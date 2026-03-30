لم يمرّ تصريح محمد الدعيع، أسطورة الهلال والمنتخب السعودي، بشأن استبعاد المدافع علي البليهي من قائمة الأخضر، مرور الكرام، بل أن استفسار بسيط كان كافيًا لإثارة جدل كبير، وتجدد الاتهامات بـ"مجاملة" الزعيم.
"أنا حارس القرن": الدعيع يخرج عن صمته .. ويرد على الاتهامات وراء تصريح استبعاد البليهي من الأخضر!
- Getty Image/ Goal AR
ماذا قال الدعيع عن استبعاد البليهي؟
قبل خمسة أيام، كشف الدعيع، عبر برنامج "دورينا غير"، عن رأيه إزاء قرار المدير الفني هيرفي رينارد، باستبعاده من قائمة الـ50 لاعبًا، للمنتخب السعودي، بفئتي A وB، في إطار المرحلة الثالثة من الإعداد لنهائيات كأس العالم 2026.
وأبدى الدعيع تعجبه من استبعاد البليهي الذي يملك خبرة اللعب في نهائيات كأس العالم "2018 و2022"، ولا يزال يقدم مستويات ثابتة، متسائلًا "هل لأنه انتقل من الهلال إلى الشباب تم استبعاده؟"
الدعيع برر تعجبه، بأن قائمة المنتخب السعودي لا تضم قلب دفاع يسار بدلًا من البليهي، كما أنه يقدم مستويات ثابتة، إلا أن كلماته بشأن الاستبعاد بسبب الخروج من الهلال، كان كفيلًا لإشعال جدل كبير.
وتزامنت كلمات الدعيع، مع الاتهامات التي سادت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان قائمة الأخضر، حيث تم الاستشهاد بموقف سلطان مندش، الذي تم استدعاؤه رغم قلة مشاركاته مع الهلال.
أسطورة الهلال يخرج عن صمته
وبين مطالبات للدعيع بتوضيح مقصده من تلك المقولة الجدلية، خرج أسطورة الهلال عن صمته، برسالة عبر منصة (إكس)، كشف فيها عن موقفه إزاء الانتقادات التي تعرض لها بسبب حديثه عن علي البليهي.
وقال الدعيع في تغريدته "شكرًا خالد الشنيف المتألق، سألتني سؤالًا جاوبت عليه بكل صراحة. واحترامي للجميع، وأنا قلت كلمة حق في الكابتن علي البليهي، وأنا حارس القرن في آسيا، ما أقول إلا كلمة مقتنع فيها من أفضل المدافعين في قارة آسيا، وليس فقط على مستوى المملكة، تمنيت أني لعبت معه. يستاهل النجم وكل التوفيق له".
رسالة "حارس القرن" لم تخمد العاصفة
حديث محمد الدعيع الجديد زاد من إثارة الجدل، خاصة بعد ذكره لعبارة "وأنا حارس القرن في آسيا"، في ردود أفعال حملت طابع السخرية، والرد أيضًا على مقولته بشأن استبعاد علي البليهي من المنتخب السعودي.
وجاء الرد من متابع عبر منصة (إكس)، بوصف ما قاله الدعيع بـ"التضليل"، مؤكدًا أن البليهي لم يتم استدعاؤه منذ أن كان في الهلال (قبل إعارته إلى الشباب)، خاصة في بطولة كأس العرب والتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
المقارنة بين "الخبرة الدولية" ووضع البليهي مؤخرًا، كان بمثابة رد آخر على مقولة الدعيع، من متابع تعجب من وصفه لنجم الشباب الحالي بأنه "أفضل مدافع"، ورد بأن اللاعب يسجل الأهداف في مرماه، وكان آخرها في مواجهة الشباب ضد الهلال، فيما رد آخر بأن البليهي لن يصل إلى مستوى أحمد جميل أو الخليوي.
وزاد متابع من حالة الجدل، برسالة ساخرة، اقترح فيها عودة وليد عبد الله ويحيى الشهري ونواف العابد "دفعة واحدة" للمنتخب.
- social gfx
عودة "شبابية" بعد صدمة إنزاجي
وعانى علي البليهي، صاحب الـ36 عامًا، من التهميش في الهلال، مع المدير الفني سيموني إنزاجي، رغم مشاركته في سبع مباريات، هذا الموسم، في ظل اعتماد الإيطالي على ثنائية حسان تمبكتي وخاليدو كوليبالي.
وقرر البليهي أن يتخذ خطوة الإعارة إلى الشباب، ليغادر قلعة الهلال، لأول مرة منذ تسع سنوات، فيما بات ينال فرصة المشاركة الثابتة بقميص الليوث، حيث شارك معهم في 7 مباريات متتالية، منها مواجهة الهلال، في الجولة الرابعة والعشرين، والتي انتهت بفوز الأزرق بنتيجة (5-3).
مستويات البليهي مع الشباب، لم تقنع هيرفي رينارد، بعودته لارتداء قميص المنتخب السعودي، الذي غاب عنه منذ ديسمبر 2024، حينما شارك في بطولة كأس الخليج.
- AFP
أزمة الدفاع في الأخضر
وكشفت رباعية المنتخب المصري أمام نظيره السعودي، في مباراة ودية أقيمت على ملعب الإنماء، عن أزمة عامة في أداء الأخضر، سواءً الدفاعي أو الهجومي.
وبالنظر إلى الناحية الدفاعية، فإن الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال، سلط الضوء على آفة في أداء المدير الفني هيرفي رينارد، مع المنتخب السعودي، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، بقوله إن الفرنسي لم يعتمد على قلبي دفاع بصورة ثابتة على مدار 26 مباراة، فيما اقترح الناقد محمد الحارثي، الاعتماد على سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، لتدريب الأخضر، كونه يستطيع إنقاذ دفاع المنتخب.
وبالعودة إلى البليهي، فإنه يملك في جعبته 57 مباراة دولية مع المنتخب السعودي، شارك خلالها في نسختين بكأس العالم، سواءً في مباراة أوروجواي، بمونديال روسيا 2018، أو تواجده في مباريات الأرجنتين وبولندا والمكسيك في نسخة قطر 2022، حيث كان البليهي ضمن المشاركين في ليلة الانتصار التاريخي على رفاق ليونيل ميسي، بهدفين مقابل هدف.