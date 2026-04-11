يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قد كسب التحدي الذي أطلقه أسطورة الهلال، محمد الدعيع، قبل أكثر من سنة.
"أنا هلالي وأقول رونالدو أسطورة" .. محمد الدعيع يتراجع عن تحديه ضد كريستيانو!
ماذا فعل رونالدو؟
وتمكن كريستيانو رونالدو من إحراز هدف في مرمى الأخدود، ليقود النصر للفوز بنتيجة (2-0)، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، ضمن الجولة الثامنة والعشرين "المؤجلة" من مسابقة دوري روشن السعودي.
ووقّع رونالدو على هدفه رقم 968 في مسيرته الكروية، ليصبح على بعد 32 هدفًا فقط من بلوغ حلم الألف هدف، وهو رقم "إعجازي" في كرة القدم.
وبثنائية رونالدو وجواو فيليكس، تمكن النصر من تحقيق رقم قياسي جديد، بتحقيق 14 فوزًا متتاليًا في دوري المحترفين السعودي، متخطيًا رقمه السابق بـ13 فوزًا على التوالي، في موسم 2013-2014، الذي شهد تتويجه باللقب.
الدعيع يتراجع عن تصريحه
وقال محمد الدعيع، عبر برنامج "دورينا غير"، إن كريستيانو رونالدو، هو أسطورة من أساطير الكرة العالمية، وحتى قبل انتقاله إلى النصر، كما أن تواجده ساهم في رفع مستوى الدوري السعودي.
وأضاف أسطورة الهلال أن رونالدو إذا حافظ على مستواه الحالي، وتدريباته وغذائه، سيصل إلى 1000 هدف، إلا أنه من الصعب أن يحقق هذا الرقم خلال الموسم الجاري، مع تبقي بضع جولات على نهاية الدوري.
“مستحيل وأتحدى الجميع"
وبالعودة إلى مارس 2025، أي منذ أكثر من سنة، فإن محمد الدعيع قرر تحدي الجميع، مؤكدًا أن رونالدو لن يحقق رقم الـ1000 هدف.
ورغم أن رونالدو - حينها - كان قد سجل هدفًا في شباك الشباب، وتربع في صدارة هدافي دوري روشن السعودي، قبل أن يتوج بالحذاء الذهبي، إلا أن ذلك لم يقنع الحارس التاريخي للهلال والمنتخب السعودي، والذي قال وقتها "مستحيل أن يحقق رونالدو الألف هدف، نعم يتبقي له 74 هدفًا على بلوغ ذلك الإنجاز، لكنه الآن في سن الأربعين، أعلم أنه هداف الدوري وهذا هو اللقب الأقرب لتحقيقه".
حديث الدعيع وقتها لم يكن جديدًا، بل إنه أكثر من مرة، خرج وأكد أن رونالدو لن يسجل 1000 هدف في مسيرته بكرة القدم، علمًا بأنه في إحدى المرات، ردّ عليه الإعلامي خالد الشنيف، برسالة تحدٍّ، مؤكدًا أن رونالدو سيحقق هذا الإنجاز و"هو مرتاح".
كيف يحقق رونالدو الـ1000 هدف في 2026؟
مع مرور الربع الأول في 2026، فإن كريستيانو رونالدو لا يزال يملك الفرصة لإنهاء العام بتحقيق هذا الرقم الإعجازي في كرة القدم.
ورغم أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أكدت أن رونالدو لن يصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف إذا ما وصل إلى الألف، وأن الأسطورة البرازيلية الراحلة بيليه، يملك الرقم القياسي التاريخي بـ1279 هدف، إلا أن كريستيانو سينضم إلى فئة "النوادر" الذين حققوا هذا الرقم الإعجازي، علمًا بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يدخل أيضًا هذا السباق، مع وصوله للهدف رقم 903 في رحلته الكروية.
وحتى نهاية العام، ومع ارتباط رونالدو بعقد مع النصر حتى صيف 2027، فإن 32 هدفًا من الوارد أن يسجلها صاحب الـ41 عامًا، في الاستحقاقات التالية..
* 6 مباريات للنصر حتى نهاية الدوري بموسم 2025-2026.
* 3 مباريات للنصر - حال التأهل - إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2.
* مباراة البرتغال وتشيلي "الودية" قبل كأس العالم 2026.
* 3 مباريات - على الأقل - لمنتخب البرتغال في كأس العالم 2026 (مع إمكانية الوصول لـ8 مباريات حال الوصول إلى النهائي).
* مباراتان - حال التأهل - إلى نهائي كأس السوبر السعودي، بموسم 2026-2027.
* مباريات الموسم الجديد من دوري المحترفين السعودي، قبل نهاية العام.
مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 73 نقطة من 28 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال "الوصيف".
أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ ليضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي.
والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.