شتان بين نسختي محمد القحطاني .. سلبوه ثقته بنفسه وعانى جسمانيًا فتفنن القادسية في توريط الهلال!

بعد قرابة عامين من آخر ظهور له على الساحة الدولية مع المنتخب السعودي الأول، يعود الجناح محمد القحطاني من جديد، عبر بوابة كأس الخليج 2026 "خليجي 27".

198 دقيقة هي حصيلة القحطاني الدولية منذ عام 2021، فيما كان كأس العرب 2024 هو آخر ظهور له في معسكرات الصقور الخضر، وحينها لم يكن سوى لاعب احتياطي، خاض 16 دقيقة فقط على مدار مشوار البطولة الذي امتد لنصف النهائي.

لكن بعد تسع مباريات فقط في الموسم الجاري مع القادسية، نجح صاحب الـ24 عامًا في إقناع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس باستدعائه من جديد لصفوف المنتخب السعودي.

تلك العودة تشهد بعض الانقسامات كما هي العادة مع كل قائمة تُعلن في التوقفات الدولية، وبالطبع بحكم أنه كان لاعب سابق في الهلال، تزيد التساؤلات حوله، والسؤال الآن: هل استحق محمد القحطاني العودة للمنتخب السعودي بعد غياب عامين؟



