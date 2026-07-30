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Al Hilal v Al Nassr: Arab Club Champions Cup FinalGetty Images Sport
أحمد فرهود

"دعوت الله لتحقيق حلمي".. محمد العويس يتحدث عن أسباب رحيله من الهلال وعودته بعد عام واحد

الهلال
محمد العويس
خاليدو كوليبالي
ياسين بونو
العلا
دوري روشن السعودي
انتقالات

ماذا قال محمد العويس؟..

كشف الحارس المخضرم محمد العويس، عن سبب رحيله عن عملاق الرياض الهلال صيف 2025؛ قبل العودة مجددًا إلى الفريق الأول لكرة القدم، بعد عامٍ واحد فقط لا غير.

الهلال تعاقد مع العويس البالغ من العمر 34 سنة، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك بعدما لعب مع نادي العلا، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

  • Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كاليدو كوليبالي يسأل محمد العويس

    وفي هذا السياق.. ظهر الحارس المخضرم محمد العويس، في مقطع فيديو مع السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع عملاق الرياض الهلال؛ حيث تحدثا معًا عن كثير من الأمور، الخاصة بحياتيهما ومسيرتيهما.

    وأثناء الحديث.. قام كوليبالي بتوجيه سؤال إلى العويس؛ بشأن رحيله عن الهلال صيف 2025، ثم العودة مجددًا بعد عام واحد فقط.

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  • Al Hilal v Al Nassr: Arab Club Champions Cup FinalGetty Images Sport

    سبب رحيل محمد العويس عن الهلال

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. حرص الحارس المخضرم محمد العويس على الرد بكل صراحة، على سؤال السنغالي كاليدو كوليبالي؛ بحصوص رحيله عن عملاق الرياض الهلال صيف 2025، ثم العودة بعد عام واحد فقط.

    العويس اعترف أنه عانى مع الهلال، موسم 2024-2025؛ وذلك بسبب جلوسه "احتياطيًا" للحارس المغربي ياسين بونو، وعدم حصوله على دقائق لعب كافية.

    وأشار العويس إلى أنه فضل الرحيل، إلى فريق يُشارك معه "أساسيًا"؛ لذلك اتخذ قرار الانتقال إلى نادي العلا، بشكلٍ رسمي.

  • كيف قرر محمد العويس العودة إلى الهلال؟

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الحارس المخضرم محمد العويس أكد أنه أعاد التفكير في مستقبله؛ وذلك بعد نهاية مشاركته مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026.

    وعن ذلك يقول العويس: "عندما تكون نجمًا في السعودية؛ فمن المهم أن تذهب إلى أفضل فريق في بلدك أو في آسيا.. والحمد لله أننا في المملكة؛ لدينا النادي الأكبر في القارة وهو الهلال".

    وشدد الحارس المخضرم على أنه دعا الله عز وجل، أن يحقق حلمه بالعودة إلى الزعيم الهلالي مجددًا؛ وهو ما حدث في صيف العام الحالي، بالفعل.

    وأعرب العويس عن أمنيته، بأن يقدّم موسمًا جيدًا بقميص فريق الهلال الأول لكرة القدم، وأن يتوّج معه بكل شيء.


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  • Simone Inzaghi Yassine Bounou GOAL ONLYGoal AR

    مخاوف ياسين بونو بعد تصريحات محمد العويس

    المثير في الأمر.. تصريحات الحارس المخضرم محمد العويس - سالفة الذكر -؛ تقود عاشق عملاق الرياض الهلال إلى أمرين، هما:

    * أولًا: رحيل العويس صيف 2025؛ كان للحصول على دقائق لعب مع فريقٍ آخر، على أمل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 - وهو ما تحقق -.

    * ثانيًا: حصول العويس على وعود من الإدارة الهلالية؛ بأن يُشارك بشكلٍ أكبر في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

    وإذا كانت النقطة الثانية "حقيقية"؛ فهي تُعزز أنباء تحويل الحارس المغربي ياسين بونو إلى "القائمة الآسيوية" فقط، أو حتى بيعه نهائيًا.

    وانتشرت أخبار غير مؤكدة؛ تُفيد بتفكير الهلال في تسجيل بونو "آسيويًا" فقط، مع الاعتماد على العويس في المسابقات المحلية.

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