بين تصيد الأخطاء والتصريح المتعمد، وقع محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى الهلال والمنتخب السعودي، تحت مقصلة عدد من الإعلاميين، على إثر تعليقه على قرار استبعاد علي البليهي؛ مدافع الشباب، من معسكر الأخضر الحالي.
"عليه إثبات أننا فهمناه بشكل خاطئ" .. تصريح محمد الدعيع بشأن استبعاد علي البليهي من المنتخب السعودي يثير الجدل
ما القصة؟
بدأ المنتخب السعودي تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، مطلع الأسبوع الجاري، المرحلة الثالثة من الإعداد لكأس العالم 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الصيف المقبل.
وخلال المعسكر الحالي من المقرر أن يخوض الصقور الخضر مباراتين وديتين؛ الأولى أمام المنتخب المصري غدًا الجمعة في جدة، والثانية أمام صربيا في 31 من مارس الجاري، على أرض الأخير.
لكن هذا المعسكر شهد استبعاد بعض الأسماء البارزة، وسط تساؤلات حول سبب تجاهل هيرفي رينارد وجهازه المعاون لهم، على رأسهم المدافع علي البليهي.
الدعيع يتساءل
أسطورة حراسة مرمى المنتخب السعودي أكد أن المشاركة في كأس العالم تحتاج لخبرة، لذا فإن خوض علي البليهي لنسختي روسيا 2018 وقطر 2022 مع الأخضر، ستفيد الفريق كثيرًا في نسخة 2026، موجهًا اللوم لرينارد على استبعاده.
وقال الدعيع، خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "استغربت استبعاد علي البليهي من معسكر المونديال الحالي، لقد شارك في نسختي 2018 و2022 من الحدث العالمي، ولا يزال يقدم أداءً جيدًا".
وأضاف: "هل لأنه انتقل من الهلال إلى الشباب تم استبعاده؟!، من قلب دفاع يسار موجود عندنا بدلًا منه؟ لا يوجد، بجانب أن مستوى البليهي ثابت".
حديث محمد الدعيع عن كون رحيل اللاعب من الهلال كلفه الاستبعاد من المنتخب السعودي، كلفه الوقوع تحت طائلة المنتمين لمنافسي الزعيم.
منافسو الزعيم يروجون حاليًا لفكرة أن أي لاعب ينضم للهلال يتم استدعاؤه للمنتخب السعودي حتى وإن لم يكن يشارك في المباريات، حتى استشهدوا بحالة اللاعب سلطان مندش، الموجود في المعسكر الحالي، رغم قلة مشاركاته مع الزعيم مقارنة بفترته السابقة مع التعاون.
في هذا الشأن، طالب الإعلامي الرياضي سامي القرشي، الدعيع بضرورة إيضاح مقصده، عبر الحلقة المقبلة من برنامج "دورينا غير".
وكتب سامي القرشي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "طلع من الهلال راح للشباب خلال يُبعد من المنتخب!!، ضروري يا كابتن توضح في الحلقة الجاية إنك ما تقصد وإننا فهمناك خطأ".
مشوار علي البليهي في موسم 2025-2026
صاحب الـ36 عامًا بدأ الموسم الجاري مع الهلال، مهمشًا من قبل المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ لم يشارك سوى في سبع مباريات فقط في مختلف البطولات.
هذا الوضع دفع البليهي للرحيل في الميركاتو الشتوي الماضي، حيث تمت إعارته للشباب لمدة ستة أشهر، تنتهي بنهاية الموسم الجاري.
ومع الليث الأبيض، خاض المدافع الدولي سبع مباريات، حتى الآن في دوري روشن السعودي.