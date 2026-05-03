"حتى أنت ستجلس احتياطيًا معي" .. محمد الدعيع يتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب سيموني إنزاجي

بالأمس، حل الزعيم ضيفًا على الحزم، ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي 2025-2026، في مباراة حسمها الضيوف لصالحهم بثلاثية نظيفة.

الثلاثية سجلها الفرنسي كريم بنزيما، البرازيلي ماركوس ليوناردو والبرتغالي روبن نيفيش "ضربة جزاء"، في الدقائق 9، 82 و3+90.

هذا الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة 74 في وصافة جدول الترتيب متأخرًا بخمس نقاط عن النصر "المتصدر".

لكن المستوى الفني الذي ظهرت به كتيبة سيموني إنزاجي عرضها للهجوم، كونه اعتمد على الدفاع الذي لطالما انتقد عليه الإيطالي، بداعي أنه لا يليق بفريق كالهلال.