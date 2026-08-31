هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
GOAL ONLY Barcelona GFXGoal AR, Gemini
علي رفعت

مجبر أخاك: رايو فاييكانو يمنح برشلونة مفتاح التفوق في الأبطال.. وعذرًا فليك ريال مدريد سيعاقب هذا الدفاع!

فقرات ومقالات
برشلونة ضد رايو فاليكانو
برشلونة
رايو فاليكانو
الدوري الإسباني

فوز هام للنادي الكتالوني!


حسم نادي برشلونة مواجهته أمام ضيفه رايو فاييكانو بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني على أرضية ملعب كامب نو، ليواصل الفريق الكتالوني انطلاقته المثالية ويعزز صدارته لجدول الترتيب.

وشهد اللقاء سيناريو متقلبًا نجح خلاله أصحاب الأرض في قلب تأخرهم المبكر إلى انتصار عريض بفضل ثنائية البرازيلي رافينيا وأخرى للامين يامال وهدف عكسي سجله مدافع الضيوف فلوريان لوجون، بينما تكفل سيرجيو كاميلو بتسجيل هدفي فاييكانو. 

ورغم حصد النقاط الثلاث، إلا أن مجريات المواجهة حملت في طياتها دروسًا تكتيكية بالغة الأهمية للمدرب الألماني هانز فليك.


  • درس فاييكانو القاسي وضرورة الواقعية

    كشفت الدقائق الأولى من اللقاء عن معضلة برشلونة المزمنة والمتمثلة في الاندفاع الهجومي غير المحسوب ورفع خط الدفاع إلى مناطق متقدمة للغاية، وهو ما منح رايو فاييكانو فرصة مباغتة أصحاب الأرض بهدف مبكر كسر حاجز الصمت في كامب نو.

    لم يكن التفوق الهجومي الكاسح لبرشلونة كافيًا لإخفاء حجم المساحات الشاسعة خلف الأظهرة وفي عمق الخط الخلفي، حيث وجد مهاجمو الخصم سهولة بالغة في كسر مصيدة التسلل والوصول إلى مرمى جوان جارسيا في أكثر من مناسبة خطيرة هددت تقدم الفريق.


    • إعلان

  • مفتاح التفوق القاري يكمن في التحولات

    قدمت أحداث الشوط الثاني وصفة ذهبية للمدرب هانز فليك إذا ما أراد الذهاب بعيدًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتتلخص في التخلي عن فكرة الهجوم المستمر دون هوادة. 

    فبعد أن قلص رايو فاييكانو الفارق إلى ثلاثة مقابل هدفين وبات قريبًا من التعادل، اضطر برشلونة إلى تهدئة النسق والتراجع خطوة إلى الخلف لإغلاق المساحات وامتصاص حماس المنافس. 

    هذا التحول من الاستحواذ إلى الانتظار المحسوب واستدراج الخصم كان هو المفتاح الحقيقي لتأمين الانتصار، حيث نجح الفريق في تنفيذ هجمة مرتدة خاطفة قادها أنتوني جوردون وانتهت بهدف حاسم سجله رافينيا لينهي آمال الضيوف تمامًا.



  • MourinhoGetty Images

    تحذير صريح قبل مواجهات الكلاسيكو

    إذا كان رايو فاييكانو قد اكتفى بهدفين فقط وأهدر فرصًا أخرى بسبب قلة جودة اللمسة الأخيرة، فإن الوقوع في نفس الأخطاء الدفاعية أمام الغريم التقليدي ريال مدريد سيكون بمثابة انتحار كروي لا تحمد عقباه. 

    يمتلك الفريق الملكي أسلحة فتاكة في التحولات السريعة وسرعات خارقة في الخط الأمامي قادرة على معاقبة هذا الدفاع المتقدم واستغلال أي هفوة في التمركز أو بطء في الارتداد.

    الدفاع بهذه السذاجة والمغامرة المفرطة أمام مهاجمين من الطراز العالمي سيكلف برشلونة الكثير، ولن تكون هناك فرصة للتعويض كما حدث الليلة.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • imago-sport-1082248721.jpgJoan Gosa

    بيت القصيد

    أثبتت مواجهة فاييكانو أن الشجاعة التدريبية لا تعني التهور والتمسك بأسلوب واحد طوال 90 دقيقة، بل تتجسد في المرونة والقدرة على قراءة المتغيرات.

    إن امتلاك أدوات التحول السريع والقدرة على اللدغ في المساحات هو السلاح الأكثر فاعلية في المواعيد الكبرى داخل القارة العجوز، وعذرًا فليك، فإن الاستمرار في تجاهل الثغرات الدفاعية باسم الاندفاع الهجومي سيجعل ريال مدريد يعاقب هذا الفريق بأقسى الطرق الممكنة عندما تدق ساعة الحقيقة.


الدوري الإسباني
رايو فاليكانو crest
رايو فاليكانو
فاييكانو
راسينج سانتاندير crest
راسينج سانتاندير
راسينج
الدوري الإسباني
فالنسيا crest
فالنسيا
فالنسيا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة