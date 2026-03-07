متى سيعود هاري كين؟ مدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني يقدم تحديثًا غير مؤكد عن إصابة المهاجم الإنجليزي بعد غيابه النادر

كان ملعب أليانز أرينا يفتقد نجمه كين بسبب إصابة في ربلة الساق. لم يتم تضمينه في تشكيلة بايرن ميونيخ في المباراة التي فاز فيها الفريق 4-1 على مونشنغلادباخ. في حين أشارت التقارير الأولية إلى أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا كان يستريح فقط كإجراء احترازي، إلا أن الوضع تغير بعد صافرة النهاية.

يكافح المهاجم الغزير التهديف حاليًا من أجل التعافي، مما ألقى بظلال من الشك على مشاركته في المسابقات الأوروبية. على الرغم من أدائه المتميز على الصعيد المحلي، إلا أن عدم وضوح الوضع بشأن هداف الدوري الألماني أثار قلق جماهير بايرن ميونيخ.