"يملأ مؤتمراته بالكذب وكأنه يعيش في غيبوبة" .. محمد أبو تريكة يهاجم أرني سلوت من جديد قبل مواجهة إيفرتون

يعود الريدز اليوم الأحد، لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 بعد وداع دوري أبطال أوروبا، على إثر الهزيمة أمام باريس سان جيرمان (0-4) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور ربع النهائي.

ويحل ليفربول ضيفًا على إيفرتون، ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في محاولة لمصالحة جماهيره، بينما فقد بالفعل حظوظه في المنافسة على أي لقب في الموسم الجاري.

ويأمل ليفربول مما تبقى من موسمه أن ينجح في احتلال مركز مؤهل للنسخة المقبلة من دوري الأبطال.