مجبر أخاك: رايو فاييكانو يمنح برشلونة مفتاح التفوق في الأبطال.. وعذرًا فليك ريال مدريد سيعاقب هذا الدفاع!

حسم نادي برشلونة مواجهته أمام ضيفه رايو فاييكانو بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني على أرضية ملعب كامب نو، ليواصل الفريق الكتالوني انطلاقته المثالية ويعزز صدارته لجدول الترتيب.
وشهد اللقاء سيناريو متقلبًا نجح خلاله أصحاب الأرض في قلب تأخرهم المبكر إلى انتصار عريض بفضل ثنائية البرازيلي رافينيا وأخرى للامين يامال وهدف عكسي سجله مدافع الضيوف فلوريان لوجون، بينما تكفل سيرجيو كاميلو بتسجيل هدفي فاييكانو.
ورغم حصد النقاط الثلاث، إلا أن مجريات المواجهة حملت في طياتها دروسًا تكتيكية بالغة الأهمية للمدرب الألماني هانز فليك.