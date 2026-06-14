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محمود خالد

"سخرنا من العويران والملك فهد وصفني بالبطل" .. محمد الدعيع يروي كواليس مونديال 1994 وعملاق أوروبا حاول إغراءه بـ"قفاز"!

كأس العالم
السعودية

ماذا قال الدعيع عن رحلة الأخضر في أمريكا 1994؟

كشف محمد الدعيع، أسطورة حراسة المنتخب السعودي، عن كواليس مثيرة حول مشاركته مع الأخضر في نهائيات كأس العالم 1994، حيث الأجواء الأمريكية، وعرض أوروبي جاءه في تلك الآونة، فضلًا عن رسالة الملك فهد إليه، قبل مباراة المغرب، وتحدي العويران أمام بلجيكا.

بمشاركته الأولى في كأس العالم، صنع المنتخب السعودي، إنجازه الأكبر في نسخة الولايات المتحدة 1994، بتأهله إلى الدور الثاني، بعدما حل في وصافة المجموعة السادسة، حيث تلقى خسارة أمام هولندا بنتيجة (1-2)، ثم صنع انتصارين على المغرب (2-1) وبلجيكا (1-0)، ليعبر إلى دور الـ16، قبل أن يودع المونديال، بالخسارة أمام السويد، بنتيجة (1-3).

وبعد 32 عامًا، تعود كأس العالم لتقام في الأراضي الأمريكية، خلال نسخة 2026، حيث يلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة، ليواجه إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي، من أجل استعادة أمجاد المشاركة الأولى في المونديال.

  • رسالة الملك فهد

    وقال الدعيع، عبر برنامج "دورينا غير"، إنه فوجئ بحديث فهد الدهمش، مدير المنتخب وقتها، إليه بأن الملك فهد يريد التحدث معه هاتفيًا، في الثانية عشرة ليلًا، ما أدخل القلق إلى نفسه بأنه غاضب منه بعد الخسارة في المباراة الأولى.

    وأضاف الدعيع أن حديث الملك فهد طمأنه، بعدما قال له: أنت جدك بطل، وأبوك بطل، وأنت بطل، مباراة الغد (أمام المغرب) أريدها بأي شكل، وهي تعتمد عليك، لأنك حارسنا وأنا أثق بك، سأبارك لك بعد المباراة، منوهًا بأن الملك الراحل كان متابعًا كرويًا جيدًا، وأعطاه نصائح للعمل عليها في المواجهة.

    ونقل الدعيع إشادة الملك فهد، والذي قال: لو أدفع مليارات الدولارات، لأرفع علم التوحيد في الولايات المتحدة، (ما راح تيجي مثل ما أنتم جبتوها)، مضيفًا أن الملك طالبهم بالاستمتاع وعدم الانصياع لضغط الإعلام أو الجمهور، كونها مباراة كرة قدم وليست حربًا، مثلما كانت رسالة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للاعبي المنتخب السعودي قبل مونديال قطر.

    واعترف الدعيع بأنه دخل المباراة أيضًا، ببعض الضغوط، بالتوازن بين الاستعراض والاستمتاع بالمواجهة أمام المغرب الذي كان يضم أسماءً كبيرة، فيما تحدث معه الملك فهد مجددًا بعد الفوز، واستمر الحديث لدقيقتين ونصف، وقال له: لم أحدثك بالأمس إلا من ثقتي بك، كما أنه لم يقصر ومنح الهدايا للاعبين.

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  • Mohamed Al-DeayeaGetty

    عرض أياكس

    وأضاف محمد الدعيع أن أياكس الهولندي قدم عرضًا احترافيًا إليه أثناء مشاركته في كأس العالم، مضيفًا أنه بعد مباراة هولندا، صنفه الإعلام الأمريكي كنجم المباراة، في الوقت الذي اعتبره الإعلام السعودي أسوأ لاعب بسبب ارتكابه خطأ.

    وقال الدعيع إن مدرب حراس هولندا، قدم له أوراق بالإنجليزية مع قفاز، وكان حارس الأخضر لا يدري محتوى الورق، فاستعان بمحمد عبد الجواد من أجل ترجمته، ليخبره الأخير بأنه عقد اتفاق مبدئي مع أياكس، وإذا وقعت عليه فأنت ملزم بالانتقال إلى هناك.

    المفارقة التي ذكرها الدعيع، بأن النادي الذي قدم له عرضًا في كأس العالم، هو الذي حقق لقب دوري أبطال أوروبا بعدها بعام، في حين كان نظام الاحتراف للتو متداولُا في السعودية وقتها.


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    تحدي العويران

    وتطرق الدعيع للحديث عن مواجهة بلجيكا، مؤكدًا أن سعيد العويران، الذي أحرز هدف التأهل "التاريخي" إلى دور الـ16، جاء إليه قبل المباراة، أثناء الحصة التدريبية، وأخبره بأنه سيسجل في تلك المباراة.

    وأضاف الدعيع أن ما قاله العويران دفعه للضحك عليه، وقتها، في الوقت الذي كانت فيه بلجيكا تملك 6 نقاط، والسعودية بحاجة للفوز من أجل التأهل، ليكمل حارس الأخضر سخريته، بالرد عليه "وأنا سأكون نجم المباراة".

  • أزمة الفطور ومعسكر 6 شهور

    وتحدث الدعيع بشأن أمور أخرى حول استعداد المنتخب السعودي لكأس العالم 1994، قائلًا إن المنتخب أجرى معسكرًا إعداديًا استمر حوالي 6 شهور، بدأ في فرنسا لمدة 35 يومًا، ثم عادوا إلى الرياض لقضاء 3 أيام، قبل السفر إلى الولايات المتحدة.

    وقال الدعيع إنه لم يرَ عائلته إلا خلال الأيام الثلاثة في الرياض، مضيفًا أن المنتخب السعودي قضى 5 شهور في جامعة بأمريكا، وكأنهم كانوا في عام دراسي، كما كانوا يجرون تدريبين في اليوم، ولم يخوضوا أي مباراة مع الأندية.

    وأضاف الدعيع أمرًا طريفًا، بقوله إنه بسبب توقيت مباريات كأس العالم، التي كانت تقام في وقت مبكر، كانت توضع وجبات الفطور والغداء معًا في العاشرة صباحًا، متابعًا "إذا تناولت النواشف في الفطور، أشعر بالجوع في الملعب، وإذا تناولت الغطاء أشعر بالثقل، كما أن الجو كان حارًا، فضلًا عن بعض الأخطاء من المدرب الذي طالبنا باللعب (واحد ضد واحد)، ولم نكن معتادين على طريقة اللعب تلك".

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