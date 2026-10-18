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Francesco TottiGetty Images
Gianluca Minchiotti
ترجمه

"مثل صلب المسيح" .. توتي يروي معاناته مع كورونا واقترابه من الموت

فرانشيسكو توتي
روما

قال قائد روما السابق لأبنائه: "لا أعرف إن كنت قادرًا على النجاة، صدّقوني، لا أعرف كم يمكنني الصمود أكثر"

في سيرته الذاتية الجديدة «Oltre»، التي قُدِّمت في مسرح برانكاتشيو، يتحدث فرانتشيسكو توتي عن خوفه من عدم تجاوز كورونا في خريف عام 2020.

بعد أيام قليلة من فقدان والده، أصاب المرض توتي: «لم أكن قادرًا على النهوض من السرير. الأدوية والإبر والخلطات: لا شيء كان ينفع. كنت أشعر برعب شديد من أن أموت مثل أبي».

وفي حالة من الهلع، قال توتي لأبنائه: «لا أعرف إن كنت سأنجو، صدقوني، لا أعرف كم يمكنني أن أصمد أكثر من ذلك».

وفي مستشفى كامبوس بيو ميديكو دي روما، كشفت الفحوصات عن التهاب رئوي ثنائي، مع انخفاض نسبة تشبُّع الأكسجين في الدم إلى 88%. وطلب الأطباء إدخاله إلى المستشفى فورًا، لكن توتي رفض وخرج بمحض إرادته بعد التوقيع: «لا أريد أن ينتهي بي الأمر مثل والدي. إذا كان عليَّ أن أموت، فأريد أن أموت في بيتي، لا محتجزًا هنا دون أن أرى أبنائي مرة أخرى».


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    في منزله، عاش توتي ليالٍ بالغة الصعوبة قبل أن يتصل به بيير سيلفيو برلسكوني ويعرض عليه، عن طريق سيلفيا توفانين (صديقة إيلاري بلاسي)، طائرة خاصة تنقله إلى ميلانو، حيث كان من المقرر أن يتولى رعايته ألبرتو زانجريلو، رئيس الأطباء في مستشفى سان رافاييلي. فيرد توتي: "هل أنت مجنون؟ أنا لم أدخل المستشفى في روما مدينتي، فلماذا أذهب إلى ميلانو لأموت هناك؟"

    ثم تولى زانجريلو نفسه متابعة توتي عن بُعد. سأله البروفيسور عن الوضعية التي ينام بها، وعندما أجاب توتي بأنه ينام عادةً على جانبه، نصحه زانجريلو بأن يستلقي على بطنه في السرير، بحيث يكون صدره ملتصقًا بالمرتبة وذراعاه مفتوحتين.

    "مثل المسيح على الصليب؟" سأل اللاعب الدولي السابق. فأوضح زانجريلو أن هذا هو الخيار الأخير قبل الدخول الإلزامي إلى المستشفى. وقد نجح الأمر: تحسّن تنفسه، وانخفضت حرارته، وارتفع تشبّع الأكسجين في الدم إلى 99%. "شعرت أنني وُلدت من جديد. زانجريلو لم يُخطئ في شيء واحد."



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