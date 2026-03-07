Goal.com
England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3
Ameé Ruszkai

ترجمه

مباريات ونتائج منتخب إنجلترا للسيدات 2026: جدول مباريات المنتخب، القنوات التلفزيونية، البث المباشر وكيفية المشاهدة

دليل كامل عن العام النسائي في إنجلترا، بما في ذلك كيفية مشاهدة المباريات مباشرة والمزيد

دخلت المنتخب الوطني النسائي لإنجلترا عام 2025 بهدف واحد كبير - وهو الدفاع عن لقبها الأوروبي. وبفوزها على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أمم أوروبا، حققت المنتخب هذا الهدف بالضبط. لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق بالنسبة للأسودات في سويسرا، حيث احتجن إلى ركلات الترجيح للتغلب على السويد في ربع النهائي، ووقت إضافي في الفوز على إيطاليا في نصف النهائي. ولكن في النهاية، تفوق فريق سارينا ويجمان مرة أخرى، وانتقم من إسبانيا بعد هزيمته في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

الآن، مع تحول الانتباه إلى عام 2026، ستسعى إنجلترا إلى الإطاحة بإسبانيا مرة أخرى، هذه المرة في مجموعتها التأهيلية لكأس العالم للسيدات 2027. فقط الفريق الذي ينهي الدوري في صدارة الترتيب سيتأهل تلقائيًا إلى البطولة في البرازيل، بينما ينتظر البقية طريق المباريات الفاصلة. من الضروري أن تبدأ Lionesses بسرعة، مع أملهن في أن تساعدهن نهاية إيجابية لعام 2025 على تحقيق ذلك.

يوفر موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته عن جدول مباريات إنجلترا ومواعيدها ونتائجها وكيفية مشاهدة الفريق.

  • ما هي المباريات التي ستخوضها منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026؟

    ستبدأ تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 في بداية عام 2026. في نوفمبر، عرفت إنجلترا منافسيها في تلك المرحلة، حيث ستواجه الأسودات إسبانيا وأوكرانيا وأيسلندا في المجموعة A3. فقط الفوز بالمركز الأول في الجدول سيضمن التأهل التلقائي للبطولة في البرازيل. إذا احتلت إنجلترا المركز الثاني أو الثالث أو حتى الرابع، فستتأهل إلى جولات الملحق حيث سيتيح لها الفوز في مباراتين ذهابًا وإيابًا التأهل إلى كأس العالم بدلاً من ذلك. 

    ستقام تصفيات دور المجموعات خلال شهري مارس وأبريل ويونيو من عام 2026، على أن تقام جولات الملحق في وقت لاحق من العام. وقد أكدت إنجلترا مواعيد المباريات الست الأولى، على الرغم من أن جميع الملاعب ومواعيد انطلاق المباريات لم يتم الإعلان عنها بعد. ونظراً للوضع في أوكرانيا، ستسافر "الأسودات" إلى تركيا لخوض تلك المباراة خارج أرضها وستلعب المباراة على أرض محايدة.

  • Chloe Kelly England Women 2025Getty Images

    كيفية مشاهدة مباريات منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026

    حقوق بث مباريات المنتخب الوطني النسائي لإنجلترا تختلف عن حقوق بث مباريات المنتخب الرجالي، حيث تتولى قناة ITV بث مباريات المنتخب النسائي. يتم بث المباريات مباشرة عبر قنواتها المختلفة، غالبًا على ITV1 أو ITV4، وكذلك على ITVX، خدمة البث المباشر الخاصة بها.

    ومع ذلك، قد يتغير هذا الوضع إذا لعبت إنجلترا ضد أي من اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية. تمتلك BBC حقوق بث مباريات بقية الدول الأوروبية، ونتيجة لذلك، تم بث رحلة إنجلترا إلى غلاسكو لمواجهة اسكتلندا في نهاية عام 2023 على BBC One بدلاً من ITV في تلك المناسبة.

    بالنسبة لمشجعي إنجلترا في الولايات المتحدة، فإن fuboTVهو الخيار الأفضل لمشاهدة المباريات التي تشارك فيها Lionesses. بشكل عام، عرضت FOX و FS1 مباريات بطولة أوروبا، بينما تم بث بعض المباريات على ESPN أيضًا.

  • ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 في إنجلترا

    تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - المجموعة A3

    المركزالفريقPldفخفنقاط
    1إنجلترا2200+76
    2إسبانيا2200+56
    3أيسلندا2002-50
    4أوكرانيا2002-70

    الفرق التي تحتل المراكز الثاني والثالث والرابع ستظل لديها فرصة للتأهل إلى كأس العالم عبر المباريات الفاصلة.

  • مباريات منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026

    التاريخالوقت (المملكة المتحدة)المباراةالمسابقةالمكان
    3 مارس5أوكرانيا 1-6 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتاستاد ماردان، أنطاليا
    712:30إنجلترا 2-0 أيسلنداتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتسيتي جراوند، نوتنغهام
    14 أبريل7إنجلترا ضد إسبانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب ويمبلي، لندن
    185:30أيسلندا ضد إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب لاوغاردالسفولور، ريكيافيك
    5يُحدد لاحقًاإسبانيا ضد إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتيُحدد لاحقًا
    98إنجلترا ضد أوكرانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتاستاد هيل ديكنسون، ليفربول

    سيتم الإعلان عن المباريات والتفاصيل الأخرى لعام 2026 في الوقت المناسب.

0