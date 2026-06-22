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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

ترجمه

مباريات ونتائج منتخب إنجلترا للسيدات لعام 2026: جدول مباريات «الليونيس»، القنوات التلفزيونية، البث المباشر، وكيفية المشاهدة

إنجلترا للسيدات
التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات - أوروبا
كأس العالم للسيدات
الكرة النسائية

دليل شامل عن عام منتخب إنجلترا للسيدات، يتضمن كيفية مشاهدة المباريات مباشرةً والمزيد

دخل المنتخب الوطني النسائي الإنجليزي عام 2025 بهدف واحد كبير، ألا وهو الدفاع عن لقبه الأوروبي. وبفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أوروبا، حقق المنتخب هذا الهدف بالضبط. لم تكن المهمة سهلة على الإطلاق بالنسبة لـ«الليونيس» في سويسرا، حيث احتاج الفريق إلى ركلات الترجيح للتغلب على السويد في ربع النهائي، كما احتاج إلى الوقت الإضافي للفوز على إيطاليا في نصف النهائي. لكن في نهاية المطاف، تمكن فريق سارينا ويجمان من التتويج باللقب مرة أخرى، منتقماً من إسبانيا بعد الهزيمة في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

في عام 2026، كانت إنجلترا عازمة على الإطاحة بإسبانيا مرة أخرى، هذه المرة في مجموعتها التأهيلية لكأس العالم للسيدات 2027. كان الفريق الذي يحتل صدارة الترتيب هو الوحيد الذي يتأهل تلقائيًا إلى البطولة في البرازيل، بينما كان مسار المباريات الفاصلة ينتظر بقية الفرق. لسوء الحظ، تمكنت «لا روخا» من الانتقام من «الأسود» في هذه المناسبة، مما أدى إلى إحالة فريق ويجمان إلى مباريات الملحق، التي ستُقام في النصف الثاني من عام 2026.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن جدول مباريات إنجلترا ومواعيدها ونتائجها، وكيفية متابعة أخبار الفريق.

  • ما هي النتائج التي حققتها منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026؟

    حققت إنجلترا انطلاقة رائعة في تصفيات كأس العالم للسيدات 2027، حيث فازت بجميع مبارياتها الأربع الأولى، بما في ذلك مباراة ضد إسبانيا في ويمبلي، لتتصدر المجموعة مع بقاء مباراتين على نهاية التصفيات. وكان ذلك يعني أن «اللبوات» احتلن الصدارة في السباق على المقعد الوحيد المؤهل تلقائيًا، حيث لم يكن عليهن سوى حصد نقطة واحدة في المباراة خارج أرضهن ضد إسبانيا يوم 5 يونيو لضمان مشاركتهن في البطولة التي ستُقام في البرازيل.

    لكن للأسف، لم تسر الأمور وفق الخطة في مايوركا، حيث تعرضت إنجلترا لأكبر هزيمة لها في عهد المدربة ويجمان، والأكبر على الإطلاق منذ 17 عامًا، بعد أن فازت «لا روخا» بنتيجة 4-0 لتتصدر بدلاً من ذلك صدارة المجموعة في التصفيات. وبذلك أصبحت «اللبوات» في حاجة ماسة إلى معروف كبير من أيسلندا، التي لم تستطع تقديمه، حيث خسرت أمام إسبانيا بنتيجة 6-1، مما جعل فوز إنجلترا على أوكرانيا بلا فائدة، وتركها متجهةً إلى مباريات الملحق بدلاً من ذلك.

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  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    ما هي المباريات المقررة لمنتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026؟

    ستُقام جولتان من مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وستكون كل منهما على شكل مباريات ذهاب وإياب. وستُقام المباراة الأولى خلال فترة التوقف الدولية في أكتوبر، حيث ستواجه إنجلترا اليونان، الفريق الذي يحتل حالياً المرتبة 59 عالمياً. وستشكل مباريات الذهاب والإياب أول لقاءات على الإطلاق بين الفريقين في كرة القدم النسائية الدولية.

    وفي حال فوز «اللبوات» في هذه المواجهة، ستتأهل إلى الجولة الثانية والأخيرة، حيث ستنتظرها إما سلوفاكيا أو أوكرانيا، التي هزمتها إنجلترا مرتين مؤخرًا. وستُقام تلك المباريات خلال فترة التوقف الدولي التي تمتد من نهاية نوفمبر إلى بداية ديسمبر، على أن تُجرى قرعة الأدوار في 18 يونيو.

  • كيفية مشاهدة مباريات منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026

    تختلف حقوق بث مباريات المنتخب الوطني النسائي لإنجلترا عن تلك الخاصة بالمنتخب الرجالي، حيث تتولى قناة ITV بث مباريات «الليونيس». تُبث المباريات مباشرة عبر قنواتها المختلفة، غالبًا على قناة ITV1 أو ITV4، وكذلك على ITVX، خدمة البث المباشر الخاصة بها.

    لكن إذا لعبت إنجلترا ضد أي من اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية، فقد يتغير هذا الوضع. تمتلك BBC حقوق بث مباريات بقية الدول المكونة للمملكة المتحدة، ونتيجة لذلك، تم بث رحلة إنجلترا إلى غلاسكو لمواجهة اسكتلندا في نهاية عام 2023 على قناة BBC One بدلاً من قناة ITV في تلك المناسبة.

    بالنسبة لمشجعي منتخب إنجلترا في الولايات المتحدة، تُعد fuboTV الخيار الأفضل لمشاهدة المباريات التي تشارك فيها «الليونيس». وبشكل عام، قامت قناتا FOX وFS1 ببث مباريات بطولة أمم أوروبا، بينما تُبث بعض المباريات على قناة ESPN أيضًا.

  • ترتيب فرق المجموعة في تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 للمنتخب الإنجليزي للسيدات

    تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - المجموعة A3

    المركزالفريقالمبارياتفوزالتعادلخسارةفارق الأهدافالنقاط
    1إسبانيا6501+1815
    2إنجلترا6501+815
    3أيسلندا6204-96
    4أوكرانيا6006-170

    ستظل الفرق التي تحتل المراكز الثاني والثالث والرابع تتمتع بفرصة التأهل إلى كأس العالم عبر مباريات الملحق، حيث سيتم تصنيف الفريقين اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث.

  • مباريات منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026

    التاريخالوقت (المملكة المتحدة)المباراةالمسابقةالمكان
    3 مارس5 مساءًأوكرانيا 1-6 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب مردان، أنطاليا
    7 مارس12:30 ظهراًإنجلترا 2-0 أيسلنداتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب "ذا سيتي جراوند"، نوتنغهام
    14 أبريل7 مساءًإنجلترا 1-0 إسبانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب ويمبلي، لندن
    18 أبريل5:30 مساءًأيسلندا 0-1 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب لاوغاردالسفولور، ريكيافيك
    5 يونيو8 مساءًإسبانيا 4-0 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب مايوركا سون مويكس، بالما
    9 يونيو8 مساءًإنجلترا 3-0 أوكرانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب هيل ديكنسون، ليفربول
    9 أكتوبريُحدد لاحقًااليونان ضد إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - الجولة الأولى من المباريات الفاصلةيُحدد لاحقًا
    13 أكتوبريُحدد لاحقًاإنجلترا ضد اليونانتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - الجولة الأولى من المباريات الفاصلةيُحدد لاحقًا

    سيتم الإعلان عن المباريات والتفاصيل الأخرى لعام 2026 في الوقت المناسب.