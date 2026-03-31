متى سيخوض جيسي لينجارد مباراته الأولى مع كورينثيانز؟ آخر المستجدات حول نجم مانشستر يونايتد السابق «المتواضع» في سعيه لإقناع مدرب البرازيل السابق دوريفال جونيور

منذ وصوله إلى مركز التدريب «جواكيم غرافا» في أوائل مارس، خضع لينغارد لبرنامج تدريبي مكثف مدته 29 يوماً لاستعادة لياقته البدنية. انضم لاعب الوسط المخضرم إلى العملاق البرازيلي بعقد قصير الأجل حتى نهاية العام، مع خيار للتمديد لمدة 12 شهراً إضافياً، عقب رحيله عن نادي سيول في يناير. وعلى الرغم من خلفيته البارزة، فقد أعجب طاقم النادي بالتزامه بالتكيف مع الثقافة الكروية المحلية. كان اندماجه في الفريق سلساً، وأصبح الجهاز الفني واثقاً الآن من أنه جاهز بدنياً للمساهمة في جهود الفريق الأول.