"سخرنا من العويران والملك فهد وصفني بالبطل" .. محمد الدعيع يروي كواليس مونديال 1994 وعملاق أوروبا حاول إغراءه بـ"قفاز"!

كشف محمد الدعيع، أسطورة حراسة المنتخب السعودي، عن كواليس مثيرة حول مشاركته مع الأخضر في نهائيات كأس العالم 1994، حيث الأجواء الأمريكية، وعرض أوروبي جاءه في تلك الآونة، فضلًا عن رسالة الملك فهد إليه، قبل مباراة المغرب، وتحدي العويران أمام بلجيكا.

بمشاركته الأولى في كأس العالم، صنع المنتخب السعودي، إنجازه الأكبر في نسخة الولايات المتحدة 1994، بتأهله إلى الدور الثاني، بعدما حل في وصافة المجموعة السادسة، حيث تلقى خسارة أمام هولندا بنتيجة (1-2)، ثم صنع انتصارين على المغرب (2-1) وبلجيكا (1-0)، ليعبر إلى دور الـ16، قبل أن يودع المونديال، بالخسارة أمام السويد، بنتيجة (1-3).

وبعد 32 عامًا، تعود كأس العالم لتقام في الأراضي الأمريكية، خلال نسخة 2026، حيث يلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة، ليواجه إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي، من أجل استعادة أمجاد المشاركة الأولى في المونديال.