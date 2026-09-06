"مثل ثلاثية من الأفلام الكوميدية الرومانسية" .. وكيل فينيسيوس يكشف كواليس استمراره مع ريال مدريد

في عالم إدارة أعمال اللاعبين ذي الرهانات العالية، قليلة هي الوكالات التي تركت أثرًا بهذا الحجم مؤخرًا مثل وكالة روك نيشن سبورتس.

فقد أسّسها القطب الأمريكي جاي-زي، وصعدت الوكالة سريعًا إلى قائمة أفضل عشر وكالات عالمية، إذ تدير بعضًا من أثمن الأصول في هذه الرياضة. وفي قلب نجاحها يقف فينيسيور، الذي شكّل تمديد عقده الأخير مع مدريد حتى 2032 صفقة بارزة للاعب والوكالة على حدٍّ سواء. وعلى الرغم من الشائعات المتصاعدة والعروض المالية الضخمة التي قدّمها المنافسون، أكّدت الوكالة أن الدولي البرازيلي لم يفكّر يومًا حقًّا في الرحيل.

«كانت هذه عملية أدارها رئيسنا التنفيذي فيديريكو بينيا. هذه العملية بين فيني وريال مدريد كانت أشبه بثلاثية من أفلام الرومانسية. وعلى مدار الأفلام تكون هناك صراعات، وهناك أسئلة، وهناك بعض العقبات أو الموانع أو المعوّقات. لكننا جميعًا نعرف كيف سينتهي الفيلم: بقبلة كبيرة وسعادة الجميع»، كما كشف تياجو فريتاس، مدير الوكالة، في مقابلة مع ماركا.