FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
أحمد مجدي

ترجمه

متى موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2026-2027؟

تعرف على موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني، والأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2026-2027..

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم الموسم المقبل من الدوري الإسباني لكرة القدم 2026-2027، بعدما تمكن برشلونة من حسم لقب الموسم الجاري 2025-2026، ليحرم ريال مدريد من العودة لمنصات التتويج.

ومما لا شك فيه، يعد الدوري الإسباني أحد أكثر بطولات كرة القدم متابعة على مستوى العالم، بفضل المنافسة الشرسة بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة على لقبه.

ويضم الدوري الإسباني أفضل نجوم العالم، على رأسهم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وبيلينجهام من ريال مدريد، إلى جانب لامين يامال ورافينيا وبيدري في برشلونة.

ونستعرض في السطور التالية، موعد بداية الدوري الإسباني 2026-2027، والأندية التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا، والأندية التي هبطت، والأندية التي صعدت إلى الليجا، وكل ما تريد معرفته:

  • متى موعد الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2026-2027؟

    لم تعلن رابطة الدوري الإسباني الموعد الرسمي لبداية موسم 2026-2027.

    لكن من المرجح أن تنطلق الليجا في 15 أغسطس 2026 على أن ينتهي في 24 مايو 2027.

    وحسب تقارير صحفية، فمن المحتمل تأجيل انطلاق المسابقة لأسبوع أو أكثر من أجل منح اللاعبين فرصة راحة أكبر بعد انتهاء المونديال.

  • ما الفرق الإسبانية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

    ضمنت أندية الدوري الإسباني 5 مقاعد في دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، وجاءت على النحو التالي:

    الترتيب

    الفريق

    1

    برشلونة

    2

    ريال مدريد

    3

    		فياريال

    4

    		أتلتيكو مدريد

    5

    		ريال بيتيس

  • ما الفرق الإسبانية المتأهلة إلى الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027؟

    لم يحسم أي فريق تأهله إلى بطولة معينة من البطولتين.. كما أن رايو فاييكانو يستطيع أن يضمن مكانًا في الدوري الأوروبي حال تتويجه بدوري المؤتمر.

    البطولةالفريق
    الدوري الأوروبي 
     
    دوري المؤتمر الأوروبي 

  • ما الفرق الهابطة إلى الدوري الإسباني الدرجة الثانية 2026-2027؟

    تهبط الفرق الثلاثة الأخيرة في جدول ترتيب الليجا إلى دوري الدرجة الثانية، وتأكد بالفعل هبوط ريال أوفييدو حتى الآن.

    المركز

    الفريق

    18

    		-

    19

    		-

    20

    		ريال أوفييدو

  • ما الفرق الصاعدة إلى الدوري الإسباني 2026-2027؟

    تتأهل 3 أندية إلى الليجا، وفق نتائجها في الدرجة الثانية، حيث يصعد صاحبي المركز الأول والثاني مباشرة، على أن يؤهل الملحق الفريق الثالث.

    الأقرب للتأهل في الموسم المقبل هو راسينج سانتاندير.

    الفرق الصاعدة

    الفرق الهابطة

    --
    --
    -ريال أوفييدو