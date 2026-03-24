"متحمس جدًا للفصل التالي" - أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد وأورلاندو سيتي يؤكدان التعاقد
تأكيد خبر كان متداولاً منذ فترة طويلة
ظهرت تقارير لأول مرة تفيد بأن جريزمان قد يفكر في الانتقال إلى أورلاندو سيتي في نهاية شهر فبراير، لكن تأهل أتلتيكو مدريد لنهائي كأس الملك أدى، حسبما ورد، إلى تأجيل انتقاله - حيث كان حريصًا على إنهاء مسيرته مع أتلتيكو مدريد بحصد لقب.
ومع ذلك، حافظ الفرنسي على عزمه على إتمام الصفقة - على الرغم من إغلاق فترة الانتقالات الرئيسية في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS). وسينتقل الآن رسمياً إلى أمريكا الشمالية بعد انتهاء موسم الأندية الأوروبية.
"طموح قوي ورؤية واضحة للمستقبل"
لقد أوضح جريزمان منذ فترة طويلة رغبته في اللعب في دوري كرة القدم الأمريكي (MLS). ويُعرف اللاعب الفرنسي بحبه الشديد للرياضات الأمريكية، وغالبًا ما يُشاهد في مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة (NBA). والآن، أصبح الانتقال حقيقة واقعة.
وقال جريزمان في بيان: "أنا متحمس جدًا لبدء هذا الفصل الجديد من مسيرتي مع أورلاندو سيتي".
"منذ محادثاتي الأولى مع النادي، شعرت بطموح قوي ورؤية واضحة للمستقبل، وهذا ما جذبني حقًا. أتطلع إلى جعل أورلاندو موطني الجديد، ومقابلة المشجعين، والشعور بالطاقة في ملعب إنتر آند كو، وبذل كل ما لدي لمساعدة الفريق على تحقيق إنجازات عظيمة".
كما نشر جريزمان رسالة وداع إلى أتلتيكو مدريد، النادي الذي أصبح فيه أسطورة.
"لا تزال أمامنا العديد من الفرص لنكون سعداء. أريد أن تكون كل دقيقة متبقية لي هنا تكريمًا لهذا الشعار. الأفضل لم يأتِ بعد. سنفعل ذلك كما فعلنا دائمًا: معًا"، كتب على وسائل التواصل الاجتماعي.
"سيظل حاضري أحمر وأبيض حتى آخر نفس في موسم 2026. وقلبي سيبقى كذلك إلى الأبد."
ما قاله أورلاندو
يعتقد نادي أورلاندو أن انضمام الأسطورة الفرنسية سيساعد في إعطاء دفعة قوية لموسم بدأ بشكل بطيء. ويحتل أورلاندو حالياً المركز الثالث عشر في الدوري الشرقي برصيد ثلاث نقاط فقط من خمس مباريات.
وقال ريكاردو موريرا، المدير العام والمدير الرياضي لأورلاندو سيتي، في بيان: "أنطوان لاعب كرة قدم متكامل - مبدع وذكي ودقيق - وقد أثبت أنه فائز على أكبر المسارح في هذه اللعبة".
"بالإضافة إلى موهبته، يجلب معه القيادة والطموح الدؤوب وعقلية الفوز بالبطولات التي سترفع من مستوى كل من حوله. هذا التعاقد هو إعلان قوي من نادينا ومجموعة مالكيه، ونحن سعداء للغاية بالترحيب بأنطوان وعائلته في أورلاندو".
مسيرة مهنية أوروبية متميزة
من المرجح أن يكون جريزمان من بين أفضل اللاعبين في الدوري. قاد الفرنسي منتخب بلاده، وسجل 44 هدفاً مع "الدي بلو"، وفاز بكأس العالم 2018. كانت مسيرته مع النادي أقل حافلة بالبطولات، لكنها لا تزال ناجحة للغاية. فهو أفضل هداف في تاريخ أتلتيكو مدريد، وتم اختياره ضمن تشكيلة الموسم في الدوري الإسباني في أربع مناسبات منفصلة، وحل ثالثاً في سباق الكرة الذهبية مرتين.
شهد اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً تراجعاً طفيفاً في مستواه هذا العام، لكنه لا يزال عنصراً أساسياً في أتلتيكو. سجل ستة أهداف وصنع هدفاً واحداً في الدوري الإسباني، وسجل خمسة أهداف في مسيرة أتلتيكو في كأس الملك.
أساس جديد لأورلاندو
يتمتع أورلاندو بنواة شابة، وله تاريخ حافل في استقطاب أفضل اللاعبين من أوروبا، ومنهم كاكا وناني. وبوجود جريزمان، ربما يكون الفريق قد حصل على نجم قادر على الارتقاء بمستواه.