ظهور طارئ للعقيدي وتألق شقيق زايد .. هل استعجل محمد العويس في العودة للهلال؟

"الجواب يُقرأ من عنوانه"، مثل مصري شهير، ربما يعطي وصفًا لما يمرّ به الحارس محمد العويس مع الهلال، في الوقت الذي يتأهب فيه المنتخب السعودي الأول، لبطولتي كأس الخليج، وكأس آسيا 2027، التي ستقام لأول مرة في المملكة.

رحل لأنه عانى من جلوسه احتياطيًا للحارس ياسين بونو، ولكنه كان يدعو الله عز وجل، لأن يحقق حلمه بالعودة إلى الهلال، بعد أن خاض موسمًا مع نادي العلا، في دوري الدرجة الأولى، بمشاركة أساسية فتحت له باب العودة ليكون الحارس الأساسي للمنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026.. ثم؟ عاد ليكون الاحتياطي لبونو.

في الوقت الذي لا يزال العويس ينتظر فيه الفرصة، حملت الجولات الأولى في دوري روشن، بشرى للمنتخب الأول، بظهور العديد من الحرّاس السعوديين، بل إن بعض الفرق باتت تعتمد عليهم بشكل أساسي، اللهم إلا أن كان الأمر معرضًا للتغيير، بالتزامن مع الأيام الأخيرة من موسم الانتقالات، الذي ينتهي في المملكة، في السادس من سبتمبر المُقبل.

لنستعرض معًا، أبرز الحراس السعوديين الذين شاركوا في دوري روشن، وهل يصبح مقعد العويس مهددًا في المنتخب الأول؟ أم أن الغلبة في النهاية ستكون لصاحب الخبرة؟