مجالان يحتاجان إلى تعزيزات والعديد من المرشحين: يبدو أن نادي بايرن ميونيخ يخطط لإنفاق ما يصل إلى 80 مليون يورو على الانتقالات

ومن المقرر أن يتم توليد هذه الإيرادات في المقام الأول من خلال عمليات البيع. وبناءً على ذلك، يأمل بطل الدوري الألماني في أن يقوم فريق توتنهام، المهدد بالهبوط، بممارسة خيار الشراء بقيمة 30 مليون يورو - وفقاً للتقارير - للاعب جواو بالهينها الذي لا يزال معاراً، في حال تمكن الفريق من الحفاظ على مكانه في الدوري. ووفقاً لشبكة سكاي، فإن الاتجاه يسير في هذا الاتجاه، حيث أظهر بالهينها أداءً مقنعاً بشكل خاص في المرحلة الأولى من الموسم، بل وبرز كمسجل للأهداف.

كما يُتوقع أن يجلب بريان زاراغوزا، المعار حاليًا إلى نادي روما، أموالًا إلى نادي ميونيخ، لكن هذه الحالة قد تكون أكثر تعقيدًا. فقد تم فسخ عقد إعارة زاراغوزا مع نادي سيلتا فيغو في فبراير، ثم انتقل الإسباني بعد ذلك إلى روما مقابل رسوم إعارة تبلغ مليوني يورو.

وبحسب ما ورد، فإن الجيالوروسي ملزمون بشراء اللاعب إذا لعب زاراغوزا 50 في المائة من الدقائق الممكنة حتى نهاية الموسم وتأهلت روما إلى دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي. ويبدو أن الخيار الأخير هو الأكثر ترجيحاً في الوقت الحالي. تحتل روما حالياً المركز السادس، لكنها تتأخر بأربع نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، لم يعد لزاراغوزا أي دور بعد ثلاثة أداءات جيدة وظهوره الأول في التشكيلة الأساسية. في الدوري الإيطالي، جلس اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة لأربع مباريات متتالية. ومن غير المؤكد ما إذا كان روما سيقوم بالفعل بالتعاقد معه في الصيف.