لم تكن ليالي جدة بحاجة إلى مصباح علاء الدين لتضيء؛ فقد كان يكفي أن يلمس الساحر الجزائري رياض محرز الكرة بقدميه، ليشعل المدرجات.

ومنذ مطلع عام 2026، بدا وكأن ذلك السحر قد أصابه الشحوب؛ حيث تراجع مستوى محرز بشدة، مع عملاق جدة النادي الأهلي.

هذا التراجع في المستوى؛ أدى إلى ظهور أنباء عن عدم رغبة الأهلي في تجديد عقد محرز، بل والتفكير في الاستغناء عنه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وبالطبع.. لم تخرج تأكيدات رسمية من العملاق الجدّاوي، بشأن هذه الأخبار؛ إلا أنه إذا كان هذا التفكير هو السائد داخل مجلس الإدارة، فهُناك فرصة قد تساعده على التخلص من اللاعب بالفعل.

هذه الفرصة تتمثّل في الأخبار القادمة من تركيا، والتي تُفيد برغبة العملاق المحلي نادي فنربخشه في التعاقد مع محرز، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز البدلاء الذين من الممكن أن يعوضوا رياض محرز، في صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم..