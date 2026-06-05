مباريات ونتائج منتخب إنجلترا للسيدات لعام 2026: جدول مباريات "اللبوات"، القنوات التلفزيونية، البث المباشر وكيفية المشاهدة

دخل المنتخب الإنجليزي للسيدات عام 2025 بهدف واحد كبير، ألا وهو الدفاع عن لقب بطولة أوروبا. وبفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أوروبا، حقق الفريق هذا الهدف بالضبط. لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق بالنسبة لـ "الليونيس" في سويسرا، حيث احتاج الفريق إلى ركلات الترجيح للتغلب على السويد في ربع النهائي، وإلى الوقت الإضافي للفوز على إيطاليا في نصف النهائي. لكن في النهاية، تفوق فريق سارينا ويجمان مرة أخرى، وانتقم من إسبانيا بعد هزيمته في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

الآن، في عام 2026، ستسعى إنجلترا إلى الإطاحة بإسبانيا مرة أخرى، هذه المرة في مجموعتها التأهيلية لكأس العالم للسيدات 2027. فقط الفريق الذي يحتل صدارة الترتيب سيتأهل تلقائيًا للبطولة في البرازيل، بينما ستنتظر المباريات الفاصلة بقية الفرق. من الضروري أن تبدأ "اللبوات" بقوة، حيث يأملن أن يساعدهن الختام الإيجابي لعام 2025 على تحقيق ذلك بالضبط.

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