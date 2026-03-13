England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

مباريات ونتائج منتخب إنجلترا للسيدات 2026: جدول مباريات "الليونيس"، القنوات التلفزيونية، البث المباشر وكيفية المشاهدة

دليل شامل لسنة منتخب إنجلترا للسيدات، بما في ذلك كيفية مشاهدة المباريات مباشرة والمزيد

دخل المنتخب الإنجليزي للسيدات عام 2025 بهدف واحد كبير، ألا وهو الدفاع عن لقبه الأوروبي. وبفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أمم أوروبا، حقق المنتخب الإنجليزي هذا الهدف بالضبط. لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق بالنسبة لـ "اللبوات" في سويسرا، حيث احتاج الفريق إلى ركلات الترجيح للتغلب على السويد في ربع النهائي، وإلى وقت إضافي للفوز على إيطاليا في نصف النهائي. لكن في نهاية المطاف، تفوق فريق سارينا ويجمان مرة أخرى، وانتقم من إسبانيا بعد هزيمته في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

الآن، مع تحول الأنظار إلى عام 2026، ستسعى إنجلترا إلى الإطاحة بإسبانيا مرة أخرى، هذه المرة في مجموعتها التأهيلية لكأس العالم للسيدات 2027. فقط الفريق الذي يحتل صدارة الترتيب سيتأهل تلقائيًا للبطولة في البرازيل، بينما تنتظر الفرق الأخرى طريق التصفيات. من الضروري إذن أن تبدأ "اللبوات" بقوة، آملات أن يساعدهن الختام الإيجابي لعام 2025 على تحقيق ذلك بالضبط.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول جدول مباريات إنجلترا ومواعيدها ونتائجها وكيفية مشاهدة الفريق.

  • ما هي مباريات منتخب إنجلترا للسيدات المقررة في عام 2026؟

    ستبدأ تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 في مطلع عام 2026. في نوفمبر، عرفت إنجلترا منافسيها في تلك المرحلة، حيث ستواجه "اللبوات" إسبانيا وأوكرانيا وأيسلندا في المجموعة A3. ولن يضمن التأهل التلقائي للبطولة في البرازيل سوى احتلال صدارة المجموعة. وإذا احتلت إنجلترا المركز الثاني أو الثالث أو حتى الرابع، فستتأهل مع ذلك إلى جولات الملحق، حيث سيسمح لها الفوز في مباراتين ذهاب وإياب بالتأهل إلى كأس العالم بدلاً من ذلك. 

    ستقام مباريات التصفيات في مرحلة المجموعات خلال شهور مارس وأبريل ويونيو من عام 2026، على أن تُقام جولات المباريات الفاصلة في وقت لاحق من العام. وقد أكدت إنجلترا مواعيد تلك المباريات الست الأولى، على الرغم من أن جميع الملاعب ومواعيد انطلاق المباريات لم تُعلن بعد. ونظراً للوضع في أوكرانيا، ستسافر "اللبوات" إلى تركيا لخوض تلك المباراة خارج أرضها وستلعب المباراة على أرض محايدة.

    كيفية مشاهدة مباريات منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026

    تختلف حقوق بث مباريات المنتخب الوطني الإنجليزي للسيدات عن تلك الخاصة بالرجال، حيث تتولى قناة ITV بث مباريات "الليونيس". تُبث المباريات مباشرة عبر قنواتها المختلفة، غالبًا على قناة ITV1 أو ITV4، وكذلك على ITVX، خدمة البث المباشر الخاصة بها.

    ومع ذلك، قد يتغير هذا الوضع إذا لعبت إنجلترا ضد أي من اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية. تمتلك BBC حقوق بث مباريات بقية الدول المكونة للمملكة المتحدة، ونتيجة لذلك، تم بث رحلة إنجلترا إلى غلاسكو لمواجهة اسكتلندا في نهاية عام 2023 على قناة BBC One بدلاً من قناة ITV في تلك المناسبة.

    بالنسبة لمشجعي إنجلترا في الولايات المتحدة، تعد fuboTV الخيار الأفضل لمشاهدة المباريات التي تشارك فيها "الليونيس". بشكل عام، عرضت قناتا FOX وFS1 مباريات بطولة أمم أوروبا، بينما يتم بث بعض المباريات على قناة ESPN أيضًا.

  • ترتيب فرق المجموعة في تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 للمنتخب الإنجليزي للسيدات

    تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - المجموعة A3

    المركزالفريقالمبارياتفالتعادلخفارق الأهدافالنقاط
    1إنجلترا2200+76
    2إسبانيا2200+56
    3أيسلندا2002-50
    4أوكرانيا2002-70

    الفرق التي تحتل المراكز الثاني والثالث والرابع ستظل لديها فرصة للتأهل إلى كأس العالم عبر مباريات الملحق.

  • مباريات منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026

    التاريخالوقت (المملكة المتحدة)المباراةالمسابقةالمكان
    3 مارس5 مساءًأوكرانيا 1-6 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب مردان، أنطاليا
    7 مارس12:30إنجلترا 2-0 أيسلنداتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب سيتي جراوند، نوتنغهام
    14 أبريل7 مساءًإنجلترا ضد إسبانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب ويمبلي، لندن
    18 أبريليُحدد لاحقًاأيسلندا ضد إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب لاوغاردالسفولور، ريكيافيك
    5 يونيويُحدد لاحقًاإسبانيا ضد إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب مايوركا سون مويكس، بالما
    9 يونيو8 مساءًإنجلترا ضد أوكرانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب هيل ديكنسون، ليفربول

    سيتم الإعلان عن المباريات والتفاصيل الأخرى لعام 2026 في الوقت المناسب.

0