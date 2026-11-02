"الأمطار غرقت الأرشيف": محمد الدعيع يحكي كواليس ضياع لقب عميد لاعبي العالم .. ونصيحة لإنقاذ تاريخه!

وقال الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، إنه من حق ماجد عبد الله أن يعرف بأنه الهدّاف التاريخي للدوري السعودي، بـ189 هدف، ويليه ناصر الشمراني بـ167 هدف، إلا أنه ليست هناك معلومات موثّقة، فيما يتعلق بتوثيق أرقام اللاعبين، متسائلًا "وماذا عن ركلات الجزاء أو صناعة الأهداف؟".

ووجه الشنيف رسالة إلى الاتحاد السعودي، بأنه بعد إتمام توثيق بطولات المملكة عبر التاريخ، يجب أن يتم توثيق الأرقام الفردية أيضًا.

وحول ذلك، فجّر محمد الدعيع، جدلًا بقوله إنه لديه أكثر من 20 مباراة لم تُسجّل، وقد أبلغه الأمين العام بالاتحاد السعودي، أن الأمطار "غرّقت" الأرشيف، حينما جاء مطر بالرياض، استمر سبعة أيام.

وأضاف "كنت أقاتل لتسجيل المباريات من 2002، وكان يُفترض أن يتم تكريمي في ثالث مباريات كأس العالم أمام أيرلندا، كعميد لاعبي العالم، شاركت في 209 مباراة، بخلاف مباريات الناشئين والشباب والمنتخب الأولمبي، وقال تركي بن خالد إنه جاهز للسداد من عنده، لتسجيل المباريات، ولكن الأمير نواف بن فيصل، أصرّ على أنها مهمة الأمين العام".

وتابع الدعيع "ظللت أسأل كل أمين عام يأتي لاتحاد الكرة، قبل أن أبلغني أحدهم بأن المطر غرّق الأرشيف، وكان يفترض أن أظل 15 عامًا، عميد لاعبي العالم".