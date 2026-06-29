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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
أحمد مجدي

ترجمه

متى موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2026-2027؟ موعد القرعة وجدول المباريات

الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا
برشلونة
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد

تعرف على موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني، والأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2026-2027..

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم الموسم المقبل من الدوري الإسباني لكرة القدم 2026-2027، بعدما تمكن برشلونة من حسم لقب الموسم الجاري 2025-2026، ليحرم ريال مدريد من العودة لمنصات التتويج.

ومما لا شك فيه، يعد الدوري الإسباني أحد أكثر بطولات كرة القدم متابعة على مستوى العالم، بفضل المنافسة الشرسة بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة على لقبه.

ويضم الدوري الإسباني أفضل نجوم العالم، على رأسهم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وبيلينجهام من ريال مدريد، إلى جانب لامين يامال ورافينيا وبيدري في برشلونة.

ونستعرض في السطور التالية، موعد بداية الدوري الإسباني 2026-2027، والأندية التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا، والأندية التي هبطت، والأندية التي صعدت إلى الليجا، وكل ما تريد معرفته:

  • متى موعد قرعة الدوري الإسباني 2026-2027؟

    حددت رابطة الليجا يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 ليكون يوم قرعة الدوري الإسباني لموسم 2026-2027.

    وسوف تبدأ مراسم القرعة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

    الحدثالموعدالقنوات الناقلة
    قرعة الدوري الإسباني 2026-2027الثلاثاء 30 يونيو 2026
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإسباني
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  • متى موعد الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2026-2027؟

    تنطلق مباريات الدوري الإسباني لموسم 2026-2027 يوم السبت 15 أغسطس 2026 على أن ينتهي يوم الأحد 30 مايو.

    كما أنّ نصف نهائي السوبر الإسباني سوف يكون يومي 2-3 فبراير 2027 على أنّ يكون النهائي يوم 7 فبراير.

    وسوف يتم خوض نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 24 إبريل 2027 على ملعب لا كارتوخا.

  • ما الفرق الإسبانية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

    ضمنت أندية الدوري الإسباني 5 مقاعد في دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، وجاءت على النحو التالي:

    الترتيب

    الفريق

    1

    برشلونة

    2

    ريال مدريد

    3

    		فياريال

    4

    		أتلتيكو مدريد

    5

    		ريال بيتيس

  • ما الفرق الإسبانية المتأهلة إلى الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027؟

    تأهل الثنائي سيلتا فيجو وريال سوسيداد إلى الدوري الأوروبي، بينما تأهل خيتافي إلى دوري المؤتمر.

    كما أن رايو فاييكانو يستطيع أن يضمن مكانًا في الدوري الأوروبي حال تتويجه بدوري المؤتمر.

    البطولةالفريق
    الدوري الأوروبيسيلتا فيجو 
    ريال سوسيداد
    دوري المؤتمر الأوروبيخيتافي

  • ما الفرق الهابطة إلى الدوري الإسباني الدرجة الثانية 2026-2027؟

    تهبط الفرق الثلاثة الأخيرة في جدول ترتيب الليجا إلى دوري الدرجة الثانية، وتأكد بالفعل هبوط "ريال أوفييدو وجيرونا وريال مايوركا".

    المركز

    الفريق

    18

    		ريال مايوركا 

    19

    		جيرونا

    20

    		ريال أوفييدو 

  • ما الفرق الصاعدة إلى الدوري الإسباني 2026-2027؟

    تتأهل 3 أندية إلى الليجا، وفق نتائجها في الدرجة الثانية، حيث يصعد صاحبي المركز الأول والثاني مباشرة، على أن يؤهل الملحق الفريق الثالث.

    الفرق الصاعدة

    الفرق الهابطة

    راسينج سانتاندير ريال مايوركا
    ديبورتيفو لاكورونيا جيرونا
    مالاجاريال أوفييدو 