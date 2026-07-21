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أحمد فرهود

الكشف عن كواليس تعثر انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد.. والصفقة ممكنة بشرط!

محمد صلاح
الاتحاد
موسى ديابي
ليفربول
بيشكتاش
دوري روشن السعودي
انتقالات

أسرار جديدة من داخل البيت الاتحادي..

يوم بعد آخر.. يظهر خبر جديد عن "مستقبل" الفرعون المصري محمد صلاح؛ الذي أعلن الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

صلاح أعلن الرحيل عن ليفربول، بعد 9 سنواتٍ كاملة، كتب خلالها التاريخ بقميص "الريدز"؛ ولكنه لم يحدد وجهته القادمة في مسيرته الكروية، حتى الآن.

  • Mohamed Salah Besiktas (Goal Only)Goal AR

    "جدل" مستقبل محمد صلاح بعد الرحيل عن ليفربول

    في هذا السياق.. ارتبط اسم الفرعون المصري محمد صلاح، بعديد الدوريات الأوروبية والخليجية، بعد الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: دوري روشن السعودي.

    * ثانيًا: الدوري الأمريكي.

    * ثالثًا: الدوري الإيطالي.

    * رابعًا: الدوري التركي.

    وزادت الأنباء بالفعل في الأيام الماضية؛ بشأن اقتراب صلاح من الانتقال إلى الدوري التركي، من بوابة العملاق المحلي بشكتاش.

    وكشفت تقارير صحفية عن توصل بشكتاش، إلى اتفاق مع النجم المصري المخضرم؛ للتعاقد معه لمدة موسم رياضي واحد فقط قابل للتمديد، مقابل 12 مليون يورو.

    إلا أن النادي التركي أصدر بيانًا رسميًا، في الساعات الماضية؛ نفى خلاله جميع الأخبار التي ترددت عن ميركاتو الفريق الأول، بما في ذلك صفقة محمد صلاح.

    ورغم نفي بشكتاش.. لكن موقع "winwin" أكد في الساعات القليلة الماضية، أن النادي التركي يعمل على جلب شركة راعية؛ من أجل التكفل بصفقة صلاح، بالكامل.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كشف المسؤول عن تعثُر تعاقد الاتحاد مع محمد صلاح

    ووسط كل ما سبق.. كشفت مصادر لموقع "winwin" مساء اليوم الثلاثاء، عن سبب تعثُر انتقال الفرعون المصري محمد صلاح، إلى عملاق جدة الاتحاد.

    المصادر أكدت أن النجم الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ هو من يقف وراء تعثُر صفقة صلاح، حتى الآن.

  • Mohamed SalahGetty

    خطة الاتحاد السابقة للتعاقد مع محمد صلاح

    واستكمالًا لتصريحاتها.. أوضحت المصادر - سالفة الذكر - أن إدارة عملاق جدة الاتحاد، كانت تعلم نية الجناح الفرنسي موسى ديابي؛ بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، منذ الميركاتو الشتوي الماضي.

    لكن الاتحاد وقتها، رأى أنه من الصعب العثور على لاعب بديل في سوق الانتقالات الشتوية؛ لذا قام بتأجيل ملف رحيل ديابي، إلى الصيف الحالي.

    وجهز العميد الاتحادي نفسه؛ للتعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح في صيف العالم الحالي، بدلًا من ديابي.

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  • Moussa DiabyGetty Images

    موسى ديابي تراجع عن موقفه.. والاتحاد يحاول!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. مصادر موقع "winwin" كشفت عن أن مجلس إدارة عملاق جدة الاتحاد، تفاجأ بتغيير الجناح الفرنسي موسى ديابي موقفه؛ حيث يرفض الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي.

    وأضافت المصادر: "رفض ديابي الرحيل؛ أوقف تحرك الاتحاد للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، بشكلٍ رسمي".

    وشددت المصادر في النهاية، على أن العميد لا يزال يحاول إقناع الجناح الفرنسي بـ"الرحيل"؛ حيث إذا نجح في ذلك قبل اتفاق صلاح مع أي نادٍ آخر - خاصة العملاق التركي بشكتاش -، سيتم فتح خط مفاوضات معه.