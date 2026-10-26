أعاد محمد المنجم، رئيس نادي الشباب الأسبق، فتح الملفات حول جدل صفقة انتقال متعب الحربي إلى صفوف الهلال، وكذلك أنباء انتقال البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد الفريق الحالي، إلى الاتحاد، الذي لم يكلل بالنجاح، رغم التأكيدات بأن رحيله كان مسألة وقت.
"حتى لا نلجأ لقروض البنك": المنجم يبرر تخفيض صفقة متعب الحربي للهلال .. وسر عدم شكوى الاتحاد بعد حديث كاراسكو!
ماذا حدث؟
وكان الهلال قد انتزع صفقة متعب الحربي في صيف 2024، قادمًا من الشباب، بعد منافسة شرسة مع النصر الذي كان قريبًا للغاية من حسم صفقة الظهير الأيسر، ليسجل الحربي أغلى صفقة للاعب سعودي في دوري روشن، بعدما بلغت قيمة الصفقة 123 مليون ريال.
صفقة الحربي أثارت الكثير من الجدل، خاصة بعد تأكيد فهد بن نافل، رئيس الهلال السابق، بشأن دور الوليد بن طلال بعد اتصاله به في باريس، في منتصف الليل، من أجل حسم الصفقة، ثم بيان النصر الذي أكد فيه أنه كان قد توصل لاتفاق مع الشباب، وكان الأمر يتوقف على توقيع العقود فقط من قِبل الإدارة.
وزاد من جدل الصفقة، أن الشباب قرر التنازل عن حصة من قيمة صفقة متعب الحربي، من أجل تقديم دفعة من قيمة الانتقال، وهو الأمر الذي أكد المنجم صحته في وقت سابق.
في المقابل، كانت ملف يانيك كاراسكو، أيضًا، مثار جدل، خاصة مع إطلاق لؤي مشعبي، رئيس الاتحاد السابق، لتصريح تليفزيوني، أكد خلاله حسم التعاقد مع البلجيكي، وسط تقارير بأن هذا الأمر تسبب في حالة غضب داخل إدارة الشباب، وهو ما أدى إلى فشل الصفقة التي كانت منتظرة في يناير 2025.
كواليس تنازل الشباب عن حصة في بيع الحربي
وفي حديثه عبر برنامج "المحور"، أكد محمد المنجم، أن الدوري السعودي الآن يُبنى على أفضل ثلاثة سعوديين، في ظل وجود اللاعبين الأجانب، وبالتالي، إذا كان لديك لاعب محلي يملك الجودة بأن يلعب أساسيًا، فمن الطبيعي أن يكون سعره أعلى من المنطق، وبالتالي، فإنه يرى أن صفقة بيع الحربي بهذا الرقم القياسي كان عادلًا.
وحول تنازل الشباب عن حصة في صفقة الحربي، قال المنجم "تنازلت عن دفعة حتى تتوفر لدينا سيولة، كان يفترض أن نوفر ما بين 60-70 مليون ريال، لسد التكاليف التشغيلية الموجودة، وليس كما يُشاع، بأن التقليص كان كبيرًا، فقد كان لا يتجاوز 7%، وقد حصلنا على الدفعة الأولى كاملة، وكان متبقيًا ثلاث دفعات على 3 سنوات، يدخل فيها النادي أضعاف مضاعفة، وكان الحل أمامي إما أن أحصل على قرض من البنك بفوائد، أو أتنازل عن جزء من الصفقة.
ووصف المنجم قراره بأنه كان حلًا أفضل ماليًا وأسرع لحل المشكلة، خاصة وأنه مع تقليص سعر الصفقة من 123 إلى 116 مليون ريال، فإنها لا تزال صفقة جيدة وبعيدة عن أقرب المنافسين، مبينًا أنه تم اللجوء إلى هذا الحل، بعد دراسة جميع الحلول.
إضراب لاعبي الشباب
وكان المنجم قد أشار في وقت سابق، إلى حاجة الشباب لتقديم موعد الدفعة الثانية من صفقة متعب الحربي، مقابل التخلي عن نسبة من قيمة الصفقة، خاصة مع امتناع لاعبي الشباب عن التدريبات، بسبب تأخر رواتبهم وقتها من ديسمبر وحتى فبراير، مشيرًا إلى أن الشباب كان يتلقى 3.9 ملايين ريال شهريًا كدعم من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وهو رقم لا يشكل سوى 20% من قيمة رواتب اللاعبين، فيما يسعى النادي لتوفير باقي قيمة الرواتب من عقود الرعاية وحقوق اللاعبين ويوم المباراة، كما أن دخل النادي التجاري يشكل أكثر من 50% من ميزانيته.
سر عدم شكوى الاتحاد بسبب كاراسكو
وبالانتقال إلى ملف يانيك كاراسكو، فقد أفاد محمد المنجم، بأن كل ما ورد بشأن الاتفاق مع نادي الاتحاد على حسم الصفقة، لم يكن صحيحًا، وأن الشباب لم يتوصل لأي اتفاق نهائي على بيع النجم البلجيكي، خاصة وأن فكرة رحيله لم تكن واردة، لأن المشروع تقريبًا كان مبنيًا حوله.
وأضاف "قد يكون هناك سوء فهم، أو تواصل مع الشخص الخطأ، وأعتقد أنهم وصلوا لمعسكر اللاعب، وكان مرتبطًا بعقد مع الشباب، وهذه مخالفة".
في المقابل، كشف المنجم عن السبب وراء عدم شكوى الاتحاد، فيما يتعلق بمخالفة التفاوض شخصيًا مع اللاعب في ظل ارتباطه بعقد مع الشباب، معلقًا "لم نكن نمتلك الأدلة الكافية، ولا أعتقد أنه كان مجزيًا قانونيًا، ومن المحتمل أن التفاوض لم يأتِ من الاتحاد مباشرة".
ونوّه المنجم بأنه لم يكن يرغب في بيع كاراسكو، حتى وإن وفر سيولة، واستقطب لاعبًا آخر مثل ساكالا، مبينًا أن الفريق كان مميزًا، وكان قد سد احتياجاته الفنية، وبالتالي لم يحتج إلى بيع البلجيكي.
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