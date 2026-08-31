مجبر أخاك: رايو فاييكانو يمنح برشلونة مفتاح التفوق في الأبطال.. وعذرًا فليك ريال مدريد سيعاقب هذا الدفاع!

كشفت الدقائق الأولى من اللقاء عن معضلة برشلونة المزمنة والمتمثلة في الاندفاع الهجومي غير المحسوب ورفع خط الدفاع إلى مناطق متقدمة للغاية، وهو ما منح رايو فاييكانو فرصة مباغتة أصحاب الأرض بهدف مبكر كسر حاجز الصمت في كامب نو.

لم يكن التفوق الهجومي الكاسح لبرشلونة كافيًا لإخفاء حجم المساحات الشاسعة خلف الأظهرة وفي عمق الخط الخلفي، حيث وجد مهاجمو الخصم سهولة بالغة في كسر مصيدة التسلل والوصول إلى مرمى جوان جارسيا في أكثر من مناسبة خطيرة هددت تقدم الفريق.



