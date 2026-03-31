Goal.com
مباشر
Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport
علي سمير

"أسوأ من إصابة الفريق بأكمله" .. غضب أهلاوي بعد الإعلان عن حكم مباراة الراقي القادمة أمام ضمك!

الأهلي
دوري روشن السعودي
الأهلي ضد ضمك
ضمك

تاريخ مثير للجدل للحكم السعودي المعروف

مرة أخرى يتعرض الحكم محمد الهويش، إلى هجوم عنيف قبل مواجهة الأهلي القادمة أمام ضمك في جولة جديدة من دوري روشن السعودي.

الأهلي يأتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بعد مرور 26 جولة، ويملك في رصيده 62 نقطة مقابل 64 للهلال و67 للنصر المتصدر، ومواجهة ضمك القادمة ستكون حاسمة للراقي.

  • ماذا حدث؟

    تعيين الهويش حكمًا لمباراة الأهلي وضمك القادمة في دوري روشن، جعل الغضب ينتشر وسط جماهير الراقي بسبب القلق من إمكانية ارتكابه أي أخطاء مؤثرة.

    ومن جانبه قال الصحفي سامي القاضي تعليقًا على هذا القرار:"هذا أشد خطرًا من إصابة 11 لاعبًا أساسيًا، الله يعطيه على قد نيته".



  • Mohammed Al Hoish GOAL ONLYGOAL AR

    تاريخ حافل من الجدل للهويش

    واحدة من الوقائع الأكثر جدلية في مشوار الهويش التحكيمي، شهدته نهاية موسم 2013-2014، الذي توج به النصر بطلًا للدوري السعودي.

    في ذاك الموسم، اتهم منافسو النصر الهويش بارتكاب عدة أخطاء تحكيمية لصالح العالمي على مدار مشوار الدوري، ساهمت في تتويجه بطلًا في النهاية برصيد 65 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين فقط على الهلال "الوصيف.

    لكن ما أثار الجدل أكثر وقتها هو ظهور الحكم السعودي رفقة المنتمين النصر أثناء الاحتفال بتحقيق اللقب المحلي.

    الجمهور ثار مطالبًا بمنعه من التحكيم نهائيًا وفصله عن العمل، حتى وصل الأمر ببعض باتهامه بالتلاعب في نتائج المباريات على إثر علاقته تلك بالنصراويين.


  • بيان صارم من الأهلي ضد الهويش

    في أكتوبر 2021، انتهى كلاسيكو الأهلي والهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

    تلك المباراة شهدت عديد اللقطات الجدلية، لعل أبرزها جذب محمد البريك؛ ظهير الزعيم، لعمر السومة؛ مهاجم الراقي، من قميصه، لكن الهويش رفض احتساب ضربة جزاء لصالح الفريق الجداوي.

    الحكم المصري محمد ريشة وصف قرارات الهويش وقتها بأنها ظالمة للأهلي، مستغربًا عدم طرد لاعب الهلال جوستافو كوييار، وكذلك تغاضيه عن احتساب ضربتي جزاء للراقي.

    عطفًا على تلك الأحداث، أصدر الأهلي بيانًا رسميًا ضد الهويش، مطالبًا بإبعاده عن إدارة أي مباراة للفريق، زاعمًا أنه ارتكب عدة أخطاء في مختلف مباريات كان الراقي طرفًا فيها.

    المزيد من المواقف المثيرة للجدل للهويش

  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 19 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمتين، في 26 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

دوري روشن السعودي
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
ضمك crest
ضمك
ضمك