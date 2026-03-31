متى سيخوض جيسي لينجارد مباراته الأولى مع كورينثيانز؟ آخر المستجدات حول نجم مانشستر يونايتد السابق «المتواضع» في سعيه لإقناع مدرب البرازيل السابق دوريفال جونيور
إحداث تأثير في ساو باولو
منذ وصوله إلى مركز التدريب «جواكيم غرافا» في أوائل مارس، خضع لينغارد لبرنامج تدريبي مكثف مدته 29 يوماً لاستعادة لياقته البدنية. انضم لاعب الوسط المخضرم إلى العملاق البرازيلي بعقد قصير الأجل حتى نهاية العام، مع خيار للتمديد لمدة 12 شهراً إضافياً، عقب رحيله عن نادي سيول في يناير. وعلى الرغم من خلفيته البارزة، فقد أعجب طاقم النادي بالتزامه بالتكيف مع الثقافة الكروية المحلية. كان اندماجه في الفريق سلساً، وأصبح الجهاز الفني واثقاً الآن من أنه جاهز بدنياً للمساهمة في جهود الفريق الأول.
نهج «متواضع» في التدريب
وفقًا لشبكة ESPN، أثبت لاعب مانشستر يونايتد السابق أنه محترف ملتزم يسعى للتأقلم بأسرع ما يمكن ليكون جاهزًا للانضمام إلى التشكيلة، حيث وصفت المصادر شخصيته بأنها "متواضعة" و"يسهل التعامل معها للغاية". ويُقال إن لينجارد قد نال بالفعل احترام المدرب البرازيلي السابق دوريفال جونيور وطاقمه الفني.
البداية المتعثرة لكورينثيانز في موسم 2026
التوقعات المحيطة بظهور لينجارد الأول كبيرة، حيث يحتل كورينثيانز حالياً المركز الحادي عشر في الدوري البرازيلي. وبحصوله على 10 نقاط فقط من مبارياته الثماني الأولى - التي تضمنت فوزين وأربعة تعادلات وهزيمتين - يعاني الفريق من نقص في الإبداع الهجومي في الثلث الأخير من الملعب. ويرى كورينثيانز أن ضم لاعب يتمتع بخبرة لينجارد الأوروبية يعد خطوة حاسمة لإثراء تشكيلة الفريق بالخبرة العالية المستوى التي يحتاجها بشدة.
اختبار ماراكانا الحاسم
يستعد لينجارد لخوض مباراته الأولى على الأرجح في ملعب ماراكانا ضد فريق فلومينينسي في الأول من أبريل، ليبدأ بذلك سلسلة مباريات حاسمة تشمل مواجهة على أرضه مع فريق إنترناسيونال في الخامس من أبريل، ورحلة في كأس ليبرتادوريس لمواجهة نادي أتلتيكو بلاتينسي في التاسع من أبريل. وسيشكل هذا الجدول المزدحم الاختبار الحقيقي لجاهزية اللاعب الإنجليزي البدنية وتنوعه التكتيكي، في الوقت الذي يسعى فيه لتأمين مستقبله على المدى الطويل تحت قيادة دوريفال.