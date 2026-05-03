لا تنتهي النقاشات حول عمل الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال، وما بين إشادات وانتقادات، يكون الهجوم عليه هو الغالب، حتى أوقات الانتصارات، وهذا ما تسبب في اختلاف في وجهات النظر بين الناقدين محمد الدعيع وخالد العطوي.
"حتى أنت ستجلس احتياطيًا معي" .. محمد الدعيع يتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب سيموني إنزاجي
الهلال يهزم الحزم وسط انتقادات
بالأمس، حل الزعيم ضيفًا على الحزم، ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي 2025-2026، في مباراة حسمها الضيوف لصالحهم بثلاثية نظيفة.
الثلاثية سجلها الفرنسي كريم بنزيما، البرازيلي ماركوس ليوناردو والبرتغالي روبن نيفيش "ضربة جزاء"، في الدقائق 9، 82 و3+90.
هذا الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة 74 في وصافة جدول الترتيب متأخرًا بخمس نقاط عن النصر "المتصدر".
لكن المستوى الفني الذي ظهرت به كتيبة سيموني إنزاجي عرضها للهجوم، كونه اعتمد على الدفاع الذي لطالما انتقد عليه الإيطالي، بداعي أنه لا يليق بفريق كالهلال.
نقاش العطوي ومحمد الدعيع
محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى الهلال والناقد الرياضي الحالي ببرنامج "دورينا غير"، كعادته اتهم إنزاجي بضياع لقب الدوري على الهلال، بسبب طريقته الدفاعية.
أما المدرب السعودي خالد العطوي فيرى أن إنزاجي لا يدير أي مباراة بفكرة واحدة، إنما يجزئ الـ90 دقيقة، مع ترك الكرة للخصم، سعيًا وراء خلق بعض المساحات.
في هذا الشأن، شرح العطوي عبر "دورينا غير": "إنزاجي يجزء المباراة؛ أحيانًا يبدأ بضغط عالي ودفاع متقدم، وبعد ربع ساعة يرجع لدفاع منخفض والاعتماد على التحولات. وجهة نظره أنه يدير المباراة ولاعبيه من خلال الجهد البدني وأفكاره التكتيكية".
وأضاف: "أنا أتكلم عن مدرب، هو يريد أن يمنحه الخصوم مساحات، ويلجأ لتسليمهم الكرة لنيل مراده .. هذا فكر إنزاجي، وبنفس الأسلوب خلق عدة فرص ولم يسجلها اللاعبون".
الدعيع لم يعجبه حديث خالد العطوي، مصرًا عليه أن يوضح للجماهير ما إذا كان إنزاجي مخطئًا في طريقته أم محقًا، لكن المدرب السعودي رفض تقييم الفكرة، مفضلًا شرحها للجمهور.
موقف محرج للدعيع
النقاش كذلك دار حول اتهام إنزاجي بـ"الجُبن" في ظل عدم تغيير بعض النجوم كسالم الدوسري، كريم بنزيما ومالكوم دي أوليفيرا، رغم تراجع مستوى الثلاثي في المباريات الأخيرة.
هنا الدعيع سأل خالد العطوي – حال كان مدربًا للهلال – فهل سيتجرأ على وضع أي من بنزيما، سالم أو مالكوم على مقاعد البدلاء، ليتفاجأ برد الأخير: "حتى أن أحطك (ستجلس) على مقاعد البدلاء"، وسط ضحكات في استوديو "دورينا غير".
وماذا بعد؟
عقب الفوز أمام الحزم، من المقرر أن يلتقي الهلال بالخليج في الخامس من مايو الجاري، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 من دوري روشن.