكلٍ رسمي".

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    العقبة الأولى أمام تعاقد الاتحاد مع محمد صلاح

    واستكمالًا لتصريحاتها.. تطرقت المصادر - سالفة الذكر - للحديث عن العقبتين الكبيرتين، اللتين تواجها عملاق جدة الاتحاد؛ من أجل التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    العقبة الأولى حسب المصادر؛ هي عدم التخلص من الجناح الفرنسي موسى ديابي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    ولحل هذه الأزمة؛ شددت المصادر على أن الجهاز الفني للاتحاد قد يجمع بين صلاح وديابي، بشرط موافقة الفرعون المصري على توظيفه مثلما حدث في بطولة كأس العالم 2026.

    الأسطورة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قام بتوظيف صلاح في عمق الملعب أكثر من الجناح الأيمن؛ وذلك خلال بطولة كأس العالم 2026، الذي وصل فيها الفراعنة إلى ثمن النهائي - لأول مرة في التاريخ -.

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    تفاصيل العقبة الثانية.. وكيف يُمكن للاتحاد حلها؟

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. المصادر - سالفة الذكر - ذكرت تفاصيل العقبة الثانية؛ التي تقف أمام تعاقد عملاق جدة الاتحاد مع الفرعون المصري محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    هذه العقبة؛ تتمثّل في آلية تمويل الصفقة وسداد مقدم العقد ومكافأة توقيع صلاح، إلى جانب عمولة وكيل أعماله.

    وشددت المصادر على أن هُناك مسارين، لمواجهة هذه العقبة الكبيرة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: شركة راعية تغطي قيمة صفقة صلاح بالكامل.

    * ثانيًا: موافقة صلاح ووكيله على جدولة مقدم العقد والعمولة.

    وأعلنت المصادر أن الاتحاد، يستطيع سداد رواتب اللاعب في وقتها؛ ولكنه لن يتمكن من منح صلاح ووكيله "مقدم العقد ومكافأة التوقيع والعمولة"، إلا بعد 6 أشهر أو عام.

    وأكدت المصادر أنه إذا وافق محمد صلاح، على سياسة "الدفعة المؤجلة"؛ فإن فرص رؤيته بقميص فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ستكون قوية جدًا.

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    مسيرة محمد صلاح مع عالم الساحرة المستديرة

    محمد صلاح البالغ من العمر 33 سنة، بدأ مسيرته في النادي المحلي المقاولون العرب؛ قبل أن يخرج للاحتراف الأوروبي، صيف 2012.

    وأول تجربة احترافية لصلاح، كانت مع نادي بازل السويسري؛ والذي لعب معه لمدة موسم ونصف، قبل الانتقال إلى العملاق الإنجليزي تشيلسي في يناير 2014.

    ولم يقدّم الفرعون المصري أي شيء يذكر مع تشيلسي، على مدار عامٍ كامل؛ ليرحل إلى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة، في يناير 2015.

    واستعاد صلاح تألُقه مع فيورنتينا، على مدار 6 أشهر؛ ليعيره تشيلسي في صيف 2015 إلى نادي العاصمة الإيطالية روما، ولمدة موسم رياضي واحد فقط.

    وبسبب تألُقه في موسم الإعارة.. قام روما بشراء عقد محمد صلاح نهائيًا، صيف عام 2016؛ وذلك مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ15 مليون يورو.

    ونجح نادي العاصمة الإيطالية في استثمار صلاح، بأفضل طريقةٍ ممكنة؛ حيث باعه في صيف 2017 إلى ليفربول الإنجليزي، مقابل 42 مليون يورو.

    ومع ليفربول.. حقق الفرعون المصري العديد من الأرقام المبهرة، على المستوى الشخصي؛ إلى جانب تتوّيجه بعديد الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

    * أرقام محمد صلاح مع نادي ليفربول:

    - مباريات: 442.

    - دقائق: 35.798.

    - مساهمات تهديفية: 380.

    - أهداف: 257.

    - تمريرات حاسمة: 123.

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