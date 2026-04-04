"مثل أي وظيفة أخرى" - نجم نابولي السابق واللاعب السابق في مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، يلمح إلى أنه فقد شغفه بكرة القدم "بعد 30 عامًا"

كما تطرق لاعب الوسط المخضرم إلى المتطلبات البدنية التي يفرضها اللعب تحت قيادة أنطونيو كونتي. فمنذ وصوله إلى نابولي، اضطر دي بروين إلى التكيف مع التدريبات الشاقة المعروفة التي يفرضها المدرب الإيطالي، فضلاً عن الانضباط التكتيكي الصارم. وعلى الرغم من هذه الشدة، أكد دي بروين أنه تكيف جيدًا مع الحياة في جنوب إيطاليا بعد مسيرته التي استمرت عشر سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال: "أردت الاستمرار في اللعب على مستوى عالٍ، وكان نابولي يوفر لي هذه الفرصة. لذا كان هذا الخيار الأفضل للجميع. عليّ أن أحاول أن أكون سعيداً في عملي وفي حياتي. لم يكن من السهل التغيير بعد عشر سنوات في مانشستر، لكننا الآن تكيفنا، ونحن بخير. ونحن جميعاً سعداء".