وسط الحديث عن بدء التدخل في عمل الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودي، كُشفت كواليس استدعاء حارس مرمى العلا محمد العويس، بشكل طارئ للمعسكر الحالي بعد الهزيمة أمام المنتخب المصري.
هل استدعي بعد تدخل خارجي؟ .. كواليس ضم محمد العويس لمعسكر المنتخب السعودي بعد هزيمة مصر
ما القصة؟
قبل أسبوع تقريبًا، انطلقت المرحلة الثالثة من استعداد المنتخب السعودي لخوض منافسات كأس العالم 2026، الذي سيقام الصيف المقبل بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.
وتلقى الأخضر الهزيمة في أولى وديات المعسكر الحالي أمام المنتخب المصري برباعية نظيفة، في نتيجة زادت الأمور تعقيدًا وسط الأصوات التي تطالب بضرورة إقالة طاقم هيرفي رينارد قبل كأس العالم 2026.
لكن لم يكن المدرب وحده هو من نال الهجوم، حيث طال اللاعبين كذلك وعلى رأسهم حارس النصر نواف العقيدي، بعدما كان نجم تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات مونديال 2026.
عطفًا على ذلك، قرر هيرفي رينارد استدعاء الحارس المخضرم محمد العويس؛ الناشط مع العلا في دوري يلو للدرجة الأولى.
كواليس استدعاء العويس
من جانبها، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" كواليس استدعاء الحارس المخضرم محمد العويس، بعدما كان رينارد رافضًا لضمه، موضحًا أنه لا يمكنه التضحية بمن خاض معه مشوار التصفيات "نواف العقيدي"، ولا يمكنه استدعاء حارس بحجم الأول ليكون مجرد حارس ثان في الفريق.
وأشارت "الشرق الأوسط" إلى أن قصة استدعاء العويس بدأت فور نهاية تدريبات العلا مساء يوم الجمعة الماضي في المدينة المنورة، إذ توجه بعدها الحارس لمنزله لمتابعة مباراة منتخب بلاده أمام نظيره المصري.
وفور إطلاق صافرة نهاية مواجهة الأخضر والفراعنة بهزيمة ثقيلة للأول، تلقى العويس اتصالًا هاتفيًا من إدارة المنتخب السعودي، لإبلاغه بضرورة الحضور للمعسكر، ظهر يوم السبت الماضي.
هل تم التدخل خارجيًا؟
المزيد في هذا الشأن، أوضحته صحيفة "الرياضية"، مؤكدة أن صالح الداود؛ مدير الكرة في المنتخب السعودي، تحديدًا هو من تواصل مع العويس، لاستدعائه لمعسكر جدة.
لكنها في الوقت ذاته، نفت "الرياضية" تدخل إدارة الكرة بالمنتخب السعودي في عمل رينارد وجهازه المعاون بشأن استدعاء صاحب الـ34 عامًا، بينما جاء القرار عن قناعة فنية من المدرب الفرنسي بعد اجتماع مع مساعديه.
وماذا بعد؟
العويس الذي شارك في 26 مباراة في الموسم الجاري من دوري يلو للدرجة الأولى مع العلا، واستقبل خلالها 25 هدفًا، بينما خرج بشباك نظيفة من تسعة لقاءات، يستعد حاليًا لمواجهة صربيا وديًا، والمقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء.
تلك المباراة، تمثل تقييمًا أخيرًا لعمل رينارد مع الأخضر، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، إذ ربما تتم إقالته بعدها، إن لم تتحسن الأوضاع في الفريق.