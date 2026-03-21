الجذور الكاتالونية لبرشلونة، والطابع الأنجلو-فرنسي لأرسنال في عهد فينجر، والواقعية التي يتسم بها مورينيو وكونتي، والهندسة التكتيكية الطموحة لـ ساري. إن مسيرة فابريغاس كلاعب كرة قدم هي خلاصة لمدارس كروية متعددة، وخبرة فنية وثقافية هائلة. لكن كل ما استوعبته كلاعب لا يحدد هويتك تلقائيًا كمدرب. وفي الواقع، فإن سيسك يبني أسلوبه الخاص. ليس من التفاصيل في السياق الإيطالي، حيث غالبًا ما يتم حماية المساحة بدلاً من خلقها، أن نرى فريقًا يفعل العكس تمامًا. فريقه كومو هو استفزاز ثقافي قبل أن يكون تكتيكيًا: ملعب ضيق ويتسع باستمرار، سرعة التمريرات، لاعبو الأطراف يشاركون في تشكيلة 4-2-3-1 التي تهملها الدوري الإيطالي، شباب يتم إعطاؤهم المسؤولية، والمخاطرة مقبولة في لعب جميع الخطوط، بما في ذلك الحارس. بوتز، الذي وصل بمهارات فنية جيدة، حقق قفزة نوعية في قدرته على قراءة اللعب، وهي موهبة يتفوق فيها الآن وهو أفضل حارس مرمى في الدوري الإيطالي. معه، تمامًا مثل مو مع لامبارد عند وصوله إلى تشيلسي، عمل سيسك على قدراته البدنية والعقلية، لأنه كان مقتنعًا بأن لديه كل ما يلزم ليصبح رقم 1 في هذه المواقف. هكذا تُكتسب المصداقية: ما تقوله يظهر على أرض الملعب، النظرية المطبقة على العشب الأخضر الكبير.





ثم هناك الجانب الآخر، وهو التواصل، والتفاعل/الصراع مع "المعلمين" على مقاعد البدلاء. من أليجري وصولاً إلى غاسبيريني، الذي يثير الخلاف بين زملائه وحتى بين المعلقين: هل هو عيب أم ميزة، طبيعة أم استراتيجية؟ تتلخص الإجابة في كلمة واحدة: الشخصية.