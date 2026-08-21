"رواتب لاعب تُحول لأشخاص مجهولين" .. خبير قانوني يكشف محاولة احتيال "أجنبية" في دوري روشن السعودي

وقام الخبير السعودي باقتباس هذه التغريدة، ورد عليها قائلًا:"مسؤول (أجنبي) سابق أقنع لاعباً أجنبياً بأن اللعب في "روشن" مع النجوم العالميين هو فرصة عظيمة لا ينبغي تفويتها، وأن شرط النادي الوحيد للتوقيع هو أن جزءاً من رواتب اللاعب يجب أن يتم تحويله لدولة معينة، ولحساب يختلف عن حساب اللاعب المدون بالعقد، وإلا لن تتم الصفقة، حيث أن هذا المبلغ سيعود في النهاية لنفس النادي بطريقة ما، ليستفيد منه كميزانية للتعاقد مستقبلاً مع لاعبين آخرين".

وأضاف عبر حسابه على منصة إكس:"صدّق اللاعب هذا الهراء، ووقّع بالفعل اتفاقية سرية غير معلنة، إلى جانب عقده، واستمر بدفع جزء من رواتبه للحساب الخارجي (لأشخاص مجهولين".

وتابع:"شاءت الأقدار أن وقّع اللاعب مع محامٍ أجنبي جديد أكثر احترافية، تربطني به علاقة جيدة، وتواصل معي هاتفياً بخصوص الموضوع، وأطلعني على كافة المستندات غير المعلنة".