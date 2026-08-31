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Mohamed Al-Owais Nawaf Al-Aqidi Hamed Al-Shenqeeti (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

ظهور طارئ للعقيدي وتألق شقيق زايد .. هل استعجل محمد العويس في العودة للهلال؟

فقرات ومقالات
دوري روشن السعودي
السعودية
نواف العقيدي
محمد العويس
T. Ba Al Jawsh
ابراهيم زايد
حامد الشنقيطي
الهلال
النصر
الخلود
الفتح

هل بات مقعد العويس في خطر مع المنتخب السعودي؟

"الجواب يُقرأ من عنوانه"، مثل مصري شهير، ربما يعطي وصفًا لما يمرّ به الحارس محمد العويس مع الهلال، في الوقت الذي يتأهب فيه المنتخب السعودي الأول، لبطولتي كأس الخليج، وكأس آسيا 2027، التي ستقام لأول مرة في المملكة.

رحل لأنه عانى من جلوسه احتياطيًا للحارس ياسين بونو، ولكنه كان يدعو الله عز وجل، لأن يحقق حلمه بالعودة إلى الهلال، بعد أن خاض موسمًا مع نادي العلا، في دوري الدرجة الأولى، بمشاركة أساسية فتحت له باب العودة ليكون الحارس الأساسي للمنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026.. ثم؟ عاد ليكون الاحتياطي لبونو.

في الوقت الذي لا يزال العويس ينتظر فيه الفرصة، حملت الجولات الأولى في دوري روشن، بشرى للمنتخب الأول، بظهور العديد من الحرّاس السعوديين، بل إن بعض الفرق باتت تعتمد عليهم بشكل أساسي، اللهم إلا أن كان الأمر معرضًا للتغيير، بالتزامن مع الأيام الأخيرة من موسم الانتقالات، الذي ينتهي في المملكة، في السادس من سبتمبر المُقبل.

لنستعرض معًا، أبرز الحراس السعوديين الذين شاركوا في دوري روشن، وهل يصبح مقعد العويس مهددًا في المنتخب الأول؟ أم أن الغلبة في النهاية ستكون لصاحب الخبرة؟

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  • Nawaf Alaqidi Cristiano Ronaldo NassrGetty

    نواف العقيدي

    رغم أن عودته كانت "طارئة"، بسبب إيقاف الحارس بينتو بعد طرده أمام الاتفاق، إلا أن الجميع استبشر بظهور نواف العقيدي، الذي حرس عرين النصر في مباراة التعاون.

    صحيح أن العقيدي لم يُختبر كثيرًا أمام التعاون، حيث تصدى لكرة واحدة، واستقبل هدفًا كان من خطأ دفاعي، إلا أنه قدم بعض الأرقام الجيدة أيضًا، التي تجعلنا ننتظر المزيد من الظهور له في مباريات النصر المُقبلة، خاصة في ظل اعتراف المدرب أنج بوستيكوجلو، بأنه يواجه ضغطًا كبيرًا في روزنامة الفريق، الذي يقاتل في الدوري والكأس والسوبر والنخبة الآسيوية، وأن العقيدي كان سيرحل عن قلعة العالمي، قبل أن يقرّ المدرب الأسترالي بأنه ينوي الاعتماد عليه "بالتناوب" مع بينتو.

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  • تركي بالجوش

    إحدى مفاجآت الاتفاق، في موسم 2026-2027، والذي يتواجد أيضًا في قائمة النواخذة في دوري جوّي للنخبة، فيما تم الاعتماد عليه "أساسيًا"، في 5 مباريات، ما بين دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    الوجه الفارغ من الكوب، أن بالجوش حافظ على نظافة شباكه مرة وحيدة، واستقبل 8 أهداف في أربع مباريات بدوري روشن، ولكن الوجه الممتلئ أن الحارس صاحب الـ22 عامًا، تصدى أيضًا لـ16 تسديدة، منها عشرة داخل منطقة الجزاء، ليأتي في المرتبة السادسة بين أكثر الحراس تصديات في الدوري.

