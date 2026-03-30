AFP
محكمة فرنسية ترفض دعوى كارديف سيتي المطالبة بتعويض قدره 104 ملايين جنيه إسترليني عن وفاة إميليانو سالا
هزيمة قانونية لفريق «بلوبيردز» في نانت
توفي المهاجم الأرجنتيني والطيار ديفيد إيبوتسون عندما تحطمت طائرتهما من طراز «بايبر ماليبو» في قناة المانش، وذلك أثناء سفر سالا من فرنسا للانضمام إلى زملائه الجدد في جنوب ويلز. وعقب هذه المأساة، رفع نادي كارديف دعوى قضائية ضد نادي نانت، مطالباً بتعويض قدره 120 مليون يورو (104 ملايين جنيه إسترليني) عن خسارة الإيرادات المحتملة والأضرار. غير أن القاضي الفرنسي حكم ضد النادي، وأمره بدفع ما يقارب 400 ألف جنيه إسترليني كرسوم قانونية وتعويضات معنوية للنادي الذي يلعب في الدوري الفرنسي.
رد فعل الفريق القانوني لنادي نانت
قوبل القرار بارتياح من جانب ممثلي نادي نانت، الذين أصروا طوال الوقت على أن النادي لا يتحمل أي مسؤولية عن الترتيبات اللوجستية للرحلة الجوية أو الحادث الذي وقع في نهاية المطاف. وأصدر المحاميان جيروم مارسودون ولويس ماري أبسيل بيانًا مشتركًا عقب صدور الحكم، أعربا فيه عن ارتياحهما لنتيجة الإجراءات القضائية التي استمرت لعدة سنوات.
وجاء في البيان: "نادي نانت ليس مسؤولاً بأي شكل من الأشكال عن المأساة التي وقعت، ونحن سعداء بأن المحكمة استمعت إلى قضيتنا وأكدت ذلك بعبارات واضحة للغاية".
ونص الحكم الصادر عن المحكمة على أن الغرامة المفروضة على كارديف مستحقة الدفع فوراً، بغض النظر عما إذا كان النادي الويلزي سيختار تصعيد القضية عبر نظام الاستئناف أم لا.
نادي كارديف سيتي يعرب عن «مرارة شديدة»
أعرب ممثلو النادي الويلزي، الذين رافقتهم في المحكمة والدة سالا، مرسيدس تافاريل، عن خيبة أملهم. وأشارت سيلين جونز من مكتب «كابيتال لو» القانوني، التي تمثل نادي كارديف سيتي، إلى أن الحكم لم يلتزم بمعايير النزاهة التي كانوا يأملون فيها عند رفع القضية إلى القضاء الفرنسي.
وقالت جونز: "نأسف بشدة لأن المحكمة لم تعترف بمسؤولية نادي نانت في هذه المأساة". "لقد بدأنا هذه الإجراءات حتى تظهر الحقيقة الكاملة لهذه القضية احتراماً لذكرى إميليانو سالا. ونلاحظ اليوم بمرارة شديدة أن مبادئ الشفافية والنزاهة والسلامة في كرة القدم الاحترافية لم تسود في هذا القرار. لم تتحقق العدالة، وأعتقد أن هذا أمر صعب على الأسرة. يمكنني أن أقول لمشجعي كارديف إن النادي فعل ما اعتبره صواباً، وبذل قصارى جهده سعيًا وراء العدالة، لكنه لم ينجح في الحصول عليها بعد".
احتمال تقديم طعون في المستقبل
ورغم أن هذا الحكم يمثل انتكاسة كبيرة لكارديف، إلا أن الإجراءات القانونية قد لا تكون قد وصلت إلى نهايتها بعد. وأمام النادي الآن مهلة مدتها شهر واحد لتقديم استئناف رسمي ضد هذا القرار. وإذا ما قرروا المضي قدماً في هذا الاتجاه، فسيتم إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في رين، وهي إجراءات يشير الخبراء إلى أنها قد تستغرق ما يصل إلى عامين آخرين حتى يتم البت فيها.
ومن شأن الاستئناف أن يؤدي فعلياً إلى إجراء محاكمة جديدة، مما يسمح بإعادة فحص الأدلة بالكامل. وفي الوقت الحالي، أشار مسؤولو كارديف سيتي إلى أنهم سيأخذون وقتاً للتفكير في الحكم قبل اتخاذ قرار بشأن خطوتهم التالية. ولا تزال هذه المأساة تلقي بظلالها على الناديين بعد خمس سنوات من الموعد المقرر لإتمام صفقة الانتقال التي حطمت الرقم القياسي بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني، مما يسلط الضوء على الإرث المعقد والمؤلم لرحيل المهاجم.