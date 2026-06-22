مباريات ونتائج منتخب إنجلترا للسيدات لعام 2026: جدول مباريات «الليونيس»، القنوات التلفزيونية، البث المباشر، وكيفية المشاهدة

دخل المنتخب الوطني النسائي الإنجليزي عام 2025 بهدف واحد كبير، ألا وهو الدفاع عن لقبه الأوروبي. وبفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أوروبا، حقق المنتخب هذا الهدف بالضبط. لم تكن المهمة سهلة على الإطلاق بالنسبة لـ«الليونيس» في سويسرا، حيث احتاج الفريق إلى ركلات الترجيح للتغلب على السويد في ربع النهائي، كما احتاج إلى الوقت الإضافي للفوز على إيطاليا في نصف النهائي. لكن في نهاية المطاف، تمكن فريق سارينا ويجمان من التتويج باللقب مرة أخرى، منتقماً من إسبانيا بعد الهزيمة في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

في عام 2026، كانت إنجلترا عازمة على الإطاحة بإسبانيا مرة أخرى، هذه المرة في مجموعتها التأهيلية لكأس العالم للسيدات 2027. كان الفريق الذي يحتل صدارة الترتيب هو الوحيد الذي يتأهل تلقائيًا إلى البطولة في البرازيل، بينما كان مسار المباريات الفاصلة ينتظر بقية الفرق. لسوء الحظ، تمكنت «لا روخا» من الانتقام من «الأسود» في هذه المناسبة، مما أدى إلى إحالة فريق ويجمان إلى مباريات الملحق، التي ستُقام في النصف الثاني من عام 2026.

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