  • إبراهيم زايد

    الحارس المخضرم صاحب الـ36 عامًا، الذي تمت إعارته إلى الهلال في موسم 2013، وكان يلعب مع الشباب والفيصلي والوشم والطائي، قبل أن يستقر به المُقام في الحزم، بات الحارس الأول في أولى مباريات ممثل الرسّ، خلال الموسم الجاري.

    إبراهيم زايد، شقيق مبروك زايد، حارس مرمى المنتخب السعودي السابق، نال إشادة على أدائه في مباراة الشباب، بالجولة الرابعة، حيث لعب دورًا في تعادل الحزم، بعدما تصدى لأربع كرات.

    وبشكل عام، فإن زايد يتواجد أيضًا في قائمة الأعلى تصديات في دوري روشن، خلال الموسم الجاري، بعدما نجح في إبعاد 15 كرة، منها ثمانية داخل المنطقة، ليثبت أنه ربما يبقى محل الأنظار للتواجد في قائمة الأخضر خلال الفترة المُقبلة.

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  • حامد الشنقيطي

    انطلاقة الخلود تبشر بموسم استثنائي لوصيف كأس الملك، والذي عكس مالكه بن هاربورج، رغبته في تقديم العديد من المواهب السعودية، ليصبح الحارس حامد الشنقيطي، المُعار من الاتحاد، هو أحد تلك المواهب التي عانت من "الدكة" للصربي رايكوفيتش مع العميد، وانتقل إلى الخلود ليصبح حارسه الأساسي.

    مشاركة الشنقيطي قد تحمل بعض المؤشرات المُقلقة، مثل كثرة إنذاراته (حصل على بطاقتين أمام الدرعية والأهلي)، وعدم محافظته على نظافة شباكه إلا في مباراة واحدة، إلا أن "استمراريته" قد تجعلنا نشاهد حارسًا يعتمد عليه المنتخب مستقبلًا، خاصة وأن له باعًا كبيرًا مع منتخبات الفئات السنية، واشتهر بتصدياته لركلات الترجيح مع المنتخب الأولمبي.

  • وليد العنزي

    حارس مرمى الفتح، صاحب الـ30 عامًا، الذي جاء من صفوف النجمة، وتم الاعتماد عليه في مطلع الموسم، ورغم تصدياته الـ11 في الدوري، إلا أنها لم تشفع البداية الكارثية للنموذجي، ليتقرر الاعتماد على الحارس أدريان شيمبر، الذي خطف الأضواء بتألقه أمام الاتحاد، وتصديه لـ8 كرات محققة، ما يجعل مشاركة العنزي في المرحلة المُقبلة محل شك.

  • كلمة أخيرة..

    هناك نماذج أخرى أثبتت ظهورها مع أنديتها في دوري روشن، مطلع الموسم الجاري، إلا أن مشاركتها في الفترة المُقبلة، باتت غير مضمونة، مثل محمد المحاسنة، الذي يبدو أنه سيكون بديلًا للشباب بعد تعاقده مع موري دياو، وكذلك أحمد الكسار الذي لعب مباراة مع القادسية، في ظل اعتماده بشكل أساسي على كوين كاستيلز، وأيضًا حارس النصر الشاب عبد الرحمن العتيبي، الذي شارك بشكل طارئ أمام الاتفاق بعد طرد بينتو.

    بداية الموسم، أخرجت لنا عدة حرّاس سعوديين، ينتظرون فقط الدعم والاستمرارية، في الوقت الذي لا يزال فيه محمد العويس ينتظر الفرصة مع الهلال، ليكون السؤال هو: هل كان العويس محقًا في اختياره بالعودة سريعًا إلى الزعيم؟ أم أنه ربما كان ليبقى موسمًا آخر مع أحد الأندية خارج أسوار ناديه المفضل؟