Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-BAYERN MUNICHAFP
Oliver Maywurm

ترجمه

"محبط ومحطم": الصحف الإسبانية تنقض على لينارت كارل لاعب بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني
ريال مدريد ضد بايرن ميونخ
ريال مدريد
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ ضد ريال مدريد
لينارت كارل

يُعد لينارت كارل، النجم الصاعد في صفوف بايرن ميونيخ، موضوعًا رئيسيًا في الصحف الإسبانية حاليًا في ظل المواجهات مع ريال مدريد.

"كارل، محبط ومحطم!"، كان هذا عنوان الصحيفة الشهيرة "آس" على سبيل المثال. الخلفية: بعد أن قضى كارل 90 دقيقة على مقاعد البدلاء خلال مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع نادي أحلامه ريال مدريد (2-1) في منتصف الأسبوع، سيغيب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا عن مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل بسبب الإصابة.

  • "كانت خيبة الأمل أكبر بكثير بالنظر إلى الظروف الشخصية للاعب: فقد سافرت عائلته إلى مدريد لتشهد تحقيق حلمه - وهو ما لم يحدث في النهاية"، كما كتبت صحيفة «آس». وكان كارل قد أثار ضجة كبيرة في بداية العام عندما اعترف علنًا بأنه يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد. وقد لقيت هذه التصريحات المثيرة اهتمامًا كبيرًا في إسبانيا أيضًا.

    كان كارل يتمنى بشدة أن يخطو على عشب البرنابيو، لكن مدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني لم يشرك نجم الهجوم في المباراة. وجاءت النكسة التالية بعد ذلك بوقت قصير: أعلن بايرن ميونيخ يوم الجمعة أن كارل تعرض لتمزق في الألياف العضلية في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن. وبذلك لن يكون متاحاً للمشاركة في مباراة الإياب ضد ريال مدريد، وسيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً.

    نجم بايرن لينارت كارل محط اهتمام في إسبانيا: "انتكاسات قاسية"

    "انتكاسات قاسية لجوهرة بايرن"، كان كارل موضوعًا في صحيفة "ماركا" الإسبانية الكبرى أيضًا بسبب إصابته. حتى مجرد جلوسه على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة في الملعب الذي "من المفترض أن يكون ملعبه في المستقبل" كان "انتكاسة قاسية" بالنسبة للاعب الشاب.

    من المتوقع أن يعود كارل إلى الملاعب في أوائل مايو، ويأمل أن يتمكن من مساعدة بايرن ميونيخ مرة أخرى في مباراة الإياب المحتملة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ويبدو وضع بطل ألمانيا القياسي في أفضل حالاته بعد الفوز المقنع 2-1 خارج أرضه في مدريد. سجل لويس دياز وهاري كين هدفي ميونيخ، بينما نجح نجم ريال مدريد كيليان مبابي في تسجيل هدف الشرف قبل حوالي ربع ساعة من نهاية المباراة. إذا نجح بايرن ميونيخ في بلوغ نصف النهائي يوم الأربعاء على ملعبه أليانز أرينا، فقد ينتظره حامل اللقب باريس سان جيرمان. يتمتع الفرنسيون بفرصة كبيرة للوصول إلى الدور نصف النهائي مرة أخرى بعد فوزهم 2-0 في مباراة الذهاب ضد ليفربول.

  • هل يُسمح لـ لينارت كارل بالمشاركة في كأس العالم؟

    حقق كارل انطلاقة قوية مع نادي بايرن ميونيخ هذا الموسم. فقد شارك المراهق في العديد من المباريات كأحد اللاعبين الأساسيين، كما قدم دفعات مهمة مرارًا وتكرارًا عندما دخل كبديل. وبلغ إجمالي مشاركات كارل في موسم 2025/2026 حتى الآن 35 مباراة، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع سبعة تمريرات حاسمة.

    في نهاية مارس، خاض اللاعب الأيسر أول مباراة له مع المنتخب الألماني الأول وترك انطباعًا جيدًا في المباريات الودية ضد سويسرا (4-3) وغانا (2-1). وبذلك زاد من فرصه في أن يختاره مدرب المنتخب جوليان ناجلسمان للمشاركة في كأس العالم هذا الصيف.

  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    إحصائيات لينارت كارل في الموسم الحالي حتى الآن


    المشاركات

    35

    الأهداف

    9

    تمريرات حاسمة

    7

    بطاقات صفراء

    1


دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
ريال مدريد crest
ريال مدريد
