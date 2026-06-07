مثل نيكو باز .. 5 لاعبين في ريال مدريد مرشحون للانتقال إلى كومو

تزداد المحادثات بين كومو وريال مدريد هذا العام أيضًا، وليس فقط بسبب نيكو باز، ففي صفوف «الميرينجي» يوجد عدد من اللاعبين الذين تابعهم فابريجاس عن كثب خلال الموسم ويرغب في جلبهم إلى إيطاليا.

سيزار بالاسيوس (مواليد 2004) هو الأكثر إعجابًا، حيث يشبه باز في الدور والخصائص، وقد يصبح البديل المثالي له.

الاسم الآخر الذي يحظى باهتمام كبير هو جونزالو جارسيا، المهاجم المولود عام 2004 أيضًا، والذي يتمتع بإمكانيات كبيرة، وقد برز في كأس العالم للأندية، لكنه لم يحظَ بفرص كثيرة خلال الموسم. هناك لاعب آخر يعجب فابريجاس وهو تياجو بيتارش (مواليد 2007)، وهو لاعب وسط إسباني من أصل مغربي، وقد ظهر بالفعل مع الفريق الأول حيث لعب 16 مباراة بين الدوري ودوري أبطال أوروبا. في الأيام الأخيرة، انتشرت أيضًا شائعات حول داني كارباخال - الذي انتهى عقده مع ريال مدريد - وفرانكو ماستانتونو، ولكن في الوقت الحالي هذه مجرد شائعات في سوق الانتقالات ولا يوجد شيء ملموس.