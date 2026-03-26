"عليه إثبات أننا فهمناه بشكل خاطئ" .. تصريح محمد الدعيع بشأن استبعاد علي البليهي من المنتخب السعودي يثير الجدل

بدأ المنتخب السعودي تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، مطلع الأسبوع الجاري، المرحلة الثالثة من الإعداد لكأس العالم 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الصيف المقبل.

وخلال المعسكر الحالي من المقرر أن يخوض الصقور الخضر مباراتين وديتين؛ الأولى أمام المنتخب المصري غدًا الجمعة في جدة، والثانية أمام صربيا في 31 من مارس الجاري، على أرض الأخير.

لكن هذا المعسكر شهد استبعاد بعض الأسماء البارزة، وسط تساؤلات حول سبب تجاهل هيرفي رينارد وجهازه المعاون لهم، على رأسهم المدافع علي البليهي.