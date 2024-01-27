"مجرد آندي كارول"؟! داروين نونيز يخرس الكارهين ويتألق مع ليفربول

كيف رد نجم ليفربول على سخرية الجماهير منه؟

نجح النجم الأوروجواياني داروين نونيز، لاعب ليفربول الذي يسخر الجمهور المنافس منه كثيرًا في إسكات الكارهين ويواصل تألقه مع الريدز.

"أنت مجرد آندي كارول!"، هذه إهانة قامت بها جماهير الخصم كثيرًا للسخرية من داروين نونيز، منذ وصوله إلى ليفربول في صيف 2022 وتكرر الأمر مساء يوم الأحد الماضي من جمهور فريق بورنموث.

وحاول جمهور بورنموث، السخرية من نجم ليفربول خلال مباراة الفريقين بكأس كاراباو لكنه رد بأفضل طريقة ممكنة بتسجيله هدف الفوز بعد وقت قصير من نزوله بديلًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرصد موقع "جول" في التقرير التالي كيف تعامل نونيز مع الانتقادات وحولها لصالح ليفربول على النحو التالي:-