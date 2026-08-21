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Gimnasia y Esgrima La Plata v Atletico Tucuman - Superliga 2019/20Getty Images Sport
علي سمير

مفاجأة مدوية في محاكمة "وفاة مارادونا" .. التحاليل تخص والده واتهامات بمحاولة تلاعب لضرب القضية!

دييجو مارادونا
الأرجنتين
برشلونة
نابولي

رد صارم من المدعي العام

واقعة غريبة ومثيرة للجدل، حدثت خلال جلسة المحاكمة الخاصة بوفاة النجم الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا، واتهام مجموعة من الأطباء بالقتل عن طريق الإهمال.

القصة بدأت باحتشاد المواطنين خارج محكمة سان إيسيدرو، الموجودة بمدينة بوينس آيرس، وذلك لتحديد المسؤولين عن وفاة مارادونا.


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    ما هي القصة؟

    مارادونا توفي في نوفمبر 2020، بعد أقل من شهر على احتفاله بعيد ميلاده الستين، وأثارت وفاته الشكوك بأنها لم تكن وفاة طبيعية.

    وفاة مارادونا جاءت أثناء تعافيه من جراحة في الدماغ بسبب جلطة دموية، بعد فترة طويلة من المعارك مع الاضطرابات والوعكات الصحية.

    الادعاء يتهم ثمانية أشخاص بالقتل البسيط بسبب الإهمال، وهي جريمة يكون فيها الشخص مهملًا في عمله ويؤدي إلى وفاة شخص ما، وقد يواجهون أحكامًا بالسجن تتراوح بين ثماني سنوات و25 عامًا.

    وبحسب الادعاء، فإن تهور المتهمين وارتكابهم سلسلة من الارتجال وسوء الإدارة والقصور في العمل، تسبب في الوفاة.


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  • ظهور سجلات والده

    صحيفة "ُEl Pais" الإسبانية، قالت إن محامي إحدى المتهمات، قام بالتحذير من أي بعض التحاليل الطبية التي تم فحصها في القضية لا تخص مارادونا من الأساس، بينما تنتمي لوالده الذي يحمل نفس الاسم "دييجو مارادونا".

    المحامي نيكولاس دالبورا، الخاص بالمتهمة نانسي فورليني، منسقة الرعاية المنزلية في شركة "سويس ميديكال"، هو أول من كشف عن هذا الخطأ.

    والغريب أنه هو من أرسل هذه المعلومات إلى المحكمة، قبل أن يؤكد أنه فعل ذلك دون التحقق منها.

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    خطأ غير مقصود

    وقال دالبورا في حديثه:"كان هناك خطأ غير مقصود من مختبر شركة سويس ميديكال، وقمنا باكتشافه أثناء الاستعداد لاستجواب الشهود، العناصر لم تتطابق مع التي دخلت المستشفى".

    وأضاف:"اكتشفنا أن نفس الاسم موجود، ولكن السجل الطبي مختلف تمامًا".

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  • أهمية التقرير الطبي

    ويعتبر تقرير اللجنة الطبية، من أهم أجزاء القضية، مع مجموعة أخرى من الأدلة جمعتها النيابة العامة في سان إيسيدرو، والتي تم استخدامها لتوجيه الاتهام إلى ثمانية أشخاص بارتكاب جريمة قتل عن طريق الإهمال، مما يعرضهم للسجن لفترة تتراوح من 8 إلى 25 عامًا.

    وبالنسبة للمتهمين، فجميعهم يعملون في المجال الطبي، ممن قاموا برعاية مارادونا قبل وفاته، خلال خضوعه للرعاية الطبية المنزلية في مدينة تيجري بمدينة بوينس آيرس الأرجنتينية.

    ومن جانبها، تحاول المحكمة الفصل في ما إذا كانت الرعاية التي تلقاها مارادونا في المنزل مناسبة أم لا، حيث تم التوقيع على تقرير من اللجنة الطبية، من خلال 22 متخصصًا، قال 17 منهم إن الإهمال لعب دورًا كبيرًا في وفاة مارادونا.

    ولكن اتضح في النهاية أن التحاليل المستند إليها لتوجيه الاتهام، لا تخص مارادونا بل والده، مع طلب المدعي العام باتريسيو فيراري، تفتيش المكاتب الإدارية لشركة سويس ميديكال، بالإضافة إلى عيادتين خضع مارادونا للعلاج بهما، من أجل مصادرة التقرير الطبي الأصلي.

    وقام المدعي العام باتهام الشركة بمحاولة خداع المحكمة لإفشال العملية بأكملها، مشددًا على عدم سماحه بحدوث ذلك.