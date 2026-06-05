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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

ترجمه

مباريات ونتائج منتخب إنجلترا للسيدات لعام 2026: جدول مباريات "اللبوات"، القنوات التلفزيونية، البث المباشر وكيفية المشاهدة

إنجلترا
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
كأس العالم للسيدات
الكرة النسائية

دليل شامل لسنة منتخب إنجلترا للسيدات، بما في ذلك كيفية مشاهدة المباريات مباشرة والمزيد

دخل المنتخب الإنجليزي للسيدات عام 2025 بهدف واحد كبير، ألا وهو الدفاع عن لقب بطولة أوروبا. وبفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أوروبا، حقق الفريق هذا الهدف بالضبط. لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق بالنسبة لـ "الليونيس" في سويسرا، حيث احتاج الفريق إلى ركلات الترجيح للتغلب على السويد في ربع النهائي، وإلى الوقت الإضافي للفوز على إيطاليا في نصف النهائي. لكن في النهاية، تفوق فريق سارينا ويجمان مرة أخرى، وانتقم من إسبانيا بعد هزيمته في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

الآن، في عام 2026، ستسعى إنجلترا إلى الإطاحة بإسبانيا مرة أخرى، هذه المرة في مجموعتها التأهيلية لكأس العالم للسيدات 2027. فقط الفريق الذي يحتل صدارة الترتيب سيتأهل تلقائيًا للبطولة في البرازيل، بينما ستنتظر المباريات الفاصلة بقية الفرق. من الضروري أن تبدأ "اللبوات" بقوة، حيث يأملن أن يساعدهن الختام الإيجابي لعام 2025 على تحقيق ذلك بالضبط.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول جدول مباريات إنجلترا ومواعيدها ونتائجها وكيفية مشاهدة الفريق.

  • ما هي النتائج التي حققتها منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026؟

    حققت إنجلترا انطلاقة رائعة في تصفيات كأس العالم للسيدات 2027، حيث فازت بجميع مبارياتها الأربع الأولى، بما في ذلك مباراة ضد إسبانيا في ويمبلي، لتتصدر المجموعة مع تبقي مباراتين على نهاية التصفيات. وكان ذلك يعني أن «اللبوات» احتلن الصدارة في السباق على المقعد الوحيد المؤهل تلقائيًا، حيث لم يكن عليهن سوى حصد نقطة واحدة في المباراة خارج أرضهن ضد إسبانيا يوم 5 يونيو لضمان مشاركتهن في البطولة التي ستقام في البرازيل.

    لسوء الحظ، لم تسر الأمور كما هو مخطط لها في مايوركا، حيث تعرضت إنجلترا لأكبر هزيمة لها في عهد ويجمان، والأكبر على الإطلاق منذ 17 عامًا، بعد أن فازت "لا روخا" بنتيجة 4-0 لتتصدر بدورها المجموعة في التصفيات. وهذا يعني أن "اللبوات" بحاجة الآن إلى معروف كبير من أيسلندا مساء الثلاثاء، التي تستضيف حاملة اللقب في الجولة الأخيرة من المباريات. وإلا، فإن طريق المباريات الفاصلة سيكون في انتظار وصيفة كأس العالم للسيدات 2023.

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  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    ما هي المباريات المقررة لمنتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026؟

    ستختتم إنجلترا مشوارها في تصفيات كأس العالم ليلة الثلاثاء، عندما تستضيف أوكرانيا على ملعب هيل ديكنسون التابع لنادي إيفرتون. وإذا تمكنت من تحقيق نتيجة أفضل من تلك التي ستحققها إسبانيا في أيسلندا، فسيظل بإمكانها احتلال صدارة المجموعة، ولكن إذا فازت «لا روخا» كما هو متوقع، فسيتعين على «الليونيس» خوض مباريات الملحق بدلاً من ذلك.

    ستكون هناك جولتان من المباريات الفاصلة، وكلاهما على شكل مباريات ذهاب وإياب. ستقام المباراة الأولى خلال فترة التوقف الدولية في أكتوبر، حيث ستواجه إنجلترا فريقًا من الدوري C في المسار 1 من المباريات الفاصلة. وإذا فازت "الليونيس" في تلك المباراة، فستتأهل إلى الجولة الثانية والأخيرة، حيث ينتظرها الفائز من المسار 2 - إما فريق من الدوري ب أو فريق يحتل المركز الرابع في الدوري أ. وستُقام تلك المباريات خلال فترة التوقف الدولية التي تمتد من نهاية نوفمبر إلى بداية ديسمبر.

  • Chloe Kelly England Women 2025Getty Images

    كيفية مشاهدة مباريات منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026

    تختلف حقوق بث مباريات المنتخب الإنجليزي للسيدات عن تلك الخاصة بالرجال، حيث تتولى قناة ITV بث مباريات "الليونيس". تُبث المباريات مباشرة عبر قنواتها المختلفة، غالبًا على قناة ITV1 أو ITV4، وكذلك على ITVX، خدمة البث المباشر الخاصة بها.

    ومع ذلك، إذا لعبت إنجلترا ضد أي من اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية، فقد يتغير هذا الوضع. تمتلك BBC حقوق بث مباريات بقية الدول المشاركة في البطولة، ونتيجة لذلك، تم بث رحلة إنجلترا إلى غلاسكو لمواجهة اسكتلندا في نهاية عام 2023 على قناة BBC One بدلاً من قناة ITV في تلك المناسبة.

    بالنسبة لمشجعي إنجلترا في الولايات المتحدة، تعد fuboTV الخيار الأفضل لمشاهدة المباريات التي تشارك فيها "الليونيس". بشكل عام، عرضت قناتا FOX وFS1 مباريات بطولة أمم أوروبا، بينما يتم بث بعض المباريات على قناة ESPN أيضًا.

  • ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 للمنتخب الإنجليزي للسيدات

    تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - المجموعة A3

    المركزالفريقالمبارياتفالتعادلخفارق الأهدافالنقاط
    1إسبانيا5401+1312
    2إنجلترا5401+512
    3أيسلندا5203-46
    4أوكرانيا5005-140

    الفرق التي تحتل المراكز الثاني والثالث والرابع ستظل لديها فرصة للتأهل إلى كأس العالم عبر مباريات الملحق.

  • مباريات منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026

    التاريخالوقت (المملكة المتحدة)المباراةالمسابقةالمكان
    3 مارس5 مساءًأوكرانيا 1-6 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتملعب مردان، أنطاليا
    7 مارس12:30إنجلترا 2-0 أيسلنداتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب سيتي جراوند، نوتنغهام
    14 أبريل7 مساءًإنجلترا 1-0 إسبانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب ويمبلي، لندن
    18 أبريل5:30 مساءًأيسلندا 0-1 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب لاوغاردالسفولور، ريكيافيك
    5 يونيو8 مساءًإسبانيا 4-0 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب مايوركا سون مويكس، بالما
    9 يونيو8 مساءًإنجلترا ضد أوكرانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب هيل ديكنسون، ليفربول

    سيتم الإعلان عن المباريات والتفاصيل الأخرى لعام 2026 في الوقت المناسب.

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
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