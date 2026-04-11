"أنا هلالي وأقول رونالدو أسطورة" .. محمد الدعيع يتراجع عن تحديه ضد كريستيانو!

وتمكن كريستيانو رونالدو من إحراز هدف في مرمى الأخدود، ليقود النصر للفوز بنتيجة (2-0)، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، ضمن الجولة الثامنة والعشرين "المؤجلة" من مسابقة دوري روشن السعودي.

ووقّع رونالدو على هدفه رقم 968 في مسيرته الكروية، ليصبح على بعد 32 هدفًا فقط من بلوغ حلم الألف هدف، وهو رقم "إعجازي" في كرة القدم.

وبثنائية رونالدو وجواو فيليكس، تمكن النصر من تحقيق رقم قياسي جديد، بتحقيق 14 فوزًا متتاليًا في دوري المحترفين السعودي، متخطيًا رقمه السابق بـ13 فوزًا على التوالي، في موسم 2013-2014، الذي شهد تتويجه باللقب